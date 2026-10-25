Natale Amprimo Plá:

"Nos engañaron"

La modificación que, sin mayor debate y reflexión, se impulsó para volver a la bicameralidad, introdujo un mal diseño constitucional. Hubo un apoyo ciego a la modificación, en la esperanza que peor no se podía estar. Hoy, acaban de descubrir que había más pisos debajo del sótano al que se había llegado.

Lo ocurrido desnuda el modelo que se impuso con engaño. Recuérdese cuando decían: “La bicameralidad no costará un sol más ni implicará que ingrese más personal”; “la reforma fortalece al Poder Legislativo, pues ahora habrá dos cámaras”; “no habrá parálisis legislativa”; o “con la elección de parte del Senado por distrito múltiple se logrará una mejor representación”. Muchos de los responsables están en el actual Congreso. ¿Defienden su “deforma”? No; solo guardan silencio y se solapean.

La discusión se ha centrado en los alcances del término “desnaturalizar”, olvidándose que el artículo 25 del reglamento del Senado, establece que en el ejercicio del derecho de revisión se pueden incorporar modificaciones, pero no sobre materias distintas a la propuesta enviada. Es decir, la prohibición es respecto de las materias, no en cuanto a sus alcances. Urge hacer correcciones constitucionales y, además, ser capaces de lograr un mínimo consenso, al más alto nivel.