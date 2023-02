Y a pesar de que el gobernador regional de La Libertad se ha manifestado a favor de ir a las urnas en el 2023, en su bancada no están totalmente convencidos de esta opción. Esta no sería la primera vez en la que el apepismo cambia de posición. En este informe de El Comercio recordamos las otras veces que lo hicieron.

1. La abstención en el voto de investidura a Cateriano

A inicios de agosto del 2020, durante el último tramo del gobierno de Martín Vizcarra, el Congreso le negó el voto de investidura al entonces primer ministro, Pedro Cateriano. Y en medio de la crisis por las muertes generadas por la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo debía recomponer el Gabinete Ministerial.

Los 22 integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) marcaron en abstención. De esta manera inclinaron la balanza. Con sus votos, Cateriano habría logrado la confianza.

Tras este impasse, el ex jefe del Gabinete Ministerial reveló, en entrevista a El Comercio y RPP, que el líder de APP, César Acuña, lo había llamado, cuando asumió la PCM por segunda vez, para ofrecerle, sin que él se lo pidiera, el respaldo de su bancada.

“En política nada me sorprende, yo sostuve un diálogo telefónico con el señor César Acuña y el señor dijo, sin que yo se lo pidiera cuando lo invité a dialogar, que me iban a apoyar sin ninguna condición, eso no ocurrió”, manifestó a este Diario.

En su segunda experiencia al frente de la PCM, Cateriano solo obtuvo 37 votos a favor de la investidura de su Gabinete. (Foto: Andina)

Cateriano detalló, incluso, que Acuña tenía “una relación cordial”, porque en “otras oportunidades me invitó a incorporarme a su partido para que participe en las últimas elecciones parlamentarias o anteriormente también quiso que cooperara como jefe de su plan de gobierno”.

“Cuando asumo el cargo en la PCM lo llamo y sin que yo se lo pidiera o mediara pacto alguno, yo te doy, tú me das, de él nace decirme ‘te vamos a apoyar, no te preocupes’ [Pero la votación en abstención de APP] fue absolutamente coordinada de manera disciplinada [...] Pequé de ingenuo en haber creído en la palabra del señor Acuña”, añadió en RPP.

En respuesta, Acuña Peralta negó que le haya prometido al ex primer ministro los votos para la confianza.

“En ningún momento le prometí los votos de confianza porque los votos no se negocian. Lamentablemente su discurso tan alejado de nuestra realidad no convenció a la bancada de APP, así como a más de 90 congresistas de diversas bancadas”, escribió el ex alcalde de Trujillo en su cuenta de Twitter.

2. Del “no” al “sí” a la vacancia de Vizcarra

Una semana antes de que el Congreso vacara a Vizcarra de la Presidencia, Acuña Peralta había adelantado, en una extensa entrevista a El Comercio, que Alianza para el Progreso “no va a votar para el tema de la admisión de la vacancia”.

“APP no va a votar para el tema de la admisión de la vacancia. Somos conscientes que hoy, más que nunca, ese trabajo le corresponde a la fiscalía. Que la fiscalía investigue y acá mi recomendación: que el presidente busque a sus abogados y que sus abogados se dediquen a su caso y que él se dedique a tiempo completo a estos siete meses que quedan”, remarcó.

El líder de APP consideraba que el Ministerio Público debía continuar, hasta donde pueda, la investigación contra el entonces jefe de Estado por presuntamente haber recibido sobornos por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional en esa localidad.

A inicios de febrero de 2020, la bancada electa de APP se reunió con Vizcarra, donde se comprometieron a respaldar reforma política. Nueve meses después votaron por la vacancia del entonces presidente. (Foto: Andina)

También consideró “irresponsable” que a siete meses de que concluya el gobierno de Vizcarra, “se dé una vacancia”.

“Al contrario, debemos ayudarlo para que termine su gestión porque creo que todos los peruanos están esperando un nuevo gobierno. Uno que reactive la economía nacional, que vea el tema de la anemia, que vea la educación. A nadie se le puede ocurrir que haya ahorita un cambio de presidente. Imagínate, mañana lo cambian, 30 días para que vaya el nuevo primer ministro al Congreso, mientras el otro se instala, mientras busca ministros, sería un caos”, alertó.

A pesar de la postura de Acuña, veinte integrantes de la bancada de APP votaron a favor de la destitución de Vizcarra el 9 de noviembre del 2020.

Hasta el inicio de la jornada de ese día, la moción de vacancia contra el expresidente no tenía el respaldo suficiente para ser aprobada, la agrupación apepista, nuevamente, inclinó la balanza. Sin sus 20 votos a favor, la solicitud de destitución solo llegaba a 85 adhesiones, dos menos de las necesarias.

Fuentes de APP señalaron, entonces, a este Diario que en la interna de su agrupación causó molestia que Vizcarra, durante su presentación en el pleno, haya hecho referencia a los procesos abiertos contra 68 de los 130 congresistas. Agregaron que también tenían el temor que del ex gobernador regional pudiera favorecer desde Palacio de Gobierno a un candidato cercano a él en las elecciones del 2021.

