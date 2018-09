La vocera de Fuerza Popular Úrsula Letona afirmó hoy que ve "poco probable" que en el pleno del Congreso se reconsidere la votación en el caso del destituido juez César Hinostroza y los ex consejeros del

CNM, a quienes no se acusó por el delito de pertenencia a una organización criminal.

Según argumentó Úrsula Letona, el informe del congresista Oracio Pacori [ponente del respectivo informe de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales] "resultaba ser muy débil en este extremo".

"Sustentaba la organización criminal en apelativos como hermanito, compadrito o diminutivos como Ivancito o Cesitar. Estas y otras

inconsistencias hicieron imposible sustentar [el delito de] organización criminal. Por eso eso votamos por la improcedencia de ese extremo", indicó Úrsula Letona a este Diario.

Más temprano el fiscal de Crimen Organizado Jorge Chávez Cotrina expresó a este Diario su preocupación porque esta decisión del Congreso afecta en parte la investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Letona opinó al respecto que esta investigación del fuero político no restringe que el Ministerio Público pueda avanzar en sus pesquisas.

"Es más, si se presentase una denuncia con mayor sustento, con más pruebas, que se consignen en el informe, que sean actuadas y que no generen vicios en el ejercicio del derecho de defensa, esto podría volver a evaluarse", comentó la legisladora.

Pese a que no podrá ser investigado por organización criminal, Letona indicó que César Hinostroza sí podrá ser procesado por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. "Además se le ha destituido del cargo y se le ha inhabilitado en el ejercicio de la función pública por 10 años", subrayó.

También en diálogo con este Diario la vocera alterna de FP, Karina Beteta, señaló que seguramente "la parte jurídica" no es entendida por la población, pero se debe respetar para que el Estado no tenga que pagar después indemnizaciones a los procesados.

Según indicó, Hinostroza "no ha sido blindado, ya no será juez supremo, ya no tiene inmunidad y podrá ser procesado por los demás delitos", cuyas penas superan los seis años de cárcel, según anotó.

Consultada si es posible que en el pleno sí se incluya el delito de organización criminal, Letona respondió que dependerá si el legislador Pacori desvirtúa los argumentos de legisladores como Juan Sheput, Javier Velásquez Quesquén y Yeni Vilcatoma. "De la defensa podría ser, pero de lo que se expuso ayer, lo veo poco probable", aseveró.

"Me sorprende que los congresistas Juan Sheput y Javier Velasquez, pese a advertir esos vicios hayan votado a favor de que se incluya este delito. No sé si es para la tribuna, para la cámara, para la gente o se quiere viciar la investigación sinceramente. Habría que analizar este hecho", concluyó la legisladora.

En diálogo con este Diario, Juan Sheput señaló que inicialmente votó en contra de incluir el delito de organización criminal en el caso de Hinostroza porque advirtió una mala sustentación oral de ese concepto por parte de Pacori, pero que después este y su asesora le explicaron los elementos del informe que sustentaba la acusación, por lo que cambió su voto.



