Para la corta campaña —18 días de aquí en adelante— el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sigue ajustando su narrativa rumbo al balotaje. A través de Pedro Francke, exministro de Economía durante el gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo y ahora integrante del equipo técnico del candidato, no solo se intentó atenuar parte del tono radical de la primera vuelta, sino también tomar distancia de planteamientos ya esbozados para un eventual gobierno, como la salida de Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR) y la participación de Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’.

Según explicó Francke, fue convocado para brindar ideas sobre el tema económico, en un equipo en el que también participan —detalló— Oscar Dancourt, Gustavo Guerra-García y Katherine Eyzaguirre, entre otros. No descartó asumir nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un eventual gobierno —dijo que eso se definiría más adelante—, aunque remarcó que “hace falta una coalición amplia de gobierno que vaya mucho más allá de Juntos por el Perú”.

Roberto Sánchez impulsó su campaña en lo que denominó una “ruta castillista”. (Foto: Facebook)

En una entrevista con RPP, sostuvo que el incremento de la remuneración mínima vital a S/1.500 —planteado el lunes por Sánchez— era “perfectamente viable”, pues el sueldo básico tiene un retraso significativo por la inflación de los últimos años. “Sabemos que esa es una tarea principal del BCR y, en ese sentido, creo que hay que buscar la continuidad del equipo técnico y de dirección del BCR”, sostuvo Francke.

Asimismo, señaló que el crecimiento económico es una parte importante para alcanzar el desarrollo humano, “pero no es lo único”, intentando secundar así, en la práctica, lo expresado días atrás por Sánchez e indicando que el candidato es consciente de que hace falta un mayor crecimiento económico.

“Desde nuestro punto de vista, como plan de gobierno, que hay que ser bien claros: Nosotros estamos a favor de la inversión privada, de la innovación tecnológica, en particular de las pequeñas empresas y de la agricultura, pero no va a haber estatizaciones. Vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar los contratos. Estas cosas de que se rompen los contratos porque se me ocurrió en la mañana, eso no debe suceder y debemos mantener la estabilidad macroeconómica”, expresó Francke.

Ello, pese a que Sánchez construyó su candidatura hacia la primera vuelta con un discurso radical y, sobre todo, con un plan de gobierno en el que se destaca la necesidad de una alternativa al modelo capitalista y se propone una economía “solidaria”, además de señalar que se “renegociarán” los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos comerciales que se consideren lesivos por el eventual gobierno.

Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: archivo GEC)

En el plan de gobierno —presentado por Sánchez ante las autoridades electorales— también se plantea impulsar una “soberanía productiva”, la sustitución de importaciones estratégicas y la prohibición gradual de exportar minerales sin procesamiento. Asimismo, se propone “democratizar” el acceso a los mercados y otorgar un mayor poder “regulador” al Estado.

Además, durante la campaña, Sánchez propuso, entre otras cosas, una “segunda reforma agraria”, nacionalizar el gas de Camisea e, incluso, retirar a Julio Velarde del BCR, según dijo, desde el “primer día de gobierno”.

Del discurso disruptivo a la moderación

Sin embargo, Francke insistió en que no habrá estatizaciones, que se respetará la propiedad privada y que se cumplirán los contratos. “Es algo que lo hemos conversado, escrito, en nuestros documentos que estamos terminando de pulir y es algo que ya está consensuado con el propio Roberto Sánchez”, afirmó.

Según señaló, los resultados registrados en la primera vuelta implican construir “una gran alianza”, en la que confluyan sectores de izquierda y de centro. Incluso mencionó a Ahora Nación, partido con el que postuló Alfonso López Chau, y al Partido de Buen Gobierno, con el que hizo lo propio Jorge Nieto.

“Y eso implica que, bueno, uno tiene que adecuar el programa gobierno a las condiciones políticas que hay, que es lo que ha elegido el pueblo peruano. La voluntad del pueblo peruano ha sido expresada en las urnas (…) Y uno tiene que actuar en relación a esa realidad; y no a la realidad que uno puede haber querido en la primera vuelta”, expresó Francke.

