Lay: “Se puede ser político y seguir siendo honesto”

Humberto Lay, presidente de Restauración Nacional, ofrece una gestión basada en la planificación y en la lucha contra la corrupción. Subraya que no ofrecerá cosas que no podrá cumplir si es elegido alcalde de Lima.

—¿Qué obras urgentes pondría en marcha en la capital?

El pilar de mi propuesta para Lima es iniciar la ejecución de un plan de desarrollo apuntando al 2035 y hasta el 2050. No se trata de hacer obras aquí y allá si no están conectadas.

—¿Qué priorizará entonces en ese plan?

Tiene que contemplar el crecimiento de la ciudad. Estamos planteando ordenarla con anillos viales desconcentradores del tráfico. Ya están contemplados, pero ningún alcalde ha querido hacerlos. Luego una vía de evitamiento porque la actual ya colapsó. Tenemos que pensar en dos ciudades satélites: Ancón y Lurín, porque Lima crece en [un promedio de] 50 mil personas más por año. ¿Dónde van a vivir?

—¿Cuál será su cuota en la lucha contra la corrupción?

Lo primero es dar el ejemplo. A la corrupción hay que combatirla mostrando desde el más alto nivel honestidad y valores. Yo voy a hacer una gestión absolutamente transparente, voy a informar mensualmente y por los medios de comunicación todo lo que se ha hecho y gastado.

—Ha dicho que miente el candidato que ofrece acabar con la delincuencia.

La seguridad ciudadana depende del liderazgo, prevención, disuasión y represión. Convocaré a los 42 alcaldes distritales para poner a funcionar el Consejo Metropolitano de Seguridad. Hay que incentivar valores, promover el deporte, el arte. Y para la disuasión estarán los serenos y las cámaras. Reprimir la delincuencia corresponde a la policía. La municipalidad no va a combatirla, por eso digo que si un candidato ofrece eso está mintiendo.

—¿Está a favor de que se concrete la creación de la autoridad del transporte?

En mi primera candidatura, en el 2006, yo hablaba de la necesidad de una autoridad única del transporte. No pueden haber diez entidades que tienen que ver con su normatividad y gestión. Eso crea caos. Ojalá que esta autoridad se cree pronto, no se politice y sea un órgano absolutamente técnico.

—¿Quiénes están elaborando su plan de gobierno?

La planificación la está viendo nuestra candidata a teniente alcaldesa, la urbanista Liliana Collado. Para seguridad tenemos al general en retiro de la policía Luis Vizcarra, y en Transporte están los expertos Miguel Ángel Torres, Marco Gamarra, José Quiñónez, entre otros.

—¿Cómo financiará su campaña?

Con aportes de amigos, los mismos candidatos, será bastante austera. No vamos a gastar los millones que se acostumbra. En mi trayectoria he mostrado que se puede ser político y seguir siendo honesto. Ese es mi capital político. Y estoy presentando un plan de gobierno razonable, no promesas ilusorias.

—¿Está a favor de que se sancione penalmente a los partidos y a sus dirigentes en casos de financiamiento ilegal?

Todo lo que ayude a eliminar la corrupción y a financistas que vienen con dineros ilícitos tiene que ser bienvenido.

— Me llamó la atención que en Arequipa su partido vaya junto a Solidaridad Nacional en las elecciones, porque en Lima usted competirá con el hijo de Luis Castañeda.

Los temas de candidaturas lo está viendo el comité político, yo me he abstenido para dedicarme al plan de gobierno y mi campaña.

—¿Como presidente del partido le parece bien?

Me parece un poco extraño que se plantee.

— ¿No le informaron?

Yo me he desligado por completo de las candidaturas y alianzas en provincias.