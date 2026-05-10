Durante la tercera jornada de la “Marcha por la Democracia”, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A este último, por no acceder a una auditoría internacional.

En su discurso, el exalcalde de Lima exigió transparencia y honestidad “por el bien del Perú” a Roberto Burneo, presidente del JNE. “Soy empresario, tengo mi vida hecha ya para estar tranquilo, pero no, me la estoy comiendo completa, en serio, por mi país”, agregó López Aliaga como una forma de mostrar que su participación en política es por patriotismo.

El líder de Renovación Popular aseguró que la actual crisis electoral ya no es un problema solo Perú sino que ”llega a ser un problema global, mundial, porque detrás de esto hay una conspiración contra el Perú”. Aseguró que existe un intento de llevar al país “a la órbita socialista y comunista”.

En otro momento, acusó a la ONPE y al JNE de actuar sin transparencia. “Lo que nos quieren traer es un gobierno de odio, de lucha de clases, de odio entre peruanos”, afirmó.

López Aliaga ratifica pedido de auditoría

El candidato insistió con su pedido de una auditoría externa inmediata con firmas internacionales de auditoría. “Usted tiene que realizar una auditoría con una de estas cuatro empresas, las Big Four, KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young y alguna más. Son las cuatro grandes auditoras del mundo”, apuntó.

Asimismo, aseguró que la revisión debía concentrarse en “la serie 900K”, en las que, según afirmó, se encontrarían las principales irregularidades. “No le pido que audite todo el sistema; una partecita nomás, para que no se le retrasen las fechas porque este señor Burneo prioriza los tiempos en lugar de la verdad. Es absurdo”, aseveró López Aliaga.

En esa línea, cuestionó que la auditoría contratada por el JNE para el sistema electoral sea ejecutada por una empresa pequeña. “¿Cómo se llama la auditora? Se llama M&T. ¿Cuántos empleados tiene? Dos empleados. Y le pagan tres cuartos de millón de soles a esta microempresa. Así tratan al Perú”, dijo.

Advierte responsabilidades penales

En su participación, el candidato lanzó una advertencia directa al presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre posibles consecuencias legales. “Señor Burneo, usted se está comiendo una cana de 20 años, por si acaso. Si usted proclama fraudulentamente, si usted se atreve a proclamar sin transparencia, sin contar bien los 600 000 votos que se robaron acá en Lima”, declaró.

“Señor Burneo, está en sus manos. El destino del Perú está en sus manos. Dios le ha puesto esa misión en su vida. Su familia es decente, señor Burneo. Conozco a su familia, a su abuela, a su padre, a su madre. Son gente decente de Piura. Usted no pase a la historia como el felón, como el traidor a la patria. Usted no merece eso. Recapacite”, agregó.

También aseguró “de la multitud de cosas raras y delictivas que hay, tenemos que en todo el Perú, hasta en el lugar más remoto, se han abierto las mesas a las 7 de la mañana, de acuerdo a ley”, pero “en el extranjero se pierden 40 actas donde nosotros ganamos de lejos con 40%”. “Se pierden en Lima 50 actas donde ganamos con 20%. Se pierden 100 actas que mueven la aguja, ahora que estamos a 15 000 votos de distancia con este señor que nadie conoce”, añadió.

Para Rafael, “el sistema está podrido, si el sistema está manejado por ONPE”. “La ONPE está llena de rojos ahorita, está tomada por el Foro de São Paulo, está tomada por esa mafia internacional que ve a Perú como su último bastión”, alertó.

Finalmente, hizo un llamado a otras organizaciones políticas para exigir una revisión del proceso electoral. “Unámonos para que se sepa la verdad, porque no solamente nos quitan la opción de la presidencia, también nos quitan senadores y diputados”, puntalizó.