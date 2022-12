El congresista Américo Gonza, de Perú Libre, ha sido señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas una red criminal que cobró sobornos a altos mandos de la Policía Nacional para ser ascendidos a generales. Por arriba de él, solo estaba el expresidente Pedro Castillo. A pesar de esta fuerte imputación, el perulibrista se aferra a continuar al frente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.

“Yo siempre he sido una persona respetuosa, me someto a lo defina el colegiado de la Comisión de Justicia, yo no estoy investigado, un colaborador dice que estuve junto al expresidente, pero más allá de eso no hay sindicación. No habrá por qué considerar que yo deba dejar la comisión. Yo no conozco a estas personas [los generales PNP que pagaron], ni siquiera de vista. No tengo por qué abandonar el trabajo ”, dijo Gonza a El Comercio.

El abogado, de 41 años, refirió que él esperará y acatará la decisión que tome la bancada de Perú Libre sobre su futuro.

“Me someto a lo que diga la bancada, yo he estado de viaje, llegué a Lima la noche [del martes], el vocero me ha pedido que le dé mi versión”, expresó.

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) consideró que no le parece “nada lógico” que Gonza continúe presidiendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

“La Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deben tomar acciones inmediatas en contra de este congresista”, manifestó.

A su turno, la vocera alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, indicó que los graves hechos que se están conocimiento “deberían obligar a cualquier congresista” que esté involucrado “a someterse a la justicia”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes (Acción Popular), señaló que desde la tarde del martes están recabando información sobre las imputaciones a Gonza Castillo por sobornos en los ascensos en la Policía para evaluar si le abre o no de oficio un proceso disciplinario.

“Estamos evaluando el caso, estamos reuniendo toda la información que pueda ir saliendo”, remarcó a El Comercio.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que el grupo que dirige Paredes debe actuar de oficio y, tras la indagación, presentar una denuncia constitucional contra el parlamentario de Perú Libre.

“En caso no lo hagan, nuestra bancada presentará la denuncia [ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales], este tema es muy serio, la imputación es fuerte, no creo que [Gonza] tenga escapatoria. Que la fiscalía termine su trabajo, no podemos tener elementos [en el Parlamento] con esta conducta”, subrayó.

Más información

Un mes antes de que el expresidente Castillo diera el golpe de Estado, que terminó en su vacancia, el programa “Panorama” informó que Teobaldo y Martha Gonza Castillo, hermanos del congresista contrataron con el Estado, a pesar de que les estaba prohibido por ley.