Incluso, negó que Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’, forme parte del equipo y aseguró que “si él entrara, yo saldría en ese mismo instante”. Ello, pese a que el propio Sánchez, durante el cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo el pasado 8 de abril, planteó al exreo como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo.

Asimismo, sobre la propuesta de cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, Francke consideró adecuado que ello pase por un referéndum y sea discutido en el Congreso. También evitó pronunciarse sobre un eventual indulto a Pedro Castillo.

Minería informal y presión tributaria

Por otro lado, Francke fue enfático en que se debe combatir la minería ilegal, aunque respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se mostró a favor de una “opción razonable” para la formalización y, en otro momento, también de “facilitar” las hectáreas que no estaban siendo aprovechadas. “Lamentablemente en este caso pues ha habido pura como postergación, postergación, postergación, pero nada serio”, dijo Francke.

Sin embargo, como evidenció El Comercio, Sánchez ha suscrito —tanto en calidad de autor como de coautor— al menos una decena de proyectos orientados al sector de la minería informal, con iniciativas que incluyen la ampliación de la vigencia del Reinfo, en un caso incluso hasta el 2030, además de flexibilizaciones y otros beneficios.

Francke también garantizó que se respetarán “estrictamente” las metas fiscales y cuestionó al Congreso por aprobar iniciativas con impacto fiscal, pese a que Sánchez apoyó proyectos similares desde el Parlamento. Sin embargo, cuando se le consultó si buscan incrementar la presión tributaria al 25% del PBI —como figura en el plan de gobierno—, Francke respondió que no podía pronunciarse sobre el programa de Juntos por el Perú para la primera vuelta, pues no formó parte de su elaboración y que se tendrá que dialogar en el Congreso.

Puntos de vista

A juicio de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, este tipo de anuncios carecen de credibilidad y “es evidente que esto se está haciendo como una técnica política para poder apelar al ‘antivoto’ que le tiene miedo a las políticas disruptivas de Sánchez”.

Castilla recordó que, durante el breve paso de Francke por el Ministerio de Economía en la etapa inicial del gobierno de Pedro Castillo, si bien se mantuvo a Julio Velarde al frente del BCR tras las críticas iniciales, sí se impulsaron cambios en parte del directorio de la entidad. Además, puso en duda que Velarde aceptara continuar en el cargo en un eventual gobierno de JPP, luego de los cuestionamientos lanzados previamente por Sánchez.

En su opinión, queda en evidencia que “hay un doble discurso” y que todas estas señales “son hechas para la platea”. Añadió que “una persona que se recicla en distintos gobiernos de izquierda y que sale siempre peleado y vuelve, no genera mucha credibilidad en las cosas que diga”. “Creo que es una movida netamente política para proyectarse como centrista, pero no más que eso”, expresó Castilla.

Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos. / SYSTEM

Por su parte, el exministro de Economía David Tuesta consideró que las respuestas de Francke dejan entrever cierta incomodidad dentro de la campaña y que, en cierta medida, permanece en ella más por su entorno político. Sostuvo que el economista no defiende el plan de gobierno del partido, sino posiciones personales, y remarcó que JPP no ha renunciado a sus postulados originales.

“Lo que ha dado en sus declaraciones es lo que piensa Pedro Francke. No es lo que está en el plan de gobierno de Juntos por el Perú. No es lo que dice Roberto Sánchez. No es lo que dicen personajes cercanos como Anahi Durand. No es su pensamiento. El pensamiento de ellos que se escucha en sus mítines, hasta ahora, es cambio de Constitución, asamblea constituyente, tumbarse todos contratos, todo ese tipo de cosas. Y a eso no ha renunciado Junto por el Perú”, expresó Tuesta.

A juicio del exministro, existe “un contraste” entre las declaraciones de Francke y el plan oficial del partido, sin que ello —subrayó— convierta al exministro de Economía en una garantía de continuidad del modelo económico. En esa línea, recordó que hasta hace poco Francke elogiaba el modelo económico boliviano impulsado por Evo Morales.