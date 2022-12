La exprimera dama Lilia Paredes acudió la noche del martes, junto a sus menores hijos, al aeropuerto internacional Jorge Chávez en compañía de Pablo Monroy, el embajador de México en Perú a quien la cancillería peruana ha declarado persona non grata.

Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

Según fuentes de El Comercio, Monroy permanece en Lima. La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó el último martes que se le otorgaba el plazo de 72 horas de plazo para abandonar el Perú, decisión que se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Esta posición fue adoptada por el Perú debido a la injerencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en asuntos internos. Sin embargo, las declaraciones del jefe de Estado respecto a la situación política del Perú han continuado.

Ayer, durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que el derecho de asilo fue lo que “molestó” a las autoridades peruanas. Además, consideró que la decisión del Perú de declarar persona non grata al embajador Monroy ha sido “arbitraria” . El presidente latinoamericano también se pronunció, por ejemplo, respecto al adelanto de elecciones generales en nuestro país, que comentó fueron “regateadas” para el 2024. “Por qué no llaman a elecciones de inmediato”, añadió.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que en México siempre van a defender el derecho de asilo. "No vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho ni se va a hacer", agrega.



Según AMLO, el derecho de asilo fue lo que "molestó" a las autoridades peruanas. pic.twitter.com/Wq4e2g0y71 — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) December 21, 2022

No obstante, el presidente mexicano también ratificó que las relaciones diplomáticas con el Perú se mantendrán, así como la embajada ubicada en Lima. El miércoles, el primer ministro, Alberto Otárola, también aseguró esta situación. Aunque insistió en solicitar a López Obrador abstenerse en sus comentarios respecto al Perú. “Hemos conseguido, con mucho esfuerzo, que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que tiene ninguna relación con el gobierno del Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en asuntos internos del país”, dijo.

La Cancillería informó también que el lunes 19 entregaron una nota de protesta a la encargada de Negocios de Honduras en Perú debido al comunicado que emitieron el pasado 7 de diciembre, día en que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, debido a que constituyó “una inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú”.

El lunes último se hizo entrega de una nota de protesta a la Encargada de Negocios de Honduras. Se le transmitió el más enérgico rechazo y malestar por el comunicado de @CancilleriaHN del 7 de diciembre, que constituye una inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 21, 2022

Decisión oportuna y acertada

Los internacionalistas Fabián Novak y Gattás Abugattás descartaron que la decisión del país de declarar personan non grata al embajador Monroy y disponer su salida del Perú haya sido arbitraria. “La Cancillería peruana se ha manejado con absoluta prudencia y por eso la medida dictada es necesaria”, destacó Novak en diálogo con El Comercio. Además, consideró que la medida asumida por el Perú ha sido pertinente.

“Tanto el presidente como canciller de México han demostrado desconocimiento sobre el derecho internacional. Es una medida que está contemplada en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de las que Perú y México son parte. Los Estados están facultados para declarar persona non grata a aquel funcionario que por sus actos, declaraciones o del Estado al que representa, implican un acto inamistoso con respecto al país de acogida. No puede haber arbitrariedad en la ejecución de un derecho ”, explicó Novak, doctor en derecho. “Ha sido una decisión [del Perú] acertada y respaldada por el derecho internacional”, finalizó.

Por su parte, Abugattás también rechazó que lo adoptado por el Perú haya sido una decisión arbitraria. “Frente a los actos de injerencia de López Obrador, la Cancillería en un primer momento llamó al embajador de México para mostrarle la extrañeza del Perú por el hecho de que el presidente de México esté formulando opiniones respecto a asuntos internos del Perú. Frente a eso, la injerencia continuó. Se otorgó el asilo, el Perú antes incluso ya había presentado una protesta. El asilo fue la gota que derramó el vaso y eso generó la salida del embajador”, explicó el experto en derecho internacional.

Por tanto, concluyó que no se trató de “un acto arbitrario, sino que tiene una serie de antecedentes. Lo que pasa es que el presidente de México tergiversa los hechos”.

