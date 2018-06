Ley Mulder: titular de Comisión de Transportes justificó aprobación

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Roy Ventura (Fuerza Popular), justificó hoy la aprobación por insistencia del proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, de autoría del legislador aprista Mauricio Mulder.

Según señaló Ventura, la comisión amplió el debate de la Ley Mulder escuchando a representantes de la sociedad civil, y viajando al interior del país para conversar con representantes de los gobiernos y medios locales. "Y se ha llegado a la conclusión de ir por la insistencia y hoy se ha aprobado democráticamente", dijo.

Respecto a las observaciones del Ejecutivo, el congresista de Fuerza Popular señaló que representantes de algunos medios locales les indicaron que el Estado invierte en publicidad en Lima, pero esos recursos no llegan a provincias. "Algunos de estos medios locales manifestaron su apoyo a esta ley", aseveró sin precisar qué medios.

También indicó que de acuerdo a lo conversado con representantes de organismos como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), estos están a favor de "no cobrar al Estado para difundir algunas campañas de los ministerios".

"La regulación no se cumple"

A su turno, el legislador Mulder insistió en que su proyecto busca que los recursos públicos se destinen a otras prioridades.

"Sobre la libertad de expresión he estado atento a las críticas respecto a que se está vulnerando la difusión. No creo que sea real porque estoy convencido de que una campaña de vacunación será difundida por cualquier redacción, y si la difunde en su web el ministerio correspondiente, será distribuida por las redes", comentó.

Recordó que la prohibición no regirá en casos de desastre natural o emergencia nacional, y educación electoral. Precisó que a su proyecto se ha agregado los montos que se deben gastar en esos casos. "Se habla de hasta un 0,25% del presupuesto de la entidad", anotó.

Mauricio Mulder mencionó que su proyecto podría verse en la agenda del pleno de este jueves. "No es un tema que yo presione, pero sería ideal [que se vote este jueves]", añadió.

Al ser consultado por este Diario sobre por qué se opone a la regulación del gasto en publicidad, respondió que la ley que regula el tema está vigente desde el 2006 y "nadie la cumple".

"No se reglamenta y en ninguna parte de la Constitución dice que una ley que no tiene reglamento no se cumpla, con ese cuento no la cumplen y hacen un gasto exagerado. La regulación no funciona en la medida de que no hay políticas que lleven al funcionario a cuidar el dinero público", mencionó.