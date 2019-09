Leyla Chihuán: "Hay congresistas que no se sienten escuchados" en Fuerza Popular

La congresista Leyla Chihuán (Fuerza Popular) aseguró este miércoles que hay varios legisladores de su bancada que actualmente "no se sienten escuchados" al interior de dicha agrupación.

La también exvicepresidenta del Congreso indicó que "es evidente" que se ha perdido el diálogo interno en la bancada fujimorista y que no todos los parlamentarios de Fuerza Popular están "contentos" y "alegres" con las decisiones que se están tomando en el Legislativo.

►Pedro Olaechea: "El adelanto de elecciones no es oportuno ni bueno para el país"

►Pedro Pablo Kuczynski continuará su proceso penal con arresto domiciliario



"A pesar de que, evidentemente, no todos pensamos igual desde antes y ahora, siempre ha habido una línea de poder escucharnos, de hacernos entender, de manifestarnos dentro de la bancada de manera libre y ahora mismo hay congresistas que no se sienten escuchados [en Fuerza Popular] y otros que sienten que están vulnerando algunos de sus derechos no", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"En muchos aspectos sí [se ha perdido el diálogo interno en la bancada]. Es evidente y no todos estamos contentos ni alegres, pero a la vez, no todos estamos preocupados y cada quien está tomando las cosas como puede", señaló.

Chihuán indicó que, según su punto de vista, ninguna de las investigaciones iniciadas en la Comisión de Fiscalización —al mensaje presidencial de 28 de julio, la empresa CyM Vizcarra y a las empresas encuestadoras— se justifica.

"Da la impresión de que se está buscando algo para seguir con estos ataques que no le hacen bien a nadie", indicó.

Consideró, en esa línea, que la prisión de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es uno de los factores que ha generado que se "evidencien más" las diferencias al interior de la bancada, puesto que la excandidata presidencial "ponía orden".

Finalmente, Chihuán se pronunció en torno al estado de salud de Fujimori Higuchi y explicó que su afección cardíaca registrada hace unos días es producto del estrés y ansiedad que vive producto de su reclusión.

"El estado de salud de Keiko es nada más que producto del estrés, de la ansiedad, de la situación, del sinsaber, de la manera cómo está viendo a sus hijas, a su esposo, fechas que para cualquier persona son importantes y ella está ahora en una situación de no poder celebrar ni siquiera el cumpleaños de sus hijas", manifestó.