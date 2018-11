Leyes ‘antitránsfugas’ no han impedido las renuncias

Las dos leyes aprobadas en este período que buscaban evitar que los congresistas cambiaran de bancada –conocidas también como normas ‘antitransfuguismo’– impidieron que estas proliferaran, pero no las renuncias. En ambas casos, intervino el Tribunal Constitucional (TC).

Sobre la primera norma, presentada por Fuerza Popular y aprobada en el 2016, el TC declaró que era parcialmente inconstitucional y permitió la formación de nuevos grupos legislativos. Entonces, diez integrantes dejaron el Frente Amplio y se establecieron como Nuevo Perú. Además, Patricia Donayre dejó el fujimorismo por Peruanos por el Kambio (PpK).

La segunda ley –también de Fuerza Popular– fue aprobada inmediatamente después e indicaba que los disidentes podían formar una “bancada mixta”, pero que tendrían que cumplir una serie de requisitos y solo contarían con las prerrogativas logísticas de un grupo minoritario.

(Elaboración: El Comercio)

Este año, el TC se pronunció sobre esta nueva modificación y, aunque no la declaró inconstitucional, resolvió que los parlamentarios podrán renunciar a sus grupos “solo por razones de conciencia”. Solo en ese caso podrían crear nuevos grupos o adherirse a otros ya existentes.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha pedido una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), para definir cómo se actuará ante el pedido de algunos no agrupados para formar nuevas bancadas.

Este Congreso tiene una particularidad. Desde el 2003, cuando había 21 legisladores que no pertenecían a ningún bloque, el número de no agrupados no era tan alto como el de ahora, que es de 19.

—Conversaciones—

Mientras que la Comisión de Constitución trabaja en una opinión consultiva y el titular del Congreso toma una decisión, los no agrupados han iniciado conversaciones.

El bloque que renunció a Fuerza Popular junto a Kenji Fujimori –ahora suspendido– suman nueve. Ellos han pedido oficialmente formar una bancada denominada Cambio 21, el mismo nombre que Fujimori quiere utilizar para la constitución de un partido propio.

El ex oficialista Roberto Vieira busca que este grupo se una a otros legisladores independientes para formar un bloque más numeroso con el nombre tentativo de Bancada del Bicentenario.

“Estamos en ‘stand by’ hasta el lunes, Kenji Fujimori ha pedido plazo, así que nos tienen en espera para definir”, indicó Vieira a El Comercio.

Esta semana, Vieira ha sostenido más de tres reuniones con los demás no agrupados. El principal inconveniente está en las diferencias ideológicas entre varios de estos parlamentarios.

Por otro lado, los ex integrantes de Peruanos por el Kambio Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos (hoy ministro de Justicia) han puesto como condición la declaración de principios que suscribieron en enero pasado.

“¿Usted me ve en una bancada con Vieira y Castro? Perdóneme, pero me está ofendiendo”, dijo un legislador de este bloque que prefirió mantener su nombre en reserva. Otro señaló que no ve cercanía con Paloma Noceda ni Julio Rosas, críticos de la denominada ideología de género.

—A la espera—

Mientras las negociaciones prosiguen, en los pasillos del Congreso se vocea la salida de hasta seis congresistas de sus bancadas. El Comercio supo que Vieira ha hablado con los legisladores Víctor Albrecht y Francisco Villavicencio, ambos representantes de Fuerza Popular por el Callao.

Albrecht descartó una posible renuncia al fujimorismo. “Esos rumores son falsos”, dijo por medio de su asesora de prensa.

En la bancada oficialista también se rumoreó, durante esta semana, la eventual salida de Salvador Heresi. El actual secretario general de Peruanos por el Kambio descartó tal posibilidad, pero admitió que ha conversado con Vieira y un integrante del bloque de Kenji Fujimori.

Por ahora, agregó Heresi, evalúa el desempeño de la bancada y busca el fortalecimiento de Peruanos por el Kambio. El ex ministro de Justicia reveló que una asesoría de márketing recomendó que en el nombre del partido la letra K sea cambiada por una C.

Esta modificación tiene un problema: PPC son las siglas del Partido Popular Cristiano. Heresi ha propuesto un cambio total de nombre: Centro Democrático.

“Tenemos que buscar una definición ideológica. Debemos aspirar a buscar nuestra visión para el mundo. Yo soy un socialcristiano y en muchas partes del mundo el socialcristianismo y el liberalismo se han unido”, señaló.

Quien sí renunció a Peruanos por el Kambio fue Guido Lombardi, después de la votación del informe final del Caso Lava Jato. Al ser consultado si se uniría a los ex oficialistas que previamente renunciaron a Peruanos por el Kambio, respondió que probablemente. “Eso lo veré con calma”, indicó.

Este Congreso tiene hasta el momento siete bancadas. De formarse otros dos grupos parlamentarios, se alcanzaría una cifra récord vigente desde el 2000, la misma a la que llegó el Parlamento anterior en su último año, 2015-2016.