Reiteró que lo ocurrido “ha sido una decisión justificada. No ha sido una medida apresurada, sino que es consecuencia de medidas previas. Esperemos que el presidente de México deje de interferir para evitar medidas más drásticas como la ruptura de relaciones diplomáticas. Desde luego fue una medida justificada, necesaria y oportuna de la Cancillería”.

Lilia Paredes junto a sus hijos en el aeropuerto de la Ciudad de México. (Foto: Marcelo Ebrard/Twitter)

Condición de asilados

La manutención de la familia del expresidente Castillo estará a cargo del gobierno mexicano , comentaron Novak y Abugattás. Aunque el otorgamiento de recursos o vivienda es discrecional, pues no son especificaciones que estén reguladas por el derecho internacional.

“Va a depender de México establecer una manutención suficiente para los asilados que están acogiendo. La obligación general es encargarse de su manutención, pero los detalles de la vivienda, monto de dinero, depende de cada Estado”, comentó Novak. Abugattás agregó que las personas asiladas, en principio, tienen las mismas libertades que cualquier persona extranjera en un país diferente al suyo, como acceso a la educación en el caso de los hijos de Paredes y Castillo.

La Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político vigente en México establece que la Secretaría de Gobernación de ese país “adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los asilados” bajo ciertos términos. Entre ellos, establecer convenios de coordinación con entidades federales y locales para que quienes se encuentren en “estado de particular vulnerabilidad” puedan “recibir apoyos para atender sus necesidades inmediatas”.

Senadores mexicanos cuestionan conducción de política exterior

José Alfredo Botello, senador del PAN, cuestionó en diálogo con El Comercio la posición de López Obrador respecto a lo ocurrido en Perú. Asimismo, indicó que será importante que el canciller Ebrard acuda al Congreso mexicano para informar respecto al estatus que mantiene su país con el Perú. “Sería importante que la Comisión Permanente pueda invitar al canciller [Ebrard] para comentar al Senado mexicano la situación que se tiene ahora [con Perú] y hacia donde estaría transitando”, añadió.

En tanto, el senador Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, cuestionó que “aunque el Ejecutivo Federal diga que no hay intervención, se la pasa inmiscuyéndose de manera evidente en asuntos de política interior, como en Perú. El Ejecutivo Federal no puede argumentar que no se ha metido en temas de otros países”, indicó a este Diario.

Otros senadores de bloques del Senado mexicano han puesto en entredicho la conducción de la política exterior de ese país. El senador Manuel Añorve Baños (PRI) escribió en su cuenta de Twitter que su gobierno está “echando por la borda la diplomacia mexicana”.

La decisión del gobierno Peruano de expulsar al embajador de México en ese país, es la consecuencia directa de una política exterior mal encausada. Estamos echando por la borda la diplomacia mexicana, que alguna vez fue ejemplo para toda Latinoamérica. — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) December 21, 2022

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, también señaló que la expulsión del embajador Monroy del Perú “pone de manifiesto el fracaso de una política exterior impulsada desde la trinchera ideológica”. Anunció también que solicitará al gobierno de su país informe sobre estado de las relaciones bilaterales.

La expulsión de nuestro Embajador en Perú pone de manifiesto el fracaso de una política exterior impulsada desde la trinchera ideológica, lejos de los principios que la Constitución exige observar. La diplomacia requiere prudencia, sin dogma ni intervención. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) December 21, 2022

Reacciones de más senadores mexicanos:

Una crisis internacional más. ¿Realmente es necesario confrontarnos a este grado por intereses personales? El respeto a la soberanía en política exterior había sido un principio, hasta ahora.

(Abro hilo🧵) https://t.co/VkiAZ0p8g7 — Estrella Rojas Loreto (@EstrellaRojasL) December 21, 2022

Oficialmente se confirma la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.



Son las consecuencias de un gobierno injerencista, incompetente y con una alta carga ideológica.



¿A esto se refiere la 4T cuando presume que México “recuperó la dignidad y voz en el mundo”? — Julen Rementeria (@julenrementeria) December 21, 2022