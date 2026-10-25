El trámite del pedido de facultades del Ejecutivo puso a prueba la articulación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y al nuevo sistema en su conjunto. Cuatro especialistas convocados por El Comercio analizan lo ocurrido, pero sobre todo los ajustes necesarios para evitar nuevos entrampamientos.
El trámite del pedido de facultades del Ejecutivo puso a prueba la articulación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y al nuevo sistema en su conjunto. Cuatro especialistas convocados por El Comercio analizan lo ocurrido, pero sobre todo los ajustes necesarios para evitar nuevos entrampamientos.
“Muchos de los responsables están en el actual Congreso. ¿Defienden su ‘deforma’? No; solo guardan silencio y se solapean”.
Natale Amprimo Plá Abogado constitucionalista
“La introducción del concepto indeterminado de desnaturalización es 'insensatamente inédita' y solo promueve confusión e innecesaria discordia”.
Víctor García Toma Expresidente del Tribunal Constitucional
“El camino de una sola vía en el cual Diputados tiene monopólicamente la iniciativa legislativa es absolutamente pernicioso”.
Enrique Ghersi Abogado constitucionalista
“Se muestra una peligrosa ruta al estancamiento a mantenerse en el ámbito de la discusión jurídica, generando el riesgo de la judicialización de la política”.
Delia Muñoz Exministra de Justicia
La modificación que, sin mayor debate y reflexión, se impulsó para volver a la bicameralidad, introdujo un mal diseño constitucional. Hubo un apoyo ciego a la modificación, en la esperanza que peor no se podía estar. Hoy, acaban de descubrir que había más pisos debajo del sótano al que se había llegado.
Lo ocurrido desnuda el modelo que se impuso con engaño. Recuérdese cuando decían: “La bicameralidad no costará un sol más ni implicará que ingrese más personal”; “la reforma fortalece al Poder Legislativo, pues ahora habrá dos cámaras”; “no habrá parálisis legislativa”; o “con la elección de parte del Senado por distrito múltiple se logrará una mejor representación”. Muchos de los responsables están en el actual Congreso. ¿Defienden su “deforma”? No; solo guardan silencio y se solapean.
La discusión se ha centrado en los alcances del término “desnaturalizar”, olvidándose que el artículo 25 del reglamento del Senado, establece que en el ejercicio del derecho de revisión se pueden incorporar modificaciones, pero no sobre materias distintas a la propuesta enviada. Es decir, la prohibición es respecto de las materias, no en cuanto a sus alcances. Urge hacer correcciones constitucionales y, además, ser capaces de lograr un mínimo consenso, al más alto nivel.
Surge la necesidad de establecer un procedimiento en el que ambas cámaras cumplan armónicamente funciones coordinadas y diferenciadas, sin mengua de la autonomía orgánica; así como instaurar un mecanismo idóneo para resolver las discrepancias.
El Senado no es un órgano de mera ratificación de las decisiones de Diputados. Su potestad de revisión implica el ejercicio de una competencia sustantiva, en donde aporta una visión reflexiva amparada en la experiencia política y en la consideración del postiempo de actuación de la Cámara de Diputados.
La bicameralidad debe entenderse como un sistema de deliberación sucesiva, diferenciada y complementaria, destinado a mejorar la calidad de la ley, mediante el ejercicio coordinado de competencias constitucionalmente delimitadas.
La introducción reglamentaria del concepto jurídico indeterminado de desnaturalización de la iniciativa legislativa es “insensatamente inédito” en el constitucionalismo y solo promueve confusión e innecesaria discordia.
El diseño vigente cuenta con mecanismos insuficientes que no aseguran que las controversias queden resueltas. Estas exigen la instauración de mecanismos de solución democrática y conjunta ante los desacuerdos; tal es el caso del sistema Navette o de remisión de las propuestas legislativas de ida y vuelta.
El diseño constitucional hace que este Congreso sea inviable; el del constitucionalismo imperfecto donde solo una cámara legisla y la otra revisa, en contra de toda nuestra tradición de bicameralismo perfecto en que ambas cámaras legislaban y revisaban. El camino de una sola vía en el cual Diputados tiene monopólicamente la iniciativa legislativa es absolutamente pernicioso. Ningún monopolio funciona. Elimina la competencia entre cámaras y reduce la calidad del producto legislativo.
La Constitución le reserva al Senado la facultad de revisión de una manera bastante amplia. Es el Reglamento del Congreso el que la restringe e introduce la fórmula metafísica de que el Senado no puede “desnaturalizar” los proyectos aprobados por Diputados. Esto será una fuente permanente de conflicto, pues el Senado buscará, acorde con la Constitución, una interpretación esencialista o utilitaria que magnifique sus facultades, mientras que Diputados buscará una literal que los reduzca.
Frente a eso hay dos posibilidades: que en un improbable arrebato de responsabilidad ambas cámaras se pongan de acuerdo en reformar el reglamento para que la Conferencia, el tradicional mecanismo parlamentario ante discrepancias intercámaras, sea vinculante. Y si no hay acuerdo, que alguien legitimado recurra al TC para demandar la inconstitucionalidad del reglamento y se reponga la vigencia del texto constitucional sin las limitaciones introducidas a la acción del Senado.
El Congreso de la República, ya fuere el de los Diputados y el de los Senadores, no es una institución jurídica sino una de carácter esencialmente política, sujeta a las tensiones propias del mundo en que se desarrolla debiendo buscar el equilibrio entre normas y el sistema social y económico que regula para proporcionar un sistema confiable.
En ese contexto, la Constitución y el Reglamento del Congreso constituyen la estructura que sustenta las decisiones, pero la forma de regular la tarea legislativa precisa contar con otros apoyos que provienen de la interacción que permita conectar a los legisladores con las necesidades del gobierno, pero, sobre todo, a los requerimientos de la sociedad.
Todo el proceso político desarrollado en el debate de las facultades delegadas muestra que las tensiones no solo se mantienen sino que se acrecientan y se muestra una peligrosa ruta al estancamiento a mantenerse en el ámbito de la discusión jurídica, generando el riesgo de la judicialización de la política. Olvidando que se precisa una mayor profundización en el diálogo y en el acuerdo para ir encontrando mecanismos de salida de los espacios para generar la práctica parlamentaria. Derivar la solución a lo jurídico solo paralizará la gobernanza del país.
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