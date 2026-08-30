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Resumen

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“Mira, este es un gobierno de Fuerza Popular. Keiko, Lucho y Miki dirigen el partido y por ellos pasan las decisiones más importantes”, me dijo una fuente de alto nivel, cercana al fujimorismo, a quien le estaba dando la lata con preguntas para las que no tenía respuesta. Tiene razón mi fuente respecto de los tres, aunque a Miguel ‘Miki’ Torres lo veamos poco. Sucede, para la contrariada notoriedad de Miki, que el congreso bicameral que preside es un paquidermo que recién se echa a andar.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.