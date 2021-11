La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), cuestionó la iniciativa del presidente de la República, Pedro Castillo, para vender el avión presidencial. Además, negó que esté apoyando una eventual moción de vacancia contra el jefe de Estado.

“Mensajes como el que quiere vender el avión presidencial, a mí me parece totalmente descabellado. Creo que hay muchas cosas mejores por hacer que dedicarse que en realidad no creo que traiga mayores beneficios para nuestro país”, lamentó Camones en diálogo con Exitosa, este miércoles 10.

Para la congresista representante de Áncash la propuesta de Castillo Terrones no tendrá un alcance de beneficio “permanente o sostenible” en la ciudadanía.

“Vamos a vender una avión que no solo se necesita para trasladar a quien es nuestra máxima autoridad sino para posibles ayudas en caso de desastres, tantas utilidades que se le pueda dar. Ahora, yo entendería de que fuera por una gran cantidad de millones que se pudieron utilizar y se pudiera significar un cambio de vida para un sector de la población, pero en realidad suena más a una medida populista y no a una medida que pudiera generar un beneficio permanente o sostenible para nuestra población”, manifestó.

De igual forma, consideró que es una medida “populista” el anuncio del mandatario para incrementar el sueldo mínimo vital a S/1.000, a partir de diciembre de este año.

“El incremento de la remuneración mínima vital es una medida populista, pero bueno, en algo va a contribuir a la población así que hay que saludarlo”, puntualizó Camones.

Lady Camones sobre iniciativa de Pedro Castillo: Vender el avión presidencial es descabellado y populista

Desde Ayacucho, en una actividad para informar un balance de los primeros 100 días de su gestión, Pedro Castillo indicó que pondrá a la venta el avión presidencial como parte de una serie de medidas de austeridad, el dinero será, añadió, destinado para la salud y educación.

Por otro lado, Lady Camones rechazó que esté apoyando una moción de vacancia contra el jefe de Gobierno, esto tras reunirse con el excongresista César Combina, quien promueve la destitución presidencial.

“Yo he mantenido una postura en pro de la gobernabilidad. De siempre respetar la figura de la Presidencia como la institucionalidad del Congreso. Nosotros hemos elegido para cinco años y hay que ver y respetar ello. El gobierno ha cometido errores (...) pero debo dejar en claro que no me estoy sumando a un pedido de vacancia”, afirmó Camones.

