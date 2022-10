El fiscal Jorge García, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, sustentó en su prognosis de pena que la Primera Dama podría recibir una pena de entre 8 y 10 años de cárcel por el supuesto delito de organización criminal.

El representante del Ministerio Público sostuvo que, si bien Paredes ha acudido a las citaciones de las autoridades, esta podría variar ante una posible pena de 8 años y por tanto pueda eludir la acción de la justicia ante la “sospecha reveladora”.

Además, dijo que Paredes Navarro no cuenta con un trabajo, pues su rol como primera dama es honorario y no tiene funciones específicas.

#LiliaParedes El abogado dice que su como trabajo de primera dama, también implica salir del país.

Recuerda que hace poco salió del país sin tener impedimento de salida del país y regresó.@Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) October 10, 2022

Por ese motivo, García consideró como necesario y justificado que se imponga una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses.

De esta manera, se plantea que esposa de Pedro Castillo se someta a control mensual, no ausentarse del local de su reside, no concurrir a las municipalidades vinculadas al caso, no comunicarse con otros investigados a excepción de Yenifer Paredes y pague una caución de S/100 mil.

Por su parte, el abogado de Lilia Paredes, Benji Espinoza, argumentó que su defendida ya ha salido del país y ha regresado, por lo que no es cierto que exista un peligro de evasión de la justicia.

Además, consideró injustificada y desproporcionado el monto de la caución, pues escapa del presupuesto de su defendida.