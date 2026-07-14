Por Fiorella Cubas

Carlos Loyola Escajadillo, ingeniero industrial, es el único postulante que continúa en carrera para asumir la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este martes 14 de julio afrontará la última etapa: la entrevista personal.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.