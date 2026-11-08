El candidato de Renovación Popular a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, anunció ayer que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y que presentará recursos civiles, penales y constitucionales contra la decisión del órgano electoral de impedirle asumir la alcaldía limeña.

El pronunciamiento se produjo luego de que el pleno del JNE, con los votos de su presidente y de los magistrados Gunther Gonzales y Rubén Torres, resolviera por mayoría que los candidatos a primeros regidores no podrán asumir el cargo de alcalde si lo ocuparon recientemente. Martha Maisch y Aaron Oyarce votaron en contra en minoría.

Desde Carabayllo, el líder de Renovación Popular precisó que la acción contra Burneo será por “omisión de funciones dolosa”, debido a la tardía distribución del material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril, lo que derivó en la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

López Aliaga cuestionó al titular del JNE y sostuvo que “no es juez, constitucionalista y nadie para cambiar las normas”. Según indicó, esa facultad le corresponde al Congreso de la República.

“Yo no quiero adjetivarlo; si no, se pone, pues, uy, como un caramelo. Una mantequilla. Cualquier cosa que le digas, ¡ay, denuncia penal!”, ironizó en referencia a la acción penal formulada por la Procuraduría del JNE contra López Aliaga por presunto acoso y coacción a Burneo.

“Usted está violando la Constitución y vamos a actuar, señor. Aquí ‘Porky’ no es manco”, afirmó.

—Respeto a la Constitución—

Al respecto, los constitucionalistas Natale Amprimo y Aníbal Quiroga coincidieron en que la decisión del JNE debe respetarse, ya que responde al mandato de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, tanto de manera directa como indirecta.

Consultado por El Comercio, Amprimo señaló que el JNE debió establecer este criterio antes de los comicios. Sin embargo, consideró que ello no cambia el hecho de que se produjo una vulneración de la Carta Magna con la reelección.

“Yo mismo dije que el Jurado al no resolver oportunamente se convertía en una suerte de Poncio Pilato del siglo XXI”, indicó.

A su turno, Quiroga sostuvo que el JNE tiene facultades para interpretar la Constitución, dado que esta le otorga la potestad de administrar justicia electoral con criterio de conciencia.

Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, consideró que el Jurado debió aplicar este criterio antes de las elecciones y no esperar hasta último momento.