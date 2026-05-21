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Resumen

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Para la corta campaña —18 días de aquí en adelante— el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sigue ajustando su narrativa rumbo al balotaje. A través de Pedro Francke, exministro de Economía durante el gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo y ahora integrante del equipo técnico del candidato, no solo se intentó atenuar parte del tono radical de la primera vuelta, sino también tomar distancia de planteamientos ya esbozados para un eventual gobierno, como la salida de Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR) y la participación de Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.