Léo Pinheiro: el delator de Lula responde a la fiscalía peruana

El empresario José Adelmário Pinheiro Filho, conocido como Léo Pinheiro y condenado en Brasil por corrupción y lavado de dinero, fue presidente de la constructora OAS. Esta operó en Perú y contó con un departamento de sobornos similar al de Odebrecht.

En noviembre del 2014, Pinheiro fue capturado por la Policía Federal de Brasil durante la séptima fase de la operación Lava Jato. El Ministerio Público Federal de Curitiba lo acusó de ordenar el pago de 8.6 millones de dólares en coimas para que OAS se beneficie con contratos en Petrobras.

Pinheiro se convirtió en delator premiado y con ello rebajó su condena de ocho a cinco años de prisión. Aportó parte de las pruebas contra el condenado ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuando fue detenido, la Policía Federal de Brasil le incautó celulares Iphone donde se encontraron mensajes de texto que lo comprometían con presuntas negociaciones irregulares.

Según reveló IDL Reporteros, uno de esos mensajes trataba sobre negociaciones que sostuvo con una abogada peruana sobre el proyecto Línea Amarilla. Este proyecto involucra a las gestiones de los ex alcaldes de Lima Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.

Además, la empresa OAS, que estuvo bajo su dirección, fue señalada por el empresario y publicista brasileño Valdemir Garreta como aportante de US$ 1 millón a la campaña de Villarán por el ‘No a la revocatoria’.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, los fiscales peruanos Germán Juárez Atoche y Carlos Puma ingresaron esta mañana a la sede de la Policía Federal en Curitiba (Brasil), donde interrogarán a Pinheiro.

El ex presidente de OAS responderá por los aportes que la empresa brasileña habría entregado a la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

También se le consultará sobre el contrato de la Línea Amarilla, que involucra a Villarán y también al ex burgomaestre limeño Luis Castañeda Lossio.

(Foto y video: Antonio Álvarez, enviado especial a Brasil)

Cabe resaltar que en marzo pasado, OAS confirmó públicamente que ha iniciado un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato.

OAS estuvo en el tercer lugar entre las constructoras brasileñas con mayor participación en los megaproyectos realizados en el Perú, según un informe de la contraloría del 2017. En primer lugar estaba Odebrecht; en segundo, Camargo Correa.

-Más sobre OAS en el Perú-

La Fiscalía investiga al encarcelado ex gobernador de Cusco Jorge Acurio por los supuestos pagos ilícitos de OAS para la construcción del hospital Lorena.

Durante el segundo gobierno de Alan García, OAS obtuvo la buena pro en proyectos valorizados en 80 millones de dólares. En el gobierno de Ollanta Humala, se encargó de la Vía Lima Canta – La Viuda por US$ 116 millones, de la Carretera Camaná – Quilca – Matarani por US$ 241 millones y el Centro de Convenciones de Lima por US$ 185 millones.