Aunque las principales voces de la nueva bancada de Unión Por el Perú (UPP) han manifestado que las diferencias internas corren por caminos paralelos a la unidad que pregonan, las figuras del etnocacerismo no parecen dar visos de querer ceder a lo acordado en el X Congreso Nacional del partido etnocacerista, que se llevó a cabo el último fin de semana.

Durante esta convención, en la que también estuvo presente Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, se tomaron como principales acuerdos el pedido de una vocería etnocacerista dentro del grupo partidario de UPP y la inscripción de un propio proyecto político etnocacerista con miras a las próximas elecciones. Dos decisiones que, de no encontrar consenso, podrían motivar la división de la novel bancada que aún no pisa el Hemiciclo.

Unidad en entredicho

José Vega es el actual vocero de UPP y también secretario general del partido que albergó a los seguidores de Humala y al también preso por el ‘andahuaylazo’. Antauro -"el mayor", como sus correligionarios lo llaman- también tentó un espacio en este nuevo periodo parlamentario, pero fue excluido por la sentencia de 19 años que cumple en el penal de Ancón II.

Aunque la elección de Vega como vocero de la bancada fue ratificada dos veces en las reuniones que tuvieron los electos congresistas, el surgimiento de un nuevo pedido de vocería ha descuadrado los planes de la alianza de UPP con los etnocaceristas, pues para Vega el tema estaba zanjado.

“La bancada, en todas sus reuniones, ha ratificado su vocería. Por lo tanto, este es un tema ajeno. Ya se ha tomado una decisión. Ya fue zanjado y acordado. Cuando hay una decisión mayoritaria, la minoría la acata. Entonces, ya es un tema que se definió y no es materia de discusión”, dijo Vega a El Comercio.

Estimó que estas diferencias en los fueros internos serán superadas, aunque, dice, desconoce qué pudo motivarlas. “No podría responder sobre las motivaciones, pero confío que se van a superar por encima del deseo de una, dos o más personas. A nosotros nos interesa la plataforma que hemos enarbolado en esta campaña”, respondió. Una de las plataformas es, justamente, buscar la libertad de Antauro Humala.

El 28 y 29 de febrero, y 1 de marzo, se llevó a cabo el X Congreso Nacional de los etnocaceristas. (Foto: Iro Chagua)

Quien también se manifestó en este sentido de anteponer la unidad a los acuerdos de uno de los sectores de la bancada es Virgilio Acuña, excandidato al Congreso por UPP. “Yo espero que se mantenga la unidad con que hemos hecho las propuestas en la campaña y que cuando juramenten también mantengan la unidad los 13 congresistas”, dijo a este Diario.

Asimismo, aunque sostiene que sabe que hay “planteamientos diferentes”, afirma que la agenda legislativa será la misma que han propuesto en campaña, que se basa en el cambio de la Constitución y la libertad de Humala. Pese a las diferencias que se han podido conocer, sostiene que “no hay ningún cisma y espero que no haya ninguna división”.

Vega también considera que sobre la agenda legislativa no habría variaciones, pues ha sido “decidida por la mayoría”. “Inclusive en el Parlamento hay propuestas que vamos a impulsar como el tema de la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, y otros temas que hemos planteado”, mencionó.

Según Vega, hay una estrecha coordinación de la bancada con miras a la Junta Preparatoria, donde una de las integrantes será María Isabel Bartolo Romero, electa congresista de UPP, que con 26 años será la parlamentaria más joven de este Congreso 2020-2021. Bartolo es una de las nuevas parlamentarias cercana al etnocacerismo.

Además del pedido de una vocería, la aspiración de un proyecto político etnocacerista es otro de los acuerdos del X Congreso Nacional que ha sembrado dudas sobre la unidad de la bancada. Pero, para Virgilio Acuña este no es un plan al que habría que oponerse. “Hay que felicitar esa iniciativa y ojalá haya un partido político más que plantee soluciones”, consideró.

“Hay una inmensa mayoría de compatriotas del etnocacerismo, sobre todo [Posemoscrowte] Chagua y [Roberto] Chavarría, que están muy motivados por organizar su propio movimiento político. Nosotros lo saludamos y alentamos, pero eso no se contrapone ni obstruye nuestra alianza con UPP. Ojalá que así como ese partido que proponen ellos haya otros partidos que representen una renovación, una propuesta de cambio en el país. Creo que Chagua y Chavarría tienen el derecho de aspirar a su partido político y eso no invalida la unidad del Frente Patriótico con UPP”, agregó Acuña.

“Antauro está preso, pero está constantemente pendiente de lo que pasa fuera y constantemente está desde Ancón dándonos sus instrucciones e indicaciones para mantener la unidad del Frente Patriótico, porque nuestro compromiso con UPP no es solo las elecciones del 2020, también son las elecciones del 2021, por eso nuestro interés en consolidar la organización”, añadió

Responden las filas etnocaceristas

Roberto Chavarría es uno de los tres nuevos parlamentarios que participó en el ‘Andahuaylazo’, y que estuvo presente en el congreso que celebraron los etnocaceristas a fines de febrero.

Según él, lo acordado sobre una “bancada etnocacerista” no es una decisión motivada solo por los legisladores electos, sino “un mandato del congreso nacional del partido”. “Esa posibilidad de una ruptura con UPP va a depender de la voluntad de UPP. De la voluntad de José Vega de que se respete esa decisión. Nosotros lