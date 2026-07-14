Sin embargo, su paso por la administración pública dejó un historial de investigaciones y denuncias ligadas a cobros irregulares y mala gestión de recursos públicos para presuntos viajes de turismo y hasta sorteos.

El caso más grave se dio mientras se desempeñaba como gerente de planificación y presupuesto del Reniec. Loyola percibió pagos por escolaridad, gratificaciones y bonificaciones ajenos a su régimen laboral.

Según la Contraloría estos pagos prohibidos los habría recibido durante cuatro años seguidos, calculando un perjuicio económico al Estado de S/ 104 556.05.

Frente a la evidencia, el propio Loyola admitió la irregularidad en una carta fechada el 27 de agosto de 2019, reconociendo que los depósitos carecían de sustento legal y se comprometió a devolver los más de 100 mil soles mediante un cronograma de pagos que durarían hasta el 2023.

Recibió pagos indebidos por escolaridad, gratificaciones y bonificaciones.

Contraloría señaló en un informe que Loyola cometió una falta grave no solo por recibir el dinero, sino también al habilitar presupuestalmente el gasto.

El informe sostiene que, como jefe de la oficina, se esperaba que detectara que esos beneficios no le eran aplicables a su régimen de “gerente público”. Loyola fue el único beneficiario de estos pagos irregulares.

Consultado por este Diario, su equipo de comunicación confirmó que Loyola ya devolvió la totalidad de los pagos irregulares a la entidad.

Viajes y sorteos

En el 2019 Loyola autorizó habilitaciones presupuestales por S/ 80,172.39 para cubrir pasajes y viáticos a funcionarios de Reniec.

El viaje incluía tours al Cañón del Colca, la Ruta del Sillar y cenas de gala en Arequipa. Según revela el informe N° 031-2020-2-0646, el dinero público habilitado por Loyola se habría disfrazado bajo el concepto de “comisiones de servicio” para las “XIX Olimpiada Nacional Reniec Arequipa 2019”.

Según el documento de control, las actividades pagadas “no tenían relación alguna con los objetivos de la entidad ni con las funciones de los comisionados”.

Por este hallazgo, la Contraloría General de la República le atribuyó presunta responsabilidad civil y administrativa.

Loyola –a través de su equipo de prensa– indica a este Diario que el viaje “se trató de una actividad institucional aprobada en el plan operativo de la entidad que todos los años realizaba Reniec por casi 18 años”. Además indica que no se trató de un viaje de turismo financiado con recursos públicos.

Lo cierto es que por ese tema se le abrió un proceso administrativo disciplinario junto a cuatro funcionarios de la entidad, aunque el expediente no derivó en sanciones. Y, tiempo después, la entidad, dejó prescribir el caso.

Pero no fue la única vez. Loyola también autorizó el uso de S/ 78 mil soles para un “sorteo de útiles escolares”, destinado a los trabajadores. Pero ese tipo de prácticas estaban prohibidas por ley y más aún cuando los trabajadores ya recibían bonos de escolaridad. Loyola fue quien firmó los memorandos de certificación de crédito presupuestario.

El caso de los sorteos también le valió a Loyola la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario junto con otros tres funcionarios. En primera instancia, todos fueron hallados responsables y sancionados; sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil de Servir revocó posteriormente dichas sanciones.

Contraloría le halló presuntas responsabilidades administrativas y civiles.

Regreso a la carrera

El 25 de junio de 2026, mediante la Resolución N° 414-2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) excluyó a Loyola del concurso por no declarar tener dos procesos judiciales en curso.

Uno es el Expediente N.° 00322-2021-0-1825-JP-CI-02 en el que Loyola fue denunciado por una deuda financiera. El segundo se trata, precisamente, del caso de Reniec y los cobros irregulares, recaído en el Expediente N.° 00704-2021-0-1801-JR-LA-10. El caso está viendo la indemnización por daños y perjuicios.

El cronograma para elegir al sucesor de Piero Corvetto termina el 16 de julio.

Loyola presentó un recurso de reconsideración ante la JNJ y alegó que no hubo intención de ocultar información, pues había actualizado los datos por voluntad propia antes de que se notificara su exclusión.

Siete días después, el pleno de la JNJ, dio luz verde a su pedido y le permitió retomar la postulación. Fue una votación dividida de cuatro votos contra tres.

El historial de Loyola no se agota en la gestión pública. El 27 de agosto de 2018, su esposa lo denunció ante la Comisaría de San Borja por violencia psicológica y abandono de hogar. Según el acta policial, la denunciante refirió maltratos constantes y señaló que el funcionario abandonó la vivienda conyugal en horas de la madrugada.

El Comercio consultó a la oficina de prensa de Loyola sobre este caso y aseguraron que se archivó por “desestimiento”.

La entrevista final marcará el último filtro antes de la designación. La decisión quedará en manos de la Junta Nacional de Justicia.