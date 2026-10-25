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Por Alexander Villarroel Zurita

El trámite del pedido de facultades del Ejecutivo puso a prueba la articulación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y al nuevo sistema en su conjunto. Cuatro especialistas convocados por El Comercio analizan lo ocurrido, pero sobre todo los ajustes necesarios para evitar nuevos entrampamientos.

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