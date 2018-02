La lista de aspirantes a la Alcaldía de Lima sigue en aumento

A nueve meses de las elecciones municipales, la lista de precandidatos a la Alcaldía de Lima sigue en aumento. Al menos 11 autoridades y ex funcionarios ya han manifestado su intención de postular al cargo.

Sin embargo, la publicación del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones podría complicar algunas candidaturas anunciadas. El pleno del JNE decidió por mayoría que las agrupaciones que busquen participar en las elecciones debían estar inscritas antes del 10 de enero. Un voto en minoría consideró que el límite es el 11 de marzo.

Por ejemplo, el movimiento Contigo Lima, por el que busca postular Enrique Cornejo, aún no ha logrado su inscripción.

El ex ministro ha dicho que no contempla postular por otra agrupación y que “nadie se le ha acercado”. Sobre una posible postulación por Alianza para el Progreso, afirmó que es una noticia falsa “que salió en redes sociales vinculadas a militantes apristas”. No obstante, fuentes de APP indicaron que sí han pensado en Cornejo. Otra opción de APP es el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro.

En el caso de Manuel Velarde, quien anunció su candidatura el domingo pasado, Siempre Unidos ha conversado con él sobre la posibilidad de que postule por el partido. Así lo confirmó a El Comercio el líder de la agrupación, el ex alcalde de Los Olivos Felipe Castillo. En una semana informará sobre la decisión.

Desde Solidaridad Nacional indicaron que buscarán mantenerse en la alcaldía, pero la teniente alcaldesa Patricia Juárez no quiso afirmar si Luis Castañeda Pardo, ex regidor e hijo de Luis Castañeda Lossio, será su candidato. En el último evento partidario de SN, hace una semana, el alcalde estuvo acompañado por su hijo.

