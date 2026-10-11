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Resumen

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La disputa entre López Aliaga y Allison se definió por algunos distritos claves. (Imagen generada con IA).
La disputa entre López Aliaga y Allison se definió por algunos distritos claves. (Imagen generada con IA).
Por Martin Hidalgo

La elección de Lima nos deja dos conclusiones para entender el resultado tan apretado de la foto final: el voto se dispersó y, a diferencia de procesos pasados, se dieron varios casos de arrastre inverso, donde el candidato distrital terminó beneficiando a la suma provincial. La clave de la victoria parece estar en dos distritos en particular.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.