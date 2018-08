Liliana La Rosa: “La presidencia de Martín Vizcarra la acredita el pueblo”

Liliana La Rosa cumplirá este domingo cinco meses al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La ex militante del Frente Amplio consideró que la presidencia de Martín Vizcarra tiene crédito debido a la apuesta hecha por el mandatario para reformar el sistema político y de justicia.

— ¿Los integrantes del Gabinete Ministerial conocían de las reuniones que el presidente Martín Vizcarra tuvo con Keiko Fujimori?

No, nosotros no conocemos la agenda del presidente [Vizcarra]. En el Consejo de Ministros lo que tocamos son las políticas del Ejecutivo, concretamente las iniciativas de cada sector. El trabajo que estamos haciendo se concentra en que podamos presentar resultados en el corto plazo para la ciudadanía. En eso está concentrada la energía de los ministros.

— ¿Cómo interpreta que Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular hayan revelado las citas que tuvieron con Martín Vizcarra antes y después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Con qué fin lo hacen?

Los comportamientos de otros a mí no me toca juzgarlos, cada uno es responsable por sus actos. Lo que nosotros buscamos [como gobierno] es la generación de consensos y unidad en favor del país.

— ¿Fuerza Popular intenta desacreditar la presidencia de Vizcarra?

Considero que la Presidencia del señor Vizcarra se acredita sola, desde el pueblo. [Esta semana] acompañé al presidente Vizcarra a Tacna y es impresionante el nivel de apoyo y la calidez de la gente. En la calle lo llamaban y le decían que “el país te necesita” y que estaban con él. El crédito que tiene nuestro presidente se basa en la lucha que está haciendo ante la corrupción y las ganas de cambiar el sistema político.

— ¿Se debe incluir en el referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente?

Los temas del referéndum, en sus distintas dimensiones, ya han sido planteados. Lo que hay que hacer en este tiempo [de debate] es profundizar y escuchar las iniciativas de distintas fuentes. Asumo las propuestas que ha hecho nuestro gobierno.

— Keiko Fujimori criticó que el gobierno tenga ministros “escondidos, paralizados” y que “intoxican a los niños con alimentos en mal estado”...

Todos los ministros estamos trabajando en el campo, todos los ministros tenemos puesta nuestra energía las 24 horas y los siete días [de la semana], estamos dándole fuerte al trabajo con la población. Ningún ministro está detrás de un escritorio, nosotros somos gestores públicos y estamos trabajando por la gente. Estamos reordenando nuestros sectores. Estamos articulando con las regiones y los gobierno locales. Estamos trabajando articuladamente y la gente sabe lo que estamos haciendo, nota los cambios que se están produciendo. Por ejemplo, ningún proveedor de Qali Warma que haya afectado la salud de los niños podrá volver a concursar, esa disposición no existía, ahora sí.

— Usted ha sido militante de Tierra y Libertad (hoy Frente Amplio), el partido de Marco Arana. ¿Es antiminera?

No, de ninguna manera, no soy antiminera. Creo que es necesaria la inversión en el país. Es fundamental que esta inversión sea amigable con la naturaleza. Solamente hay un planeta, no tenemos más. Tenemos que cuidar nuestras inversiones en armonía con la naturaleza, generando valor agregado a lo que se extrae.

— Por ejemplo, ¿estuvo de acuerdo con la paralización del proyecto Conga?

Con lo que sí estoy de acuerdo es que los proyectos tienen que desarrollarse con licencia social y armonía con la sociedad en la que se instala. Si examinas los estándares de desnutrición, anemia y pobreza, Cajamarca, por ejemplo, es una de las regiones más pobres. Necesitamos que la ciudadanía asuma su participación y que las inversiones se hagan con licencia. Cualquier inversión es bienvenida en respeto a los derechos fundamentales de las personas.

— ¿El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un dictadura?

Para mí sí es una dictadura, está en este momento en una crisis humanitaria. Nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo en nuestros servicios de Cuna Más a niños que vienen con sus padres migrando de Venezuela.

— ¿El gobierno de Hugo Chávez lo fue también? ¿Tiene responsabilidad de la crisis de ese país?

Creo que todo gobierno que no garantiza los derechos fundamentales es uno que tiene que ser visto con preocupación, porque lo más importante es que la ciudadanía tenga garantía de derechos.

— Tras la intoxicación de más de 300 escolares en Cañete, el Midis anunció la reorganización de Qali Warma. ¿Cuáles son los avances hasta el momento?

La situación de Cañete fue una crisis dura. En ese momento tan difícil que afectó a nuestros niños y niñas logramos articular una respuesta con la policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Todos reaccionamos rápidamente y se trasladó a los niños a los hospitales como una acción preventiva, no es que todos estaban con vómitos. Del total, a 20 chicos se les puso una vía. Y de ellos uno quedó en observación porque tenía una enfermedad preexistente…

— ¿Y cuáles han sido las acciones posteriores?

Hemos constituido una comisión de reforma, que está dirigida por el doctor Eugenio Villar, un pediatra peruano que viene de la Organización Mundial de la Salud. Tiene hasta el 17 de setiembre para dar su informe final. También se constituyó un comité consultivo [para] que norme todo lo que se va a hacer el próximo año, de tal forma que ningún proveedor que haya afectado la salud pública de los niños pueda volver a venderle a Qali Warma. Bueno, en realidad al comité, porque el programa no compra.

— Si la empresa Man & Liu S.R.L., responsable de lo ocurrido en Cañete, tenía una denuncia por intoxicación de escolares en el 2014, ¿por qué la siguieron contratando?

En ese año, Man & Liu llegó a un acuerdo con la fiscalía. Pagó S/2.000 por una intoxicación producida a 48 niños.

— ¿Solo S/2.000?

Así es. ¿Qué dice la norma que nosotros encontramos? La norma señala un puntaje para calificar a los proveedores. Como este proveedor tenía antecedentes negativos se le quita puntos, el puntaje mínimo para ser proveedor es de 60 puntos. A pesar de que se le quitaba puntaje, seguía pasando como proveedor. Eso es inadmisible, porque estamos hablando de la salud pública, de la vida de los niños, nosotros consideramos que eso no puede seguir sucediendo.

— ¿Tienen una lista de las empresas que no van a volver a contratar con el Midis?

En esa perspectiva estamos, transparencia, estamos construyendo la base de datos de todos los proveedores a nivel nacional.

— Usted fue duramente criticada por decirle a un grupo de padres de familia que si sus hijos “no quieren el desayuno [de Qali Warma], no están obligados a consumir”. ¿Se arrepiente de esa frase? ¿Fue un error?

Si lo descontextualizas, yo lo que dije a dos o tres personas, ellos me estaban consultando qué tenían que hacer para no recibir [los desayunos y almuerzos de Qali Warma], yo les dije que “ahorita hay que preocuparnos por los niños [intoxicados en Cañete]”, y que en ese momento no tienen nada específico que hacer, que si mañana no lo quieren recibir, no lo reciban, porque todas las personas están en su capacidad de tomar decisiones, eso fue lo puntual. En ese momento, mi preocupación eran los niños, que estén tranquilos.

— La ex viceministra de Prestaciones Sociales Elvia Campos afirmó que ella cumplió “a cabalidad” las indicaciones que usted le dio sobre la ex asesora Lesly Shica. ¿Usted ordenó la salida de esta persona del Midis?

No, ese tema ya es parte de un proceso administrativo que se está haciendo en el ministerio. Hay una comisión que ha establecido los estándares de evaluación de los trabajadores.

— Lesly Shica afirma que la retiraron del Midis por haber criticado a la congresista Foronda…

Eso no es posible, porque yo soy la primera en no estar de acuerdo con lo que hizo la congresista María Elena Foronda [contratar en su despacho parlamentario a una sentenciada por terrorismo], yo estoy en total desacuerdo con lo que ella hizo. Entonces, no es posible. Considero que es muy importante que cada persona se haga responsable por lo que dice, yo soy responsable por mis propios actos.

— En el 2011, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) fue creado por el gobierno de Humala, que creyó que incluir era la condición para crecer. Siete años después, los niveles pobreza y anemia aumentaron. ¿Por qué?

Los niveles de pobreza y de anemia se mantienen, están en 43,3%, 43,6% año a año y eso lo podemos demostrar estadísticamente. ¿Por qué? Porque la receta es la misma año a año, siempre se ha asumido que la anemia es un problema que tiene que atender el Ministerio de Salud, que es una enfermedad. Este es el primer gobierno que no define a la anemia como una enfermedad, la define como una expresión de un problema social más grande […]. Esta administración también es la primera que ha decidido que las gotas de hierro, que deben tomar los niños a partir del cuarto mes, sean universales y se están dando de manera gratuita en los centros médicos del Minsa. También, a los seis meses, el niño debe ser sometido a una prueba de tamizaje para saber si tiene o no anemia. Recién se ha decidido que la prueba sea general y gratuita.

— El gobierno de Martín Vizcarra cumple un año en marzo. ¿Para esa fecha van a poder entregar resultados en la lucha contra la anemia?

Nosotros creemos que sí. En diciembre ya deberíamos tener una curva descendente en algunas regiones […]. La diferencia es el concepto completo, ya no se trata del micronutriente, porque una persona puede salir de la anemia en tres o cuatro meses, pero luego puede regresar y se hace un problema crónico. Necesitamos que la gente sepa cocinar, que [las mujeres] den de lactar y cuando nazca un niño que no le corten el cordón umbilical inmediatamente, sino tres minutos después. Eso es como una minitransfusión sanguínea, le da al niño una reserva de hierro, pero no es una costumbre extendida. En diciembre en las zonas intervenidas ya podemos empezar a mostrar una tendencia hacia abajo, tal vez un punto hacia abajo. Esto no es gripe, toma tiempo. En octubre del próximo año la tendencia tiene que ser clara en todas las regiones intervenidas.

— ¿La ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados ha afectado la campaña para reducir la anemia?

Creo que es una afectación enorme. Si pudiéramos utilizar los medios que la gente sigue. En provincia la gente tiene una fidelización por determinados medios y son privados. Deberíamos poder contratarlos para que nos ayuden no solo a [difundir] el contenido sobre anemia, sino también sobre la violencia contra la mujer o para avisar cuándo se pagan los subsidios de Pensión 65 y Juntos. También para dar aviso a campañas de vacunación o de operaciones de cataratas, todo eso sería súper útil y esas son las oportunidades que estamos perdiendo. Tratamos de compensar con las radios públicas y las redes sociales. Aunque sabemos que de todas maneras perdemos. Por eso, nuestro gobierno ha interpuesto acciones para que esto cambie rápidamente.

— ¿Qué factores explican el aumento de la pobreza?

¿Uno por ciento, no? Tiene que ver con la crisis política que hemos vivido y el decrecimiento económico. Cuando hemos recibido el gobierno, la economía estaba en tendencia negativa y tenía un gran conflicto, eso tiene un impacto en los mercados. La pobreza ha crecido más en las zonas urbanas.

— Durante los casi cinco meses que está al frente del Midis, ¿estuvo en algún momento en la cuerda floja?

Los ministros siempre estamos en evaluación y a la disposición del presidente, nuestros cargos son de confianza.