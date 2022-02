Conforme a los criterios de Saber más

El periodista de la sección Política Fernando Vivas conversó esta tarde con Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio, sobre el testimonio brindado por Karelim López a la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis del Piélago, ambos del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos.

La lobbista es aspirante a colaboradora eficaz y está actualmente involucrada en tres indagaciones: el caso Provías (Puente Tarata III), Petro-Perú y la prueba COVID-19 que habría sido adulterada.

Villasís dialogó con Vivas sobre los detalles de las revelaciones de López, quien ha sido amenazada por los testimonios brindados. “Se ha sentido acorralada y por cuidar la integridad de sus hijos y familia. Lo que ha dicho Karelim López es que el presidente Pedro Castillo maneja una presunta mafia desde el MTC. Esta mafia está compuesta por el empresario Zamir Villaverde, que aparentemente prestaba carros a los sobrinos del presidente pero lo que dice la señora López es que en realidad se los regaló. Luego, que Zamir Villaverde junto con Castillo pusieron a Juan Silva [en el MTC]”, dijo Villasís.

Graciela Villasís y Fernando Vivas analizan las implicancias de la confesión Karelim López ante la fiscalía.

De otro lado, el informe refiere que en esta presunta mafia también estarían incluidos cinco actuales congresistas de la bancada de Acción Popular. Dos de los señalaron son Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori. Respecto a los demás nombres, López solo indicó que uno de los otros tres sería un legislador que es asesorado por el excandidato a la Presidencia Yonhy Lescano. Este grupo de congresistas es apodado como Los Niños, debido a que obedecen lo dicho por el presidente.

Ellos se habrían beneficiado en el MTC a través de un testaferro, identificado como Roberto Aguilar Quispe, de 27 años.

“Habla de cinco congresistas de Acción Popular que se habrían beneficiado de millonarias obras del MTC, unos 500 millones de soles a través de empresas chinas y de una empresa peruana manejada por un joven, llamado Roberto Aguilar Quispe de 27 años, que sería el presunto testaferro de estos cinco congresistas de AP que votan junto con el partido del lápiz”, comentó Villasís. “Este chico ha visitado además a Doroteo en las visitas que hace”, agregó.

“Karelim López dice que el otro congresista sería quien es asesorado por Yonhy Lescano”, quien es asesor de Carlos Zeballos, ahora parte de la bancada Perú Democrático, donde están también Guillermo Bermejo y Héctor Valer.

Otro ministro de Estado incluido en la declaración de Karelim López es el titular del Ministerio de Vivienda, Geiner Alvarado. “Karelim López también habla de Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, como uno de los operadores que habría colaborado y habría direccionado obras. Es también otra de las carteras que Castillo habría utilizado para direccionar obras en beneficio de sus allegados”, dijo.

El testimonio también implicaría a la fiscalía, cuya titular, Zoraida Ávalos, dijo en un primer momento que no investigaría al presidente Castillo.

”Karelim López dice que en una ocasión uno de los sobrinos del presidente al cita en un restaurante de Surquillo y, según su testimonio, se reúne con el primo del fiscal coordinador Omar Tello y que no se preocupe, que no va a pasar nada. Y que la fiscal de la Nación no hará nada”. “Ninguna de las fiscalías que depende de Omar Tello ha tenido algún proceso de colaboración eficaz”, adelantó Villasís.

Te puede interesar