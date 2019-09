Los legisladores de Fuerza Popular con familiares que trabajaron en el Congreso

Los parlamentarios Federico Pariona y Elard Melgar se han sumado a otros colegas de Fuerza Popular que han tenido a familiares trabajando en el Congreso durante el actual período, según dio cuenta ayer “Cuarto Poder”.

Cabe indicar que el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria señala como uno de los deberes de conducta de los legisladores: “No puede emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las comisiones que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Asimismo, la Ley 26771 establece prohibiciones para que funcionarios públicos realicen nombramientos y contratación de personal, configurando el acto de nepotismo.

Captura.

A continuación, algunos de los recientes casos.

—Segundo Tapia—

En febrero pasado, “Correo” reveló que el congresista de Fuerza Popular, entonces segundo vicepresidente del Congreso, tenía a dos sobrinos trabajando en su despacho.



Miguel Talledo Elera y de Eduardo Talledo Elera laboraban en la segunda vicepresidencia del Legislativo. Se trata de los hijos de Leonor Elera, prima de la esposa de Tapia, Rosa Beatriz Dionicio Elera.

(Foto: Congreso / Video: América TV)

Tapia admitió que eran sus sobrinos, pero precisó que “no son directos”. “Esto lo evalué en su momento, porque ellos han trabajado también en mi despacho por si acaso […] Son mis familiares, pero legalmente pueden trabajar. Lo he hecho en cumplimiento del reglamento y del Código de Ética del Congreso”, manifestó el hoy titular de la Comisión de Fiscalización. Añadió que son “cargos de confianza”.

El extitular de la Comisión de Ética aparece también vinculado a otros casos de sus colegas.

—Elard Melgar—

Giuliana Melgar Choy, sobrina del también fujimorista Elard Melgar, laboró en el despacho de Segundo Tapia. Mientras que este contrató en su oficina a su sobrina Ana Rosa Pérez Tapia.



El vínculo laboral de Melgar Choy y de Pérez Tapia se dio prácticamente en los mismos meses, según reveló “Cuarto Poder”, en un aparente intercambio de favores.



Según el informe, Tapia contrató a quien hoy es esposa de Pariona y este al sobrino de su colega prácticamente en el mismo período entre el 2016 y 2017. (Foto: GEC)

—Federico Pariona—

Este legislador representante de la región Junín tuvo como trabajador de su despacho a José Luis Pérez Tapia, también sobrino de su colega Segundo Tapia.



Asimismo, Pariona tuvo como trabajadora de su despacho a Kristell Díaz Quiroz, con quien terminó casándose en noviembre del 2018.

Pero sucede que Tapia contrató a Díaz Quiroz y Pariona a Pérez prácticamente en el mismo período entre octubre del 2016 y septiembre del 2017, según el referido dominical.

Segundo Tapia reconoció que Ana Rosa Pérez Tapia y José Luis Pérez Tapia son sus familiares, pero dijo desconocer el vínculo laboral que hayan tenido con sus colegas parlamentarios. “No depende, en este caso, de mi persona. Si esos congresistas han decidido contratarlos es su plena responsabilidad”, refirió. “Yo no los he contratado”, se defendió también.

Por su parte, Pariona rechazó haber tenido injerencia en la contratación de su actual pareja, pues explicó que por entonces no tenían tal vínculo. También negó haber conocido que contrató al sobrino de su colega Tapia.

—Milagros Salazar—

En junio pasado, “Punto Final” dio cuenta de que Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre —hermana de la congresista Milagros Salazar— trabajó casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.



Tras la difusión del reportaje, El Comercio se comunicó con Ticlla, quien señaló que Meléndez le solicitó trabajo cuando se convirtió en titular de la referida comisión congresal. "Pero nunca me dijo ser familiar de congresista (sic), como consta en la declaración jurada que ha firmado en Recursos Humanos del Congreso", expresó.

Meléndez renunció a su cargo como auxiliar.

Milagros Salazar dijo al citado dominical que “no sabía” que su sobrino trabajaba en el Congreso. "Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", indicó.

En tanto, Giuliana Salazar, madre del ahora extrabajador y hermana de la parlamentaria fujimorista, respondió a "Punto Final" que "imaginaba" que entre los congresistas se "hacen favores. Señaló también que su hijo "siempre apoyó" a Fuerza Popular. Pero al ser consultada si Milagros Salazar sabía que su sobrino trabajaba en el Congreso, solo afirmó: "Es mi hermana, pero no lo sé".

El caso llegó a la Comisión de Ética Parlamentaria, pero este grupo decidió en julio archivarlo y no abrir indagación preliminar.