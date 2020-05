La reapertura de la economía, que se ha convertido en tarea prioritaria para el Gobierno, tiene un cable a tierra: siete representantes del sector formal de la sociedad. Junto a los tres emisarios del Ejecutivo, ellos integran el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de las Actividades Económicas.

Esta es la única ventana que tienen los ciudadanos para canalizar sus intereses sobre cómo, cuándo y quiénes tienen permiso oficial para volver al trabajo. Pero la comisión también refleja una de las principales falencias en la estrategia del Gobierno: no incluye al sector informal del país.

Primeros resultados

Las sesiones del grupo multisectorial –en su mayoría, presididas por la ministra de Economía (MEF), María Antonieta Alva– no son las clásicas reuniones estériles de trabajo virtual. Por el contrario, cuatro integrantes consultados por El Comercio explicaron cómo varios acuerdos adoptados en acta se han reflejado en anuncios del Gobierno.

“El énfasis puesto en los pequeños empleos en el último mensaje del presidente recoge nuestras propuestas”, explica Pablo Checa, ex líder sindical y representante de las centrales de trabajadores. Que ya se permita operar a gasfiteros, electricistas o peluqueros, entre otros, responde a pedidos directos de este grupo, coincidieron los otros tres miembros.

Sin embargo, hay otros temas en los que el Ejecutivo no se apura. “Sigo insistiendo con que se terminen de implementar las redes regionales de fibra óptica [hoy en menos del 25%]”, dice el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, representante de los gobiernos regionales. “Sin ello no podemos garantizar las clases a escala nacional, pero no lo ven como prioridad en este momento”, explica el rector de San Marcos, Orestes Cachay.

Hasta ahora, el grupo ha venido trabajando encima del ya conocido plan de 4 fases que el Gobierno diseñó para la reapertura. “La comisión acuerda [modificarlo], pero el Ejecutivo decide. En la última reunión acordamos que se autoricen 32 actividades y luego el Consejo de Ministros aprobó solo 27, explica Miguel Vega Alvear, el representante de los gremios empresariales. Con lo anunciado, detalla, se llegará a reabrir el 65% del PBI.

Vacíos y antagonismos

Debajo de un liderazgo marcado del MEF, sin embargo, el grupo carece de un vínculo real con un sector mayoritario de la sociedad: el 70% que, según ha detallado el propio Gobierno, forma parte de la economía informal.

“Soy sincero: falta más realismo respecto de la informalidad. No se la está tomando en cuenta. En todas las ciudades del Perú hay ambulantes que ya están trabajando. Hace falta un programa especial para ellos”, resume Guevara.

Ninguno de los integrantes de la comisión representa a alguna asociación o emporio comercial que incluya empresarios informales. De hecho, y más allá del empuje para que se incluya a pequeños empleos en la reactivación, ninguno representa tampoco a pequeños empresarios formales, como restaurantes o comercios de barrio.

Vega Alvear fue elegido por los gremios que agrupan a grandes empresas y Checa Ledesma, por cuatro confederaciones que representan a trabajadores formales.

Según las fuentes, ambos reflejan la vieja pugna entre la patronal y los sindicatos dentro del grupo. “No nos parece adecuada una presión tan fuerte para que las actividades se abran sin cumplir la gradualidad planteada. Mis instrucciones no son las de oponerme a la reapertura, sino velar porque se dé lo más segura para los trabajadores”, dice Checa.

“Cuando presidí la Sociedad Nacional de Industrias [en los ochenta], Pablo Checa representaba a la CGTP. Nuestra relación tiene décadas. Cada uno está en su papel, nos tenemos respeto y simpatía”, asegura Vega Alvear. “Son polos opuestos”, dice Cachay.

Pero más allá de este antagonismo, el sector informal sigue subrepresentado. La semana pasada, se sumó al grupo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, como representante de los gobiernos locales. Resta ver si el Gobierno le habilita también un asiento al otro 70% de peruanos.