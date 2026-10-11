En comparación con el 2022, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) perdió caudal electoral en Lima centro (frente a Francis Allison, Avanza País) y Lima oeste (frente a Carlos Bruce, Somos Perú). Sin embargo, sopesó esa caída con las victorias que logró en todos los distritos de Lima norte.

Rafael López Aliaga indicó que no revelaría su estrategia legal ante la posibilidad de que el JNE no le entregue las credenciales. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Existen dos distritos que parecen ser claves para una eventual ventaja final de RP. Si colocamos los resultados de los 43 distritos (incluyendo a Lima Cercado), Los Olivos parte a Lima en dos: todos los que están delante fueron más favorables a López Aliaga; todos los que están detrás, menos. Renovación ganó por apenas 1,45% de diferencia, y en la elección distrital ganó Avanza País.

Allison sacó mayor ventaja en Ate, donde se vio beneficiado por el arrastre inverso de su candidato distrital. Frente a esta ventaja, los votos de Surco inclinaron la balanza a favor de López Aliaga, al convertirse en el sector que compensó el golpe de Ate.

—Factores—

Para el analista electoral Ronald Cross, la dispersión del voto y el arrastre inverso son las variables que ayudan a explicar el panorama electoral en Lima.

“En esta elección estamos viendo algo que antes se registraba solo fuera de Lima. Una atomización mayor, donde el voto metropolitano ya no pesa tanto, ahora pesa más el distrital. El mejor ejemplo es Ate”, indicó.

Respecto a López Aliaga, opinó que el tema de sus obras y su accionar respecto a los peajes influyeron en sus resultados en distritos de Lima norte, y en otras zonas.

“¿Por qué gana en Surco y San Juan de Miraflores, pero no en Villa El Salvador? Ahí tienes la vía expresa sur y los peajes. Las obras pueden ser técnicamente cuestionadas, pero no significa que no sea una mejora respecto a lo que era antes”, dijo.