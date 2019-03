Letona y Sheput cuestionan reforma política porque "no resuelve problemas de fondo"

Los congresistas Úrsula Letona (Fuerza Popular) y Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) cuestionaron este domingo los proyectos de reforma política planteados por la Comisión de Alto Nivel puesto que -según consideraron- "no resuelven los problemas de fondo" del país.

Letona consideró que si bien son importantes las iniciativas planteadas, más importantes -dijo- son los temas vinculados a los sectores salud y educación.

► Juan Sheput: “La reelección tiene que ser materia de discusión”

► Martín Vizcarra cumplió un año en Palacio: los hitos de su gobierno

"Los referéndum y las propuestas de reforma política no solucionan los problemas de fondo: la salud, la educación, la informalidad y más temas", sostuvo Letona en entrevista con el programa "Agenda Política" en Canal N.

Letona aseveró que las propuestas planteadas por el Ejecutivo constituyen un punto de partida con el cual no tienen que coincidir. (Foto: GEC / Video: Canal N)



Sheput, por su parte, aseveró que las propuestas de reforma no resuelven "el gran problema del país", que para el legislador es "el presidencialismo ambiguo".

Respecto al trabajo de la Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta, Letona dijo creer que las propuestas planteadas por el Ejecutivo constituyen "un punto de partida" con el cual no tienen que coincidir.

Destacó, en esa línea, que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya anunciado que el Parlamento presentará también una propuesta de reforma.

"Creo que [las reformas] son un punto de partida del cual nosotros no necesariamente tenemos que coincidir como partidos políticos. Por eso he saludado que desde la presidencia del Congreso se anuncie que vamos a presentar una propuesta", indicó.

"Hay bastantes proyectos de ley pendientes de reforma. Yo sí considero que estos temas van a ir en un debate alturado para que podamos mejorar estas propuestas y valorarlas", añadió.

Al respecto, Sheput opinó que las mismas son un "elemento interesante para el debate de ideas" y cuestionó que el presidente Martín Vizcarra no haya planteado estas propuestas de reforma política antes del referéndum.

"El presidente [con la reforma] ha puesto la carreta delante de los caballos", señaló.

En otro momento, el parlamentario reveló que una de las razones por las cuales se apartó del oficialismo fue por el impulso que el Gobierno de Martín Vizcarra le dio a la propuesta de no reelección parlamentaria en el referéndum el 9 de diciembre pasado.

"Desde el primer día estoy convencido de que se le ha hecho un tremendo daño al país. Es más, es una de las razones por las que me alejé del Gobierno, al impulsar la no reelección solamente por la odiosidad a un grupo de parlamentarios, así no se hacen reformas", dijo.