La expresidenta del Congreso Lady Camones (Alianza para el Progreso) se pronunció sobre la próxima elecciones para la Presidencia de la Mesa Directiva de este poder del Estado, luego de que el último lunes 5 de setiembre fuera censurada por el Pleno.

Durante una conferencia de prensa que brindó la bancada de APP este jueves, Camones Soriano señaló que su censura ha generado una inestabilidad política en este poder del Estado, por lo que hizo un llamado al resto de parlamentarios a no dividir sus votos en la próxima elección para el representante de la institución.

“El desenlace de todos estos audios (censura) ha generado una inestabilidad política. Estamos a pocos días de elegir a un nuevo o nueva presidente del Congreso. Exhortamos a los colegas que no se divida el voto, necesitamos fortaleza y menos cantidad de candidatos. Eso no ayuda a que nosotros hagamos ese contrapeso hacia el Ejecutivo, a que la separación de poderes sea la que nosotros necesitamos en democracia”, manifestó.

En ese sentido, exhortó a las bancadas de oposición a que escojan a un solo candidato solo a un candidatos, con el propósito de que este consiga la mayoría de votos y pueda ganar los comicios.

“Vamos a seguir exhortando, sobre todo a las bancadas que son de oposición, a que de manera unida elijamos a un candidato o candidata para que pueda obtener la mayoría de votos y pueda representarnos desde la Presidencia del Congreso”, aseveró.

En otro momento, Lady Camones se refirió a la resolución del Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro, el cual determinó que no habían violado la neutralidad electoral tras la filtración de los audios que protagoniza con César Acuña.

“Se ha comprobado que no ha habido ninguna infracción y que esa reunión ha sido en un lugar privado y no en un local de campaña. Una conversación privada que, productor de un delito, ha sido expuesta hacia el público y en el cual estábamos haciendo un debate político como miembros de la bancada. Si un hecho no constituye una infracción administrativa, mucho menos va a constituir un hecho ilícito”, indicó.

