“Contrabando” en el Congreso: Legisladores intentaron incluir en dictamen de saneamiento de límites artículos sobre TV Perú y ANIN: aquí la historia
Al filo de las once de la noche del último miércoles 10 de setiembre, aprovechando el cansancio y la desatención de algunos parlamentarios en el hemiciclo del Congreso, tres legisladores intentaron introducir disposiciones sobre el Canal del Estado y otros temas en un dictamen referido a saneamiento territorial.

