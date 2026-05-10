Resumen

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“Soy empresario, tengo mi vida hecha ya para estar tranquilo, pero no me la estoy comiendo completa, en serio, por mi país”, declaró Rafael López Aliaga.
“Soy empresario, tengo mi vida hecha ya para estar tranquilo, pero no me la estoy comiendo completa, en serio, por mi país”, declaró Rafael López Aliaga.
Por Redacción EC

Durante la tercera jornada de la “Marcha por la Democracia”, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A este último, por no acceder a una auditoría internacional.

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