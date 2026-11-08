Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (@photo.gec)
Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (@photo.gec)
Por Erik Rivera

El candidato de Renovación Popular a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, anunció ayer que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y que presentará recursos civiles, penales y constitucionales contra la decisión del órgano electoral de impedirle asumir la alcaldía limeña.

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