El congresista Jorge del Castillo (Apra) criticó duramente al parlamentario Humberto Morales (Frente Amplio), quien le atribuyó en su informe en minoría responsabilidades en el Caso Lava Jato por haber refrendado, como primer ministro, los decretos de urgencia que dio el ex presidente Alan García durante su segundo gobierno (2006-2011).

“No hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado, que hemos estado durante nuestro gobierno, del 2006 al 2011, que me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada, nunca se haya insinuado si quiera [esto]”, manifestó durante la sesión de hoy en el pleno.

Del Castillo dijo que cuando el congresista de Frente Amplio tuvo “en sus manos la posibilidad de votar” para que en la Comisión Lava Jato pueda incluir al ex presidente Alan García, este “se abstuvo cobardemente”.

Tras esa afirmación, los parlamentarios de izquierda protestaron a voz alta.

“Pare a los comunistas, que se sienten”, le solicitó Del Castillo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien le permitió continuar con sus cuestionamientos.

El ex jefe del Gabinete Ministerial le recordó al Frente Amplio que se “subieron” al gobierno de Ollanta Humala, pero que ahora “lo denuncian”.

“Así que escuchen señores de Peruanos por el Kambio, en el futuro estos [los parlamentarios de izquierda] son sus puñales por la espalda, estos mismos que se sube al gobierno [de Martín Vizcarra], que reclaman ministerios, que tienen puestos públicos, pero que a la hora de la verdad le clavan un puñal por la espalda”, subrayó Jorge del Castillo.

Por su parte, la congresista Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) también protestó en contra del informe en minoría de Morales, que la incluye en su calidad de ministra de Economía y Finanzas del segundo gobierno aprista.

Durante poco más de 40 minutos, Morales expuso esta mañana su informe en el tiempo que le tocaba a su bancada en el debate del documento en mayoría, que la fujimorista Rosa Bartra detalló en dos días.