3. De oposición, pero con militantes en el gobierno

En febrero del año pasado, cuando el Gabinete Ministerial se reestructuró, tras la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el líder de APP, César Acuña, indicó que ningún integrante de su partido y bancada formarían parte del Ejecutivo, porque “nuestro rol es de oposición leal con la Constitución”.

No obstante, dos meses después, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio reveló que 221 militantes de APP, Acción Popular y Somos Perú ocupaban cargos en la administración castillista. La agrupación con más representantes en el Estado era Alianza para el Progreso con 103 en total.

La mayoría de los afiliados del partido fundado por Acuña fueron contratados en los ministerios de Salud (75) y del Interior (20).

APP, en respuesta a esta situación, exhortó a sus militantes a renunciar a sus cargos, o, de lo contrario, “serán expulsados inmediatamente”.

4. Bloquearon proyecto del Ejecutivo

Recientemente, los congresistas Lady Camones y Eduardo Salhuana, de APP, respaldaron la decisión de la mayoría de la Comisión de Constitución para bloquear el debate del proyecto del Ejecutivo que propone ir a elecciones generales en octubre próximo y que el nuevo gobierno asuma el 1 de enero del 2024.

Ambos votaron a favor de que esta iniciativa recién sea analizada a partir de julio, en base al artículo 78 del reglamento del Parlamento.

El artículo 78 del reglamento del Congreso establece que, si una propuesta de ley es rechazada, no podrá presentar la misma proposición hasta el siguiente período anual de sesiones”, salvo que 66 congresistas acuerden lo contrario.

El pleno del Congreso ha rechazado hasta tres dictámenes sobre el recorte de mandato presidencial y congresal.

Con los votos de APP y los de Acción Popular se podría haber abierto la puerta para volver a debatir el adelanto de elecciones. Ambas bancadas habían señalado que estaban a favor de esta medida.

En la Comisión de Constitución, Camones y Salhuana votaron a favor de postergar a julio el debate del proyecto del gobierno para el adelanto de elecciones para el 2023. (Foto: Jorge Cerdán | GEC)

Salhuana, en diálogo con El Comercio, dijo que votó a favor de postergar el debate sobre el adelanto de elecciones a julio próximo en la Comisión de Constitución por “una confusión”.

“Me desconecté [de la sesión], estaba viendo temas de Madre de Dios, no se entendió bien lo que planteó Alejandro Cavero. Hubo una confusión, he enviado una carta para cambiar mi voto, no lo pude hacer porque ya había cerrado el acta, pero he dejado constancia”, expresó.

5. No firman ampliación de la agenda del pleno

Y mientras el líder de APP, César Acuña, ha respaldado en diferentes oportunidades que el adelanto a elecciones generales se dé para este año, su bancada en el Congreso ha dado mensajes contrarios. Uno de ellos es la no suscripción de la ampliación de la agenda del pleno, a fin de se debatan las solicitudes que buscan reabrir la polémica sobre el recorte de mandato de la presidenta Dina Boluarte y del Parlamento.

Salhuana informó que, entre este lunes y martes, su bancada se reunirá para adoptar una postura.

“La bancada se va a reunir mañana o pasado mañana para ver el escenario completo, para analizar todo el documento. Lo que pasa es que no hay ningún proyecto en concreto sobre el adelanto de elecciones, hay un pedido para que se vuelva a discutir el tema. Se necesitan 66 votos para eso, de acuerdo al artículo 78 del reglamento”, manifestó.

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, adelantó a El Comercio que la bancada de APP sí firmaría la ampliación de la agenda del pleno.

No obstante, fuentes cercanas al Comité Ejecutivo Nacional de Alianza para el Progreso no son tan optimistas como Valdez.

“Es casi unánime la posición de los parlamentarios de APP y de otras bancadas de querer quedarse [hasta el 2026], y de los partidos depende hacerlos entrar en razón. Por esa razón, César Acuña ha dado a conocer de manera pública su posición, para que no haya espacio para la vacilación. El país necesita un respiro”, expresaron.

Las mismas fuentes advirtieron que el Congreso ha ingresado a “un juego político por cálculo”, en el sentido de que un día son las firmas para ampliar la agenda, otro la oposición a las elecciones porque no se dan reformas o por la asamblea constituyente. “Por eso, ni llegar a los 66 votos, todo es parte de un plan para quedarse”, sostuvieron.

Fuentes de la bancada de APP refieren que si no han firmado la ampliación de la agenda no es porque no se quieran ir, sino porque un sector de la dirigencia del partido fundado por Acuña está realizando negociaciones con otros partidos a sus espaldas. “Esto ha generado malestar en la interna”, contaron.

En razón a ello, la agrupación parlamentaria, a través de un comunicado, señaló este lunes que ellos votaron a favor del adelanto de elecciones al 2023 y 2024 “sin condiciones”.

“APP no presentó ninguna reconsideración, ni ha retirado su firma de ningún proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones”, remarcó.

(Foto: APP)

Las mismas fuentes indicaron que el portavoz de APP, Alejandro Soto, no está a favor de firmar la ampliación de la agenda del pleno, y su postura dependerá “de que tanta presión” le pueda “meter” Acuña Peralta.

Si APP se adhiere a la ampliación de la agenda del pleno, se abriría una ventana para volver a debatir los proyectos que plantean un adelanto de elecciones generales. ¿Lo hará?