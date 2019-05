Leonie Roca: “Hay que construir ciudadanía e infraestructura”

Lejos del cemento y fierro que parece el background natural de sus ejecutivos, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) buscó una representante comunicativa. Leonie Roca hace ‘mentoring’ para mujeres de empresa y ahora vocera para líderes de la construcción y las telecomunicaciones.

—¿Falta sacar lecciones del Lava Jato?

Todavía falta ejecutar cosas y que haya consenso sobre cuáles son las lecciones.

—Dígame una.

Si uno mira el universo, y no solo me refiero a Odebrecht, nota que hay un problema en las contrataciones públicas. La ley de contrataciones se cambia a cada rato, pero nunca se cambia lo sustantivo. El sistema de compras, por ejemplo, es excesivamente legalista y basado en la habilidad de los postores para impugnar. No gana la mejor propuesta.

—Cuando se diseñan esos sistemas surge el dilema: ¿a qué se apuesta más, a la anticorrupción o a la eficiencia?

No son incompatibles. Puedes ser muy eficiente y la corrupción se combate con transparencia.

—¿Hay una lección que a los socios de AFIN les toque profundamente?

El gremio tiene varios retos por delante. Yo llegué hace un año y encontré un proceso para establecer instancias del comité ético y hay asociados vinculados a estos procesos.

—¿Quiénes salieron?

Odebrecht fue la primera en salir, OAS vendió sus proyectos, no tiene nada. Las otras constructoras brasileñas no están o han vendido [sus proyectos].

—¿Graña y Montero?

Tenemos tres concesionarios asociados a Graña y Montero. No tienen procesos de investigación. Graña y Montero, como accionista, viene cada tres meses a explicarnos su proceso. No es miembro, pero es madre de esos tres asociados.

—¿Fue socio?

No sé, no he hecho arqueología, sino mirar para adelante. Hay concesionarios que tienen participaciones minoritarias en empresas del denominado ‘club de la construcción’, que no tiene una lista oficial. Hay que ser tajante, pero también prudente.

— ¿Hay nuevos estándares?

Encontré un gremio que ya había resuelto y desafiliado casos. En el camino salieron dos casos más y a esas empresas se las llamó a ética y decidieron renunciar.

—¿Cuáles son?

Obrainsa y Casa, que era la mamá de una de las concesionarias que estaban acá. Decidieron no participar del comité de ética y mandaron su carta de renuncia. Estamos en un trabajo para revisar los criterios de los directorios, esto es un tramado grande. Estamos esperando la entrega de una consultoría.

—¿Y luego de ella vendrá una reflexión culposa?

Sin duda. Lo que pasa es que la reflexión culposa es compleja. Las empresas que están acá no han estado en esos temas [de corrupción].

—¿Existe la conciencia de que la corrupción es una APP, es decir, pública y privada? No lo parecía cuando el ex presidente de Confiep Roque Benavides se quejó de que se perseguía al empresariado.

Yo estaba sentada en CADE y posteriormente le dije a Roque que no me gustaron sus palabras. La gente no entiende que el presidente de Confiep trabaja ad honórem y cuando mucho tiempo te atacan, puede que reacciones emocionalmente. [...] Sin duda, [hay conciencia sobre la corrupción] y no solo ha sido un tema enquistado en la empresa, sino que algunas lo han tercerizado a consultorías, estudios de abogados, gestores de intereses.

—Hablemos de más lecciones. Por ejemplo, que la falta de planificación ayuda a la corrupción.

De hecho, hemos apoyado al MEF en la elaboración de planes. Necesitamos una mirada de largo plazo, el concesionario que hace un puerto quiere saber si llegará la carretera. Cuando entregas un contrato de concesión garantizas que tendrás una obra y se paga con el peaje. El sistema de APP no ha sido bien explicado con sus bondades. Hace década se decía que los puertos eran un desastre y lo eran. Hoy tienes en el Callao al principal puerto del Pacífico Sur y el costo para el Estado es cero.

—¿Han sugerido prioridades al gobierno?

El MEF está haciendo el esfuerzo de un plan nacional de infraestructura. Hemos llevado propuestas de temas y normas. Por ejemplo, el nuevo Jorge Chávez tendrá su puerta por la avenida Morales Duárez y falta conexión. Le decimos al MEF que eso nos preocupa.

—Hay una nueva norma para agilizar expropiaciones. ¿Los satisface?

Acá seguimos hablando de expropiaciones y olvidamos que son relocalizaciones de personas, que supone un trabajo más fino.

—¿Hay que cerrar brechas de infraestructura?

Lo que hemos encontrado es voluntad en el MEF de reordenar con planificación. En el MTC la gestión de [Edmer] Trujillo ha sido proactiva en destrabar proyectos como la línea 2.

—Muchos funcionarios tienen prioridades claras, pero se paralizan antes de tomar decisiones.

Voy a ser enfática y crítica, porque he sido funcionaria. En el momento en que un funcionario se da cuenta de que no puede hacer un trabajo, lo honesto es irse.

—Otro efecto de la corrupción es que la gente sospecha de peajes y tarifas.

Pero el gobierno debe explicar qué es una APP y cuáles son sus ventajas. El concesionario está demandado, ¿has visto que un ministro salga a explicar esto? Y hay que comunicar las obras que funcionan sin conflictos.

—Hay que comunicar lo bueno y también la reflexión culposa.

Esa toma de conciencia está instalada. Me da risa cuando todos despotricamos, pero nos pasamos la luz roja y pagamos al policía. Hay que hacer una cura de abajo hasta arriba. Hay que construir ciudadanía desde abajo.

—E infraestructura.

Eso, hay que construir ciudadanía e infraestructura.