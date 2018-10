Letona: El modo confrontación debe agotarse y dar paso a las propuestas

La congresista Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, dijo hoy que "el modo confrontación" entre el Congreso y el gobierno del presidente Martín Vizcarra "debe parar para dar pase" a las propuestas y las reformas.

Estas declaraciones las dio hoy en una entrevista con el programa "Agenda Política" al comentar las razones por las que Fuerza Popular no apoyará la moción de censura al gabinete del primer ministro César Villanueva, impulsada por el Partido Aprista.

Letona señaló que la decisión fue tomada tras una reunión entre los miembros de su bancada y su lideresa Keiko Fujimori, quien fue liberada el último miércoles después de pasar una semana con detención preliminar.

"Eso no significa que si el premier mintió o no quede en nada. Nosotros vamos a seguir fiscalizando al gabinete Villanueva [...] pero creemos que, en esta oportunidad, es necesario entrar en un proceso de gobernabilidad que garantice, al menos a este tercer trimestre, un avance en el gobierno que hasta hoy no estamos viendo", manifestó.

En ese sentido, la portavoz fujimorista remarcó que sí quisieran escuchar qué propone el primer ministro César Villanueva, en una evaluación de los últimos seis meses, "luego de toda esta etapa de constante confrontación" con el Parlamento.

"Hay que darle paso hoy a las propuestas, a las reformas. Ya el modo confrontación debe agotarse y debemos dar inicio a una etapa de un Congreso reformista, que valore la productividad. Este círculo vicioso en que hemos caído todos en estos últimos dos años y medio, solo en modo confrontación, tiene que parar. Tenemos que parar para dar pase a las reformas", agregó Letona.