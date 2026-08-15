icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ley de presupuesto es uno de los hitos en el calendario parlamentario para lo que resta de 2026. El nuevo Congreso bicameral tiene hasta noviembre para revisar y aprobar el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo, pero en un flujo legislativo nuevo donde se requerirá de una doble mayoría simultánea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.