La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dijo que votó en contra de que María Zavala Valladares sea nombrada formalmente y juramente al cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque no tuvo algún elemento que le permita corroborar las explicaciones que dio sobre el contenido de sus conversaciones con César Hinostroza, como el uso de un polígrafo tal y como planteó el contralor Nelson Shack.

“Mi posición es que no son las llamadas las que importan, sino el contenido de las llamadas, el qué se dijo. Como se dieron cuando no había una posibilidad de interceptación legal de las llamadas, quedaba la duda de qué se dijo. Entonces planteé, y tomando al propuesta del contralor (Nelson Shack) en ese momento, de que la sometamos a un polígrafos para hacer preguntas concretas y verificar, en atención al resultado, si es que las llamadas se orientaron a un tema académico, como sostuvo”, señaló en una entrevista a Exitosa Noticias.

María Zavala Valladares juró en el cargo de miembro titular de la JNJ este jueves, luego que la comisión especial encabezada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por funcionarios como Nelson Shack y Marianella Ledesma, aprobara por mayoría seguir con su nombramiento luego de las sesión de preguntas que respondió sobre su relación con César Hinostroza.

“Hay que ser muy intensos y acuciosos en verificar todo el componente de estos futuros miembros de la JNJ. Mi posición era, si es que no había otras evidencias que podían corroborar lo que se sostiene (que se use la propuesta del polígrafo). Eso se desechó y por eso voté en contra. Uno de los argumentos fue porque no había un elemento que permita verificar lo que ambos candidatos (decían sobre César Hinostroza)", manifestó la presidenta del TC.

Marianella Ledesma indicó que este voto en contra y su oposición a que se concrete la juramentación de María Zavala fueron los motivos por los que no fue a la ceremonia como sí lo hicieron el resto de integrantes de la comisión especial.

“(¿Por eso no fue a la juramentación?) Tengo que ser coherente con lo que pienso. Si no se permite que uno verifique una decisión, usando un método tecnológico aceptado en nuestra actividad legal que la propia Contraloría usa en sus procesos internos, ¿por qué no someter a los candidatos a un polígrafo? Esa posición ya fue cerrada, ya se votó, ya está oleado con la juramentación de la Dra. Zavala. No dudo de sus cualidades personales, pero si me piden que emita un voto en esas condiciones, lo mínimo que quería era un elemento de corroboración”, señaló.

Ledesma evitó pronunciarse sobre la situación de Marco Tulio Falconí, el segundo miembro de la JNJ cuya juramentación fue pospuesta por la difusión de información sobre su registro de llamadas con César Hinostroza. Lo que aseguró es que tomarán una decisión con al respuesta que dé Falconí al informe de Servir que considera que no debió recibir una bonificación del 10% de su puntaje en la etapa de entrevistas.

“Se ha recurrido a un organismo técnico, que es Servir. Ha dado una opinión que se analizará en su momento en la comisión especial”, fue todo lo que indicó al respecto.