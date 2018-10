Laureles electorales en Lima, un recuento de lo más destacado de la campaña

Fue una campaña atípica. La vuelta de la selección peruana al Mundial de Fútbol, así como los escándalos políticos y de corrupción desviaron la atención de los ciudadanos hasta casi su último tramo.

En Lima hubo, en total, veinte candidatos, el número más alto registrado en los últimos años. Algunos de ellos se hicieron conocidos recién en los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), celebrados en la última quincena antes de los comicios.

Pero como en todos los procesos electorales, hubo discusiones públicas, escándalos y hasta ‘troleadas’ que, en la era de Internet y las redes sociales, no tardaron en viralizarse.

La sorpresa: Jorge Muñoz

En las primeras encuestas no se ubicaba, ni de lejos, entre los favoritos. Al final, sin embargo, el saliente alcalde de Miraflores ganó las elecciones –de acuerdo con los flashes electorales– con una amplia diferencia sobre su principal oponente, Daniel Urresti. La sorpresa fue doble: Acción Popular, partido al que Muñoz representa, vuelve al municipio de la capital después de 38 años. “Hay el compromiso de hacer bien las cosas” fue una de sus primeras frases.

La controversia: Daniel Urresti

El ex ministro del Interior postuló a la alcaldía por Podemos Perú mientras enfrentaba un proceso judicial –del que fue absuelto en primera instancia– por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Además, afrontó un pedido de exclusión por difamación agravada, el cual fue desestimado. En paralelo, en la ONPE hay un proceso abierto contra el partido al que representa, cuyo líder es José Luna, por haber presentado firmas falsas para su inscripción.

Mención honrosa: Alberto Beingolea

En el último ‘rush’ avanzó hacia los primeros lugares, a pesar de que en ningún momento de la campaña estuvo entre los favoritos. En el debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones –de acuerdo con distintos analistas y expertos–, el candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) presentó propuestas interesantes y protagonizó, frente a Ricardo Belmont, uno de los más encendidos intercambios verbales del proceso electoral.

El golpeado: Luis Castañeda Pardo

Fue ‘caserito’ de memes y bromas en redes sociales no solo por la ‘troleada’ que sufrió de Manuel Velarde al hablar sobre corrupción en la ciudad y por el tono de su voz durante el primer debate del JNE, sino durante toda la campaña. En cada polémica y confrontación pública contra sus rivales electorales, los cuestionamientos y comentarios sobre la gestión de su padre fueron algunos de los principales argumentos en su contra.

La ‘troleada’: Manuel Velarde

“Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer”. La frase con la que el saliente alcalde de San Isidro respondió a Luis Castañeda Pardo, hijo de Luis Castañeda Lossio, al ser consultado por este sobre qué hará para luchar contra la corrupción se viralizó en minutos. Hasta ahora circulan en las redes sociales decenas de versiones –algunas incluso a ritmo de música criolla– con ese momento, quizá uno de los más anecdóticos de la campaña.

El personaje: Enrique Fernández

Muchos electores lo conocieron recién en el segundo y último debate organizado por el JNE. Enrique Fernández Chacón, candidato del Frente Amplio, expuso, durante una de sus intervenciones, una grave realidad del país: “Yo soy un vulnerable, soy de la tercera edad y soy un obrero que gana S/400 de pensión hace 10 años”. Aunque los votos no lo acompañaron, el ex diputado y ex constituyente se ganó la simpatía de los ciudadanos.

El desinflado: Ricardo Belmont

Sus frases contra los migrantes venezolanos en el país coincidieron con su escalada en las encuestas. Aunque en gran parte de la campaña estuvo entre los primeros en las preferencias, el ex alcalde de Lima y candidato de Perú Libertario quedó relegado detrás de Alberto Beingolea y Juan Carlos Zurek. Sus expresiones machistas y la intención –finalmente frustrada– de medirse frente a Renzo Reggiardo en un debate paralelo al oficial también fueron motivo de crítica.