icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Fernando Vivas

Con los conteos de la ONPE bastante avanzados, podemos asegurar que ningún candidato de Fuerza Popular ganó en primera vuelta en alguna de las 25 regiones. Solo Rolando Barboza, en Lambayeque, quedó largamente detrás del primer lugar (César Perales, de Somos Perú), pero con el chance de pelear la segunda vuelta. Renovación Popular logró el sueño de la ATU, unificar Lima y Callao bajo un solo color; pero fuera de ese poder en el conglomerado urbano limeño/chalaco, solo peleará una segunda vuelta en la adyacente Lima Provincias. Abramos el debate para una reforma futura: la Municipalidad Metropolitana de Lima se rige por la regla para alcaldes que manda una sola vuelta; pero si se le aplicara la regla para regiones, que también lo es, estaríamos ad portas de una segunda vuelta entre Renovación Popular y Avanza País, ya que ninguna de esas listas llega a la valla del 30%.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.