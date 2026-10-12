En los cuatro casos, los votos de ambos estuvieron alineados a la postura de Juntos por el Perú. En las dos últimas votaciones (la reconsideración y la definición del texto de consenso que otorgaba las facultades al gobierno), ambos votaron en contra -a diferencia de su bancada- y se les sumaron sus colegas Jair Manrique y Helard Sonco.

Otro detalle se dio en la bancada de Juntos por el Perú, donde el diputado Marlon Aguirre, quien siempre votó contrario a sus colegas de grupo. Por ejemplo, en la reconsideración, el representante de Junín votó a favor, y en la decisión final se abstuvo. Incluso, cuando se puso a debate el dictamen en minoría de su bancada, que proponía archivar el pedido de delegación de facultades, Aguirre votó en contra. Semanas atrás, el legislador había amenazado con renunciar al grupo.

Fueron 5 votaciones en el pleno con bloques marcados: Fuerza Popular con el apoyo cerrado de Renovación Popular y Obras. Juntos por el Perú, Ahora Nación y PBG votaron en bloque en sentido contrario (aunque con algunas fracciones internas). https://t.co/wDaYGdRk3V — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 7, 2026

La bancada de Obras votó en bloque para la decisión final, pero en las instancias previas también registró disidencias. Por ejemplo, la diputada Dina Hancco, a diferencia de sus colegas de bancada, votó a favor del dictamen en minoría de Juntos por el Perú que proponía archivar la delegación de facultades.

En el Senado, sucede algo parecido, pero principalmente con las votaciones sobre viajes presidenciales. En la autorización para la salida de la presidenta Keiko Fujimori hacia El Salvador, el senador Alfonso López Chau fue el único de su bancada Ahora Nación que votó a favor. “Creo que hay formas. Tenía dudas entre el viaje a El Salvador y el viaje a Barcelona. Todos los presidentes en la historia del Perú han viajado, entonces eso no tiene nada de estratégico. Voy a hacer mi combate estratégico en la delegación de facultades”, dijo el líder de Ahora Nación cuando fue consultado por su voto.

#Ahora | #LópezChau defiende su voto a favor del #viaje de la pdte. #Fujimori a El Salvador y España. "Uno de ellos sabe que ha cometido un error", en referencia a un senador(a) de su bancada que votó en contra. ¿Quiebre en #AhoraNación? Via @exitosape https://t.co/c0whQk0Aii — Omar Coca (@OmarCoca_) October 9, 2026

Cuando la prensa le refirió a López Chau que el resto de su bancada votó en contra, el senador no dudó en asegurar que “algunos de ellos saben que han cometido un error”. En el balance general, los votos de las senadoras de Ahora Nación, Ruth Luque y Mirtha Vásquez, figuran ubicados en el mismo espectro que Juntos por el Perú.

—Bancadas ‘cascarón’—

Martin Cabrera, abogado especialista en asuntos parlamentarios, advirtió que las discrepancias continuarán, sobre todo en las votaciones respecto al oficialismo. “El Ejecutivo tiene 56 votos con Renovación Popular y le faltan 10 para la mayoría. Le toca negociar tema por tema y diputado por diputado y al parecer lo hace mal. Con la elección regional ya cerrada, entra en juego el presupuesto 2027. Las nuevas autoridades regionales necesitan al Ejecutivo, y eso facilitaría teóricamente el intercambio. Entoncestán obligados a hacerlo bien”, explicó.

Cabrera también precisó que, si bien el actual reglamento parlamentario impide la creación de nuevas bancadas, eso no significa que no se vayan a producir rupturas. Según dijo, lo más probable es que esta situación produzca un escenario de bancadas ‘cascarón’: “es probable que las bancadas sigan existiendo de nombre, pero voten divididas sin una fractura formal”.

“La que corre más riesgo, me parece, es la bancada de Juntos por el Perú. Es la segunda bancada más grande, tiene una disputa de liderazgo abierta y ya tiene nombres propios evaluando salir. Ahora Nación y Buen Gobierno no se van a romper tan pronto, pero funcionarán como votos bisagra, ya no como parte de un bloque, y quizá eso las haga más elásticas”, adelantó.