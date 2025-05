El último miércoles, Vizcarra se libró de una nueva inhabilitación gracias a los votos y abstenciones de 20 parlamentarios que, en su mayoría, son integrantes de bancadas de izquierda. Se trata de agrupaciones afines o que han sido parte de la gestión castillista.

Los bloques con parlamentarios que se opusieron o abstuvieron de votar la inhabilitación del líder de Perú Primero son Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bancada Socialista y el Bloque Democrático.

La primera agrupación la encabeza Roberto Sánchez Palomino, quien fue ministro de Pedro Castillo y estuvo implicado en las investigaciones por el golpe de Estado, pero quedó fuera del juicio oral.

Sánchez Palomino fue el ministro más longevo del gobierno del profesor. Estuvo al frente de la cartera de Comercio Exterior y Turismo desde julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022. El exmandatario contaba con su bloque para librarse de interpelaciones, censuras y pedidos de vacancia.

En tanto, Bermejo era portavoz de Perú Democrático, bancada a la que también pertenecía- hasta el día del golpe de Estado - la exprimera ministra y desaforada congresista Betssy Chávez, quien es procesada junto con Castillo por los hechos de aquel 7 de diciembre. Actualmente, cumple prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Guillermo Bermejo y Betssy Chávez, ambos exmiembros de Perú Libre, forman parte de la misma bancada / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

El hoy líder de Voces del Pueblo llevó a Palacio a los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes sostuvieron múltiples reuniones con el expresidente y presentaron diversas denuncias contra la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que investigaba al ex gobernante y su entorno por casos de corrupción.

Noblecilla incluso ocupó un puesto clave en la Presidencia del Consejo de Ministros. En diciembre del 2022, fue nombrado por Chávez Chino y Castillo como flamante viceministro de Gobernanza Territorial. No obstante, el abogado duró menos de una semana en el cargo debido al golpe de Estado planeado por sus jefes.

Otros parlamentarios de izquierda que libraron a Vizcarra de la inhabilitación son Pasión Dávila y Alfredo Pariona (Bancada Socialista). Votaron en contra y abstención, respectivamente.

El primero es señalado de ser uno de los principales operadores de Pedro Castillo en el Congreso de la República y fue parte de una comitiva internacional que no solo buscaba la liberación del expresidente, sino que difundía falsas narrativas sobre el golpe en eventos que se realizaban en el extranjero.

Por ejemplo, días después del golpe de Estado, Dávila dijo a la prensa que siempre estaría al lado del vacado expresidente, actualmente preso en el penal de Barbadillo, y que a Castillo no se le permitió gobernar. También consideró que lo hecho por el expresidente fue solo haber pronunciado un discurso. Un discurso que repetiría Vizcarra tiempo después.

Dávila utilizó también un viaje a Argentina para pedir la liberación del expresidente Pedro Castillo y el cierre del Congreso. El congresista del Bloque Magisterial se presentó en la Celac Social como presidente del movimiento “Libertad de Pedro Castillo Terrones”.

Pasión Dávila y abogado de Pedro Castillo en actividad convocada por Evo Morales en Argentia (Captura TV)

En marzo, El Comercio dio a conocer que Dávila y Pariona usan recursos del Estado para promover a su partido Todo con el Pueblo que se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pedro Castillo también es militante de esta agrupación.

En Facebook se puede encontrar la grabación de una asamblea de Todo con el Pueblo, realizada el 13 de abril de 2024. En el video se observa a Pariona y Dávila brindando discursos con la fotografía de Pedro Castillo de fondo.

En diálogo con este Diario, Dávila negó promover un partido político a favor de Castillo y dijo que su voto a favor de Vizcarra fue “por convicción”.

“Yo no promuevo un partido a favor de Pedro Castillo [...] Mi votación ha sido por convicción. Yo no coordino, ni conozco [a Vizcarra]. A mí nadie me influye”, indicó el legislador.

Un discurso parecido al de Pasión Dávila repitió Martín Vizcarra en febrero pasado. En una entrevista con el diario La República señaló que Castillo leyó un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado. Además, dejó abierta la posibilidad de indultar en caso logre ser elegido presidente y afirmó que está “injustamente en la cárcel”.

“Creo que injustamente está en la cárcel Pedro Castillo. Injusto porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa porque se supone que para vacar a una autoridad tienes que darle el derecho de defensa. Pedro Castillo dio un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado. Ese día el Congreso lo vaca. Tendría que [haber habido] una acusación constitucional, pasar a la Comisión Permanente y luego al pleno”.

Sin embargo, pensaba diferente en el 2023: “Pedro Castillo, el 7 de diciembre, hace solo dos mes, da el golpe de Estado. El golpe de estado más estúpido de la historia del mundo. Nadie lo respaldó”, declaró en febrero del 2023 a Exitosa.

De escudero de Castillo a portavoz de Vizcarra

Vizcarra sumó a las filas de Perú Primero a Alejandro Salas, uno de los ministros predilectos y principal escudero de Pedro Castillo. Salas se desempeñó como ministro de Cultura y Trabajo durante el mandato del hoy procesado exmandatario. Sin embargo, renunció al último cargo cuando se produjo el golpe de Estado.

Alejandro Salas fue ministro de Trabajo y luego de Cultura del gobierno de Pedro Castillo. (Foto: archivo Presidencia)

Desde junio del 2024, Salas es vocero y hombre de confianza de Martín Vizcarra, así como lo fue en su momento de Castillo. Además, ejerció la defensa del líder de Perú Primero ante la representación nacional el último miércoles en el proceso de inhabilitación por la disolución del Congreso efectuada en 2019.

Contra Vizcarra Cornejo se planteaba, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una inhabilitación por diez años, lo que habría significado la tercera sanción de este tipo impuesta en su contra e iba a regir hasta el 2035. Las otras dos aún están vigentes.

Como detalló El Comercio, las intervenciones de Vizcarra y Salas fueron más de corte político, lo que motivó incidentes en el hemiciclo.

Ese día, Salas cuestionó la poca presencia de legisladores en la sesión plenaria y usó ese hecho como pretexto para dejar de ejercer públicamente la defensa del exmandatario, retirándose incluso su medalla ante la representación. Algo que generó desorden y el reclamo en la sesión.

Cabe recordar, que Salas también era uno de los ministros que iba a hablar ante el Congreso el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que se debatiría la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Sin embargo, los planes cambiaron con el mensaje golpista.

Salas conoció a Martín Vizcarra mucho antes que a Castillo, pues ambos postularon al Poder Legislativo por Somos Perú en las elecciones del 2021.

Tras el triunfo del profesor, el nombre de Salas Zegarra fue sugerido a Palacio a través de conversaciones informales con congresistas de Somos Perú cercanos a la dirigencia de este partido.

Durante la gestión castillista, la postura de Somos Perú favoreció al gobierno en votaciones clave.

En diálogo con El Comercio, Salas negó que haya una conexión entre ambos exmandatarios más allá de las ideas. Además, detalló que, cuando fue ministro, Vizcarra le dio consejos.

“No ha habido un acercamiento formal, lo que ha habido es un acercamiento de mensaje [...] Cuando se reclama por los asesinatos o la población olvidada del país o cuando se le reclama al fujimorismo o Renovación Popular, en ese sentido hay afinidad”, expresó.

“Martín Vizcarra sabe leer el tema político y lee y entiende al país [...] Él ha observado que hay un grupo de ciudadanos que perciben que el Estado no ha llegado hacia ellos y ese vacío no logran llenarlo otros candidatos”, dijo.

El exministro castillista precisó que la postura de Vizcarra, si es que llega a la presidencia, es evaluar un posible indulto a Castillo si es que los argumentos de la sentencia no fueran sólidos. Sin embargo, en su opinión, lo que hizo el exmandatario aquel 7 de diciembre fue “un delito”.

Para Salas, las palabras que Vizcarra dirigió el miércoles al Congreso influyeron en la voluntad de diversos parlamentarios. “Vizcarra reclamó que el Parlamento actual no está haciendo nada por los asesinatos que han habido entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Creo que nadie les ha reclamado eso y esto, por supuesto, ha calado en un sector de congresistas”, dijo.

Opinión

Los analistas Pedro Tenorio y Enrique Castillo opinaron que el vínculo entre Vizcarra y Castillo es evidente, pero no explícito.

“Hay un vínculo que supera las ideologías y que tiene una afinidad. No son lazos explícitos, ni visibles, pero sí de comunicación que, de alguna manera, genera este tipo de decisiones de última hora. Se pensó que la inhabilitación era cantada”, afirmó.

“Esto no es visible, ni con colores de camiseta, pero sí con lazos personales que dan resultados como esto”, subrayó.

En tanto, Tenorio consideró que esta afinidad está representada por el exministro Alejandro Salas.

“El nexo entre ambos es Salas, que funge abiertamente de abogado. Obviamente tiene ambiciones políticas que espera lograr con el partido de Vizcarra”, aseveró.

