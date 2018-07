El presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, habría gestionado ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el nombramiento del juez Juan Miguel Canahualpa Ugaz como fiscal adjunto provincial de familia del primer puerto, según un conjunto de audios difundidos por el programa de televisión “Panorama”, que a continuación detallamos:

Walter Ríos: Una consulta, ¿cuándo es el día [de tu entrevista en el CNM]?

Juan Miguel Canahualpa: El martes 17.

Walter Ríos: No lo pusiste ahí en la…pucha mare, entonces estamos desfasados on’. Yo estaba sacando una cita para el miércoles.

Juan Miguel Canahualpa: En su agenda lo apunto.

Walter Ríos: Ah, 8 a.m., claro, puse acá [en mi agenda] entrevista, “entrevista Juan”, ta bien…Entonces, solamente tenemos lunes…ya entonces, voy a otra gestión con “el grandazo”, con el más grandazo de todos.

Luego, el presidente de la Corte Superior del Callao le consulta a Canahualpa cómo le fue en la entrevista personal y este le responde que bien y que su ponente fue la consejera del CNM Elsa Aragón.

En un tercer audio, Ríos recibe la llamada de su contacto en el Consejo Nacional de la Magistratura, que le da la noticia de que su recomendado fue designado fiscal.

Walter Ríos: Dime hermano.

Contacto en el CNM: Ya es fiscal, ah. Por si acaso ya es fiscal. Ya es fiscal, lo que me pediste.

Walter Ríos: No te creo.

Contacto en el CNM: Claro pe’, ya hermano…

Walter Ríos: Extraordinario.

En la última grabación, Ríos se comunica con Canahualpa para confirmarle que fue nombrado fiscal. Este le consulta cuánto le debe.

Walter Ríos: Compare, ya eres ah…

Juan Miguel Canahualpa: Uuuta, qué chévere doctor…

Walter Ríos: Cholo, es la primera noticia que te dan, ¿sí o no?

Juan Miguel Canahualpa: Sí, doctor, muchas gracias.

Walter Ríos: Ya me acaban de informa ah, ¿no sé si te ha dicho algo Pablito?

Juan Miguel Canahualpa: Ahorita justo está timbrándome, gracias doctor.

Walter Ríos: Cholo, hay que, este, mañana, mira ayer hemos tenido un almuerzo con una gente, como te dije y mañana tengo [una comida] con “el grandazo” para agradecerle…No sé cómo hacer pa’…

Juan Miguel Canahualpa: Dígame doctor, ¿yo le puedo mandar una señorita mañana?

Walter Ríos: Ya, más bien, dónde te pueden ubicar en la tarde o mañana temprano.

Juan Miguel Canahualpa: [En el] Segundo Juzgado de Paz Letrado de Condevilla. Dígame doctor más bien, ¿cuánto le debo?

Walter Ríos: No, no, eso es para almorzar con la gente y agradecerle personalmente. Mándame la dirección no más para mandar a una persona.

Juan Miguel Canahualpa: Doctor muchas gracias.

Ríos está implicado en otros audios, que el sábado dio a conocer el portal IDL-Reporteros.