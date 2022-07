Antes de llegar al partido de César Acuña- exalcalde de Trujillo y exgobernador regional de La Libertad- Camones intentó sin éxito ser gobernadora regional de Áncash en las elecciones de 2018. En aquella oportunidad, bajo el símbolo de Fuerza Popular, solamente obtuvo el 3,014%, ubicándose en el décimo lugar de la contienda.

(Foto: Infogob)

En octubre de 2020, un mes antes de que el anterior Congreso vacara a Martín Vizcarra de la Presidencia, se sumó a APP, con miras a las elecciones parlamentarias del año pasado.

Durante su campaña, Camones tuvo dos ideas fuerza, la primera fue el incremento del presupuesto de Salud en todo el país, incluyendo a su región, porque la pandemia de COVID-19 “desnudó la situación crítica” del sector. Y la otra, giró en torno a un cuestionamiento abierto a la corrupción en el Gobierno Regional (GORE) de Áncash.

“Lamento mucho que nuestra región se haya visto ensombrecida por actos de corrupción, que tengamos que ser tildados año tras año como una región que está plagada de corrupción”, manifestó en marzo de 2021 en radio Conchucos, en referencia a Juan Carlos Morillo, el último gobernador ancashino que cumple prisión preventiva.

Morillo es investigado por el presunto de colusión agravada por sospecha de irregularidades en la construcción e implementación de áreas de atención de COVID-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

Camones, incluso, consideró que hubo “un silencio cómplice” de parte de los congresistas de Áncash del Parlamento complementario. “Ante la situación del actual gobernador, ellos simplemente optaron por callarse y no decir nada, para eso no fueron elegidos […] esa es la primera traición al pueblo”, remarcó.

(Foto: Difusión)

Se ubicó en la oposición en el Parlamento

Con 6,203 votos, Camones fue elegida congresista en su primera postulación a ese cargo. La abogada fue la carta de APP para integrar la Mesa Directiva de Alva en la primera vicepresidencia del Poder Legislativo.

La apepista- según informó la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio- ha presentado, hasta el momento, 24 proyectos, de los cuales cuatro se convirtieron en norma [ver detalle en recuadro]. De estos, destacan dos, la ley que reguló el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, y la iniciativa que reguló el tope de la tarifa en la reconexión del servicio de telefonía celular, cable e internet.

“Lo que nosotros hemos buscado es fortalecer el fuero parlamentario […] Ante la nefasta actitud que tuvo Vizcarra de cerrar de manera tan arbitraria el Congreso pasado, no queremos que esta situación se repita, estamos dejando claro que respecto a iniciativas constitucionales, que son exclusivas del Legislativo, no procede el planteo de cuestión de confianza”, explicó en octubre pasado en radio Exitosa.

Camones, además, incorporó al texto sustitutorio sobre la bicameralidad y la reelección parlamentaria, su propuesta para que el contralor general de la República sea elegido directamente por el Congreso. En la actualidad, el Ejecutivo tiene la potestad de proponer al candidato a este alto cargo.

La iniciativa fue aprobada con 71 votos, pero no alcanzó los 87 necesarios al tratarse de una reforma a la Constitución. Aún está pendiente resolver la reconsideración interpuesta por el fujimorismo.

Perfil de Lady Camones, nueva presidenta del Congreso Profesión Abogada Región Áncash Experiencia legislativa No registra Experiencia en cargos públicos Jefa regional en Chimbote del Reniec Anteriores camisetas políticas Fuerza Popular Afiliada a su actual partido desde: 24/09/2020 Producción legislativa Proyectos de ley presentados 24 Porcentaje de proyectos que son declarativos (sin relevancia ni impacto real) 16,6% Proyectos convertidos en ley 4 Proyecto de reforma destacado Crear la autoridad nacional de integridad pública Algunas votaciones Admisión a trámite de primera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo En contra Segunda moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo A favor Restablecimiento de la “autonomía universitaria” No votó Bachillerato automático No votó Denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón No votó Inhabilitación al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry No votó Primera interpelación a ex titular del MTC Juan Silva No votó Censura a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez A favor Censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache A favor Retorno a la bicameralidad y reelección de congresistas* A favor

*El dictamen fue aprobado con 71 votos, pero no alcanzó los 87 requeridos para una reforma de la Constitución. Aún no se vota la solicitud de reconsideración planteada por Fuerza Popular.

Fuente: EC Data

En el plano político, la hoy presidenta del Congreso se ha ubicado en la oposición. Por ejemplo, votó a favor de la segunda moción de vacancia contra el presidente Castillo, y ha marcado en verde en las censuras a Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y, más recientemente, de Dimitri Senmache como titular del Interior.

Y, a fines de mayo, luego de que se conocieran los audios entre los hoy prófugos exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, exhortó a la Fiscalía de la Nación a acelerar esta investigación, a fin de “tener la certeza de que hay pruebas que corroboran todos estos posibles delitos que involucran directamente” al mandatario.

“Y si fuera así, tenemos hechos bastante sustentados como para declarar inmoralmente al presidente. Obviamente, las circunstancias antes eran también delicadas, pero no tan extremas como ahora”, agregó en una entrevista con El Comercio.

Camones integró la Mesa Directiva, dirigida por María del Carmen Alva (Acción Popular). Fue la primera vicepresidenta del Parlamento. (Foto: Archivo GEC)

Camones también rechazó el proyecto de ley mordaza, promovido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, que tiene como objetivo sancionar penalmente la difusión de información de una investigación penal en curso. Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo después de la Fiscalía de la Nación le iniciara una pesquisa preliminar al mandatario por presuntamente dirigir una red criminal instalada en el MTC.

“Estoy segura que como bancada [de APP] vamos a votar en contra de este proyecto, es un proyecto que busca una protección directa al presidente [Castillo] por todos estos actos de posible corrupción que están en su entorno, atenta contra los medios [de comunicación], se pretende ponerles una mordaza para que la población no se entere de todos los actos de corrupción”, remarcó en RPP Noticias a inicios de este mes.

Dos polémicas en un año

No obstante, la figura de Camones en el Parlamento no estado excepto de la polémica. En abril, el coronel EP (r) Roberto Huamán Azcurra- ex brazo derecho de Vladimiro Montesinos-fue incluido en la lista de policías y militares condecorados por el Legislativo por su participación en la Operación Chavín de Huántar en 1997, que culminó con el rescate de 72 rehenes secuestrados por terroristas del MRTA.

Este reconocimiento fue organizado por la Comisión de Defensa del Congreso y la oficina de la Primera Vicepresidencia.

Camones, entonces primera vicepresidenta del Parlamento, reconoció que fue un “error” haber incluido al coronel EP (r) en la lista de condecorados.

“Esta idea de homenaje a los comandos sale del despacho de Williams Zapata, pero él también era parte [de la operación], no podía homenajearse a sí mismo, entonces no pidió ayuda, nosotros [desde la Oficina de Participación Ciudadana] le hemos dado apoyo logístico, la relación la enviaron de su oficina”, manifestó.

A fines de junio, la congresista de APP se vio envuelta en otra polémica, tras la difusión en el diario “Correo” de un audio, donde calificó de “banda delincuencial” a Acción Popular.

Desde el torno de Camones indicaron a este Diario que ella se refería a los congresistas que son sindicados como ‘Los Niños’ y no a toda la bancada acciopopulista en su conjunto.

Y a pesar de que haber emitido un comunicado ofreciendo disculpas (también su agrupación política), un sector del partido de la lampa le bajó el dedo a su candidatura. Solo la facción de María del Carmen Alva respaldó su elección.

La postulación de Camones a la Presidencia del Congreso también provocó dos renuncias en APP: Gladys Echaíz recaló en Renovación Popular y Héctor Acuña en Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú). Ambos fueron sus oponentes en la elección de la Mesa Directiva, pero ninguno superó la primera vuelta.

El secretario general de APP, Luis Valdez, explicó que la dirigencia de su partido y la mayoría de la bancada apostaron por Camones, porque tiene un historial limpio, sin investigaciones en curso, y porque “es mujer joven que ha demostrado integridad, transparencia y mucha preocupación por los sectores más vulnerables”.

También señaló a El Comercio que, cuando le tocó dirigir los debates en el pleno del Congreso ante la ausencia de Alva, mostró “mesura” y “responsabilidad”.

Valdez consideró que la nueva presidenta del Congreso tiene como principales retos “luchar contra la corrupción venga de donde venga” y “estructurar una agenda que le devuelva” al Parlamento “la confianza de los ciudadanos”. Una tarea que, sin dudas, será difícil, ante el 79% de desaprobación de ese poder del Estado.

(Infografía: El Comercio)

Camones y los representantes de Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú, que la acompañaron en su fórmula, firmaron un “compromiso de honor”, a través del cual refirieron que en el contexto de una sucesión constitucional dejarán sus cargos para que el Congreso elija una nueva Mesa Directiva de “consenso”.

Más información Su postura sobre Fujimori En una entrevista brindada en marzo al programa “20/22″, de Panamericana TV, Camones dijo que el condenado expresidente Alberto Fujimori “merece vivir los últimos días de su vida fuera de esta prisión”. “Consideramos que, dentro del respeto y la consideración que se tiene al dolor por las víctimas por los cuales se condenó a Alberto Fujimori, debemos tener el lado humanitario, estamos hablando de una persona que está cerca de los 85 años que tiene múltiples enfermedades y creo que merece vivir los últimos días de su vida fuera de esta prisión”, manifestó. De esta manera, se pronunció al ser consultada sobre la decisión del Tribunal Constitucional de restituir el indulto humanitario a Fujimori. Esta medida fue dejada sin efecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en abril último.