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Resumen

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(Ilustración: El Comercio)
(Ilustración: El Comercio)
Por Martin Hidalgo

En el pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado se han empezado a dar las primeras votaciones, principalmente centradas en temas referidos al oficialismo, como el pedido de delegación de facultades y los viajes presidenciales. Más allá de las movidas respecto a la correlación de fuerzas parlamentarias, las votaciones han empezado a mostrar fisuras internas, principalmente en los grupos del bloque de izquierda.

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