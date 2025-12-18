Los equipos especiales del Ministerio Público pueden ser disueltos antes de Navidad: ¿Cuáles serían las repercusiones?

La disolución de los equipos especiales del Ministerio Público podría concretarse antes de Navidad o “a más tardar” en la primera semana de enero, según afirmó el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez. Agregó que en los próximos días sostendrá una reunión con los coordinadores de las fiscalías especializadas, entre ellas, anticorrupción, lavado de activos y extinción de dominio para definir la situación.

“Existen fiscalías especializadas. Hemos mantenido a algunos y hemos cambiado a otros coordinadores, especialmente en anticorrupción, lavado de activos, con la que se vinculan los equipos especiales […] Ya se dio el primer paso, probablemente mañana [jueves] o pasado mañana [viernes] me reúna con los nuevos coordinadores y ahí veamos en qué momento tomamos la decisión [sobre el cierre] de los equipos especiales”, manifestó.

En “Siempre a las ocho”, video podcast de El Comercio, Gálvez precisó que esta decisión se adoptará “a más tardar la primera semana de enero”.

Explicó que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, que pertenece a este grupo, retornarán a sus fiscalías de origen, es decir lavado de activos.

“Ellos pertenecen a un sistema especializado, como cualquier otra fiscalía, pero ya no [serán parte] de una super fiscalía con 20 adjuntos, ya no, sino simplemente un despacho común dentro de la especializada”, complementó.

Al ser consultado sobre si esta sería la última Navidad de Vela y Pérez en el equipo especial Lava Jato, el titular interino del Ministerio Público respondió: “De repente no la pasan. ¿Por qué? Porque si llegamos a la conclusión de que de una vez lo hagamos [la disolución], lo hacemos pues antes de Navidad”.

Sin oposición

Gálvez refirió que así como la fiscalía de lavado de activos, absorberá las investigaciones del equipo especial Lava Jato (entre ellas a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, que ya está en juicio) lo mismo ocurrirá con el Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder) y en el equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Si corresponde [que los casos] los lleven los mismos fiscales, los llevarán los mismos, si no, se asignará a otro. Lo que pasa acá es que han hecho creer al público que el caso, que la investigación es de propiedad del fiscal y que nadie puede cambiar al fiscal, porque le está quintando su investigación […] Con la desaparición de los equipos especiales se va a optimizar la investigación y vamos a terminar con los cuestionamientos”, subrayó.

El titular del Ministerio Público interino dijo que sometió a debate la extinción de los equipos especiales al interior de la Junta de Fiscales Supremos, pero sus integrantes le señalaron que “esa es tu competencia” y que él debía resolverlo. Añadió que ninguno se opuso a la disolución de estos equipos.

“Ninguno, Pablo Sánchez [fiscal supremo] dijo que es competencia de la Fiscalía de la Nación y que yo lo resuelva […] Nos vamos a reunir con los coordinadores de las [fiscalías] especializadas, y si vemos que ya es el momento para hacerlo, lo hacemos. Y si no, esperamos hasta la primera semana de enero”, expresó.

En RPP TV, el fiscal Pérez dijo que Gálvez “debería abstenerse de tomar cualquier decisión” sobre el futuro de los equipos especiales del Ministerio Público, porque él ya ha hecho un adelanto de opinión antes de dirigir a la institución de manera interina.

También recordó que el fiscal de la Nación interino lanzó adjetivos en contra suya y de Vela. “Queda claro de que no somos del agrado de quien jefatura actualmente la Fiscalía de la Nación tanto el doctor Vela como yo”, complementó.

Pérez Gómez, además, advirtió que Gálvez debe asumir las consecuencias de la disolución de los equipos especiales.

“Si él decide desactivar, las consecuencias de los casos o el resultado de los casos va a ser absolutamente su responsabilidad, porque la decisión la va a adoptar él”, adelantó.

El equipo especial Lava Jato, que se creó entre el 2017 y 2018, sustenta en la actualidad la acusación fiscal en el juicio oral a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria en el 2014. También han logrado sentencias contra los expresidentes Toledo (carretera Interoceánica y Ecoteva), Humala (aportes al Partido Nacionalista) y Martín Vizcarra (sobornos en Moquegua). Y, además, logró una condena por las coimas en la línea 1 del Metro de Lima.

Recientemente, solicitó ocho años de prisión en contra del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de colusión por la obra de la IIRSA Norte.

Por su parte, el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto se creó en el 2018, luego de la difusión de un conjunto de audios que dieron cuenta de la existencia de una presunta organización criminal integrada por jueces, fiscales, abogados, empresarios y políticos, a través de la cual intercambiaron favores para beneficiarse con fallos y otras decisiones.

En el 2022, se creó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este grupo investiga los presuntos actos de corrupción de los gobiernos de Pedro Castillo (como los presuntos sobornos pagados por la empresaria Sada Goray) y de Dina Boluarte (como el uso de prefectos por Nicanor Boluarte para la formación del partido Ciudadanos por el Perú) y también al entorno de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Puntos de vista encontrados

Al respecto, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía dijo que es casi un hecho la disolución de los equipos especiales en el Ministerio Público y consideró que está “tendrá un impacto negativo en las investigaciones”. Agregó que estos grupos tienen la particularidad de dedicarse exclusivamente a ciertos casos.

“Cuando los fiscales pasen al sistema normal, ya sea en lavado de activos, criminalidad organizada u otros, van a tener además estas investigaciones [por Lava Jato, por Los Cuellos Blancos, entre otros], una carga adicional, lo que implica menos espacio para trabajar a dedicación exclusiva en estos casos [de corrupción en el poder]”, advirtió.

En comunicación con El Comercio, Andía indicó que el fiscal de la Nación interino ha sido contrario a los equipos especiales y recordó que él fue incluido en una investigación por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que generó su destitución en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No obstante, este año regresó tras un fallo del Tribunal Constitucional.

“Él fue involucrado en algunas investigaciones, y siempre ha tenido una oposición a los equipos especiales, siempre los criticó. Yo creo que este es un tema más personal que operativo-técnico. Porque si quería realizar una disolución ‘correcta’ podía pedir informes, avances y resultados de las investigaciones”, remarcó.

Andía opinó que sí en la Junta de Fiscales Supremos no hubo pronunciamientos sobre el futuro de los equipos especiales es porque es una tarea que le compete a Gálvez.

“No es que no ha habido una oposición, sino que le están diciendo ‘esta es tu potestad, es decir si quieren tomar una decisión, tómalo solo’. Él no puede someter esto a votación en la junta, porque no es competencia de esta. Ha hecho una jugada política”, concluyó.

Por su parte, el abogado penalista Enrique Ghersi dijo que, desde su creación, en el 2017 con Lava Jato, los equipos especiales “fueron muy polémicos”. “Recordemos que, originalmente, estuvo encargado Hamilton Castro y que fue removido de un día para otro cuando estaba haciendo sus investigaciones y se designaron a otros fiscales para sus encargos”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, el exdiputado refirió que crear equipos especiales “es fundar fiscalías ad hoc” y cuestionó que no hayan tenido mayores resultados. Esto a pesar de los fallos condenatorios en contra de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra en primera instancia.

“Ninguna de estas sentencias está confirmada. No sabemos qué va a decir la Corte Suprema, por ejemplo, sobre el caso de Humala [por aportes]. Han pasado casi 10 años y ninguno de estos equipos especiales tiene sentencias confirmadas [contra exmandatarios]. Desde el punto de vista puramente económico, es una mala inversión. Pero mi objeción es principista”, subrayó.

Ghersi opinó que “nunca debió haberse desviado la jurisdicción ordinaria” y que considera “correcta” la eventual desactivación de los equipos especiales.

“Su creación fue un error, suponen una violación a un principio legal. Acá estábamos viendo que casos muy importantes eran vistos por fiscales no establecidos por ley, eran fiscales que habían sido colocados con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. Casi como las antiguas fiscalías ad hoc y eso es un atentado al debido proceso”, acotó.

La reforma desde adentro

Gálvez, en otro momento de la entrevista en “Siempre a las ocho”, afirmó que su institución “está en problemas serios”, pero no en una crisis. Agregó que el último martes se instaló una comisión de reforma del Ministerio Público “para crear una nueva ley orgánica”.

También dijo que el fiscal de la Nación solo debe investigar al presidente de la República, y que los otros fiscales supremos al resto de altos funcionarios aforados, como ministros y congresistas.

Mencionó que la Fiscalía de la Nación “está sobresaturada de investigaciones a aforados”, al detallar que tienen más de 1.000 pesquisas “que en realidad no tendríamos por qué tenerlas”.

“[El fiscal de la Nación] únicamente [debe investigar] al presidente […] El fiscal tiene que estar coordinando con las demás instituciones, especialmente con el Ejecutivo y el Legislativo, que son ellos los que disponen el presupuesto. Y si los tienes investigados a todos, se genera una animadversión, un aislamiento del Ministerio Público que impide una gestión auténtica y eficaz. Entonces, con eso tenemos que terminar, expresó.