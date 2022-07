A un día de que el presidente Pedro Castillo cumpla un año en el poder, la nueva titular del Congreso, Lady Camones, calificó al gobierno como “deficiente” e “incapaz”. “Tenemos serios problemas económicos, el desempleo, y la crisis agraria. La tan sonada segunda reforma agraria no pasó del nombre”, manifestó.

También lamentó que el entorno del jefe de Estado esté “plagado” de acusaciones de corrupción.

“Lamentablemente, tenemos a un presidente cuyo entorno en general está plagado de actos de corrupción, no hemos tenemos un presidente que tome las mejores decisiones, como, por ejemplo, llamar a los mejores técnicos que sí existen en el Perú. Tenemos gente [en el poder] que no solamente no está capacitada para dirigir los destinos del país, sino que posiblemente está involucrada en actos de corrupción”, subrayó en entrevista con El Comercio.

La congresista de Alianza para el Progreso dijo que Castillo Terrones tiene que ser consciente del daño que le está provocando al país.

“En distintas ocasiones le hemos pedido, lo hemos invocado, lo hemos invitado a que renuncie, pero él no toma esa decisión. Entonces, la salida es constitucional producto de las decisiones o de las investigaciones de la fiscalía, una de ellas podría ser el tema de una acusación constitucional”, agregó.

Tras asumir la conducción de la Mesa Directica, la parlamentaria de APP rechazó ser cercana al gobierno. “Yo me he declarado siempre de oposición y mi votación refleja mi sentir”, remarcó.

También remarcó que en el escenario de que Castillo sea vacado o renuncie a la Presidencia, “corresponde el respeto al orden constitucional, que asuma la vicepresidenta [Dina] Boluarte”.

“Sabemos que ella tiene una acusación constitucional, que aún no tiene pues una decisión final, entonces en tanto ella no esté inhabilitada, el orden constitucional indica que le corresponde a ella”, expresó.

“Esta elección no ha sido para Presidente de la República”

Camones, en otro momento, señaló que la elección realizada en la víspera en el Congreso “no ha sido para Presidente de la República”.

Indicó que en una situación de sucesión constitucional, existe un compromiso firmado por ella y los partidos que la respaldaron para convocar a la elección de una nueva Mesa Directiva.

“La historia ya nos ha demostrado que en escenarios en los cuales han sido vacados algunos presidentes, en el Congreso, la Mesa Directiva dio un paso al costado para la elección de una nueva Mesa Directiva que en consenso con los 130 congresistas se elija a quien se considere su momento [apto para la Presidencia de la República]. Podría ser otra persona, podría ser yo misma, eso no se sabe”, manifestó.