Leyla Chihuán: “Espero que Keiko tenga lecciones claras y positivas”

Después de un prolongado silencio, la primera vicepresidenta del Congreso se pronuncia a favor de mayor transparencia en el uso de los recursos del Congreso. También considera que su lideresa Keiko Fujimori debe tomarse un tiempo prudente antes de pensar en el 2021. Lamenta haber dicho que su sueldo de congresista no le alcanza para su ritmo de vida.

— ¿Está a favor de que los legisladores rindan cuenta de cada sol que gastan por representación?

A favor siempre voy a estar de las cosas claras. Nosotros tenemos un mandato del pueblo para representarlo. Las cosas claras, porque nos evitaríamos problemas y distracciones. Estamos en una situación complicada como país. Seamos sinceros, porque es como si le estuviéramos dando más carnecita a la población para que nos odie un poquito más cada día.

—¿No sería mejor que su colegas de bancada que han sido cuestionados digan que estuvo mal cobrar un dinero cuando no estaban en el país y se comprometan a devolverlo, en vez de justificar lo injustificable?

Claro. Eso es hacer un mea culpa. Yo también me incluyo, no por el hecho de no haber cumplido la semana de representación, sino que a veces tú haces en un día lo que pudiste hacer en dos o tres. Por eso digo que debe haber un sinceramiento de cada uno y tenemos que cubrir ese vacío de nuestro propio reglamento.

—¿Qué plantea para hacer más transparente la representación?

Yo quitaría la semana de representación, porque es una actividad constante. Pero como se recibe un dinero, que no son viáticos, hay que justificarlo con informes que sean reales.

—¿Cómo es su relación con Daniel Salaverry en este momento?

Siempre hemos tenido una relación muy cordial. No te voy a decir que somos amigos del alma, porque nos conocimos en el Congreso, pero siempre hemos tenido una buena relación y trato de mantenerla.

—Él asegura que Fuerza Popular quiere sacarlo de la Mesa Directiva.

No. Tanto Daniel como Yeni [Vilcatoma], Segundo [Tapia] y yo tenemos un temperamento fuerte, y hay varios congresistas en la bancada que han dado muestras del carácter fuerte que tienen. A veces nos dejamos llevar por el momento. Yo no creo que exista una conspiración para sacar a Daniel de la mesa ni tampoco la idea de que “nosotros te hemos puesto allí y tienes que ser fiel a nosotros”. Eso no existe.

—¿Debe terminar su mandato como presidente del Congreso?

Por supuesto. A Daniel no solo lo ha elegido la bancada de Fuerza Popular. Tuvimos 15 votos de diferencia, alguien más ha confiado en nosotros y debemos responder a ello. Somos la mesa de todo el Congreso y queremos hacer las cosas bien hasta el final.

—¿Si él hubiera sido censurado en su momento, como se intentó, usted hubiera asumido la presidencia?

Nunca pasó por mi cabeza que lo iban a censurar. Sí se hablaba de que yo tenía que asumir y otros decían que tenía que hacerlo de manera temporal y convocar elecciones. Pero si hubiera habido la censura y hubiera tenido que asumir, tanto para seguir siendo presidenta o para convocar nuevas elecciones, lo hubiera hecho.

—¿Visita a Keiko Fujimori?

Sí la visito, menos de lo que quisiera por las actividades que tenemos. Tengo dos niños en casa.

— ¿Ella aún tiene injerencia en las decisiones de la bancada?

No te voy a decir que no opina, porque te estaría mintiendo. No te voy a decir que no se respeta su opinión. Los diálogos con ella siempre se inician con un “¿cómo estas?”, “¿te apetece que te traiga algo?”. Está en una actitud tranquila, de meditación forzada, con una actitud positiva y pensando en asumir una buena defensa y salir de la situación en la que está.

—¿Les pide adoptar alguna actitud frente al gobierno de Vizcarra?

Sí, que tratemos de conciliar. Nos dice que escuchemos, que estemos unidos, fuertes, que seamos leales a lo que sentimos y que pensemos siempre en la población. No tiene una actitud obstruccionista.

—¿Ve a Keiko Fujimori con posibilidades de volver a ser candidata en el 2021?

Yo quiero que Keiko supere esta situación, que esté meditando realmente en qué es lo que ha hecho para estar en esta situación. Y que tenga lecciones claras, positivas. Me gustaría que se tome un tiempo prudente para analizar la situación. Hay más vida después de la política y de la candidata. Estoy convencida de que ella, antes de pensar en ser candidata el 2021, está pensando en recobrar el tiempo perdido con sus hijas.

—¿Le ha aconsejado que tome distancia del 2021?

Sí hemos hablado de la situación, no ahora, sino antes y siempre le he preguntado: “¿No crees que es momento de un respiro, en el sentido de arrópate con tu marido y tus hijas y vete de aquí?”.

—¿Y qué le respondió?

Me movía la cabeza y me decía: “Lo voy a pensar, te lo prometo”. Lamentablemente, después vino esta situación [de la prisión preventiva].

— ¿A quién podría dejarle la posta?

No sé.

—¿En el partido están pensando en eso? Porque no es una decisión que se tome de la noche a la mañana.

Sí, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana. No sé si por la cabeza de alguno estará pasando...

—¿Nadie ha mostrado interés?

No y tampoco es que yo sea parte del CEN ni de las personas encargadas de la reconstrucción de Fuerza Popular.

— ¿En ese afán, qué errores no debe repetir Fuerza Popular?

[Silencio] No quiero ser dura con mi propio grupo. Es una pregunta difícil para soltar una respuesta muy ligera. Deberíamos replantear quiénes somos, por qué nos hemos metido en esto y qué queremos. Los gestos que ve la población de parte nuestra no han sido muy buenos. Debemos pensar si queremos estar aquí o si ha sido una casualidad.

— ¿Fue un error tener una conversación en el chat La Botica, donde se confabulaba para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez?

Nosotros estábamos hablando de la situación en la que estábamos en el momento. En lo personal, yo no entendía cómo se detiene a una persona [Keiko Fujimori] no estando presente en el país. Entonces, yo digo que si tenemos la prueba de que está fuera, con eso ‘lo matamos’. Pero eso no quiere decir que voy a traer a Los Charlies de Breña y le voy a meter un tiro al fiscal.

— Su bancada criticó duramente al presidente Vizcarra por viajar a España, en medio de la emergencia por las lluvias, con una comitiva que usted integró.

Ese viaje se aprobó a finales de enero y sabemos que todos los años hay desastres naturales. Las relaciones internacionales son positivas para cualquier país y había una agenda programada. El Perú quiere entrar a la OCDE y España es un buen referente.

— ¿Era necesario que viaje el presidente, entonces?

Sí era necesario por muchas razones. Y cuando se suscitó el tema de los desbordes aquí estaban la vicepresidenta Mercedes Araoz, el primer ministro y los ministros. Me consta que la comunicación [de Vizcarra] con ellos era constante. No es fácil decirle al rey “no voy”, porque ellos también se preparan y tienen su agenda.

— ¿Se arrepiente de haber dicho en su momento que no le alcanza el sueldo de congresista?

Sí, lamento mucho haber soltado esa expresión, no estuvo bien. No me puedo justificar con nada, por más que en la misma frase dije que mi motivación en el Congreso no es económica, que gratis también lo haría, que no me arrepiento de estar aquí. Una frase desafortunada, pero las personas que me conocen saben a qué me quise referir. Sé que hay muchos peruanos que viven con muy poco dinero. Si yo estuviera en esa situación, también me tendría que adaptar a esa realidad.