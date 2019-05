¿Cómo llegó Enrique Cornejo a ser hombre de confianza de Alan García? [Perfil]

El economista y ex ministro del gobierno aprista, Enrique Javier Cornejo Ramírez, de 62 años, podría sumarse en las próximas horas a la lista de ex funcionarios que cumplen prisión preventiva. Para el Ministerio Público, Cornejo se habría coludido, en su condición de ministro de Transportes del segundo gobierno aprista, con representantes de Odebrecht para favorecer a esta empresa con la buena pro de la Línea 1 del Metro de Lima.

La semana pasada su otrora máximo representante en el Perú, Jorge Barata, confirmó que desembolsó US$3 millones a cambio.

El ex ministro de Transportes Enrique Cornejo inspecciona obras junto al resto de involucrados en el Caso Odebrecht: Alan García, Jorge Barata, su ex viceministro Cuba y Luis Nava, entre otros. (Foto archivo El Comercio) Archivo El Comercio

Enrique Cornejo estudió Economía en la Universidad de Lima y a inicios de los años 80 fue reclutado por el ex ministro Luis Alva Castro para ser asesor parlamentario del Partido Aprista Peruano (PAP). Su primera tarea fue trabajar en el plan de gobierno para la campaña de Alan García en 1985.

Entonces pensó que tras el triunfo de García en las urnas él iba a convertirse en un joven viceministro de Hacienda, pero esto no ocurrió. "Un día me llamó Agustín Mantilla, secretario personal de Alan García, y me dijo que el presidente quería que lo acompañe a Puno. En el avión , Alan me pidió que sea secretario general de Palacio. Era como el jefe administrativo de Palacio", contó Cornejo a este Diario en noviembre de 2016. Este cargo sería ocupado después en ese primer gobierno aprista por el hoy detenido Luis Nava.

En la primera gestión de Alan García, Cornejo también fue presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE) donde tuvo relación con el dólar MUC. Al respecto, dijo también a este Diario que "el MUC se creó en 1976 con Morales Bermúdez y consistía en un dólar diferenciado. Cuando yo ya no presidía el ICE hubo denuncias de importaciones falsas que usaron indebidamente el MUC, no tuve que ver con eso".

En el 2006 Alan García fue elegido presidente por segunda vez y Cornejo postuló sin éxito al Congreso de la República. No consiguió una curul pero sí el fajín ministerial. Antes fue presidente ejecutivo del Banco de la Nación (2006-2007) y luego ministro de Vivienda (2007-2008) y ministro de Transportes y Comunicaciones (2008-2011). Precisamente por haber estado al frente del Ministerio de Transportes es que se ha visto involucrado en el Caso Odebrecht.

Enrique Cornejo fue ministro de Vivienda y de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García. [Foto archivo El Comercio] Archivo El Comercio

En el 2014, cuatro años después de culminado el gobierno de García, intentó suceder a Luis Castañeda Lossio en la Alcaldía de Lima. No lo consiguió, pero quedó en un nada despreciable segundo lugar. Durante esa campaña Cornejo mostró su incomodidad porque García solo lo apoyó con un tuit y no lo acompañó a ninguna actividad proselitista.

En abril de 2017 anunció que postularía nuevamente a la alcaldía en las elecciones del año siguiente, pero con su propia agrupación "Contigo Ciudadano". En marzo de ese año había renunciado al partido de la estrella. No consiguió inscribir su partido, pero participó -nuevamente sin éxito- en alianza con el Partido Democracia Directa.



En el ámbito académico Cornejo ha sido profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y rector de la Universidad Peruana Simón Bolívar.

Un hecho paradójico es que su defensa en el Caso Odebrecht la ejerza el ex fiscal Mateo Castañeda, que en su momento también defendió a su otrora rival político Luis Castañeda Lossio.