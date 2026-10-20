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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

La presidenta Keiko Fujimori presentó finalmente al Congreso la propuesta del Gobierno para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), a puertas del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para fines de diciembre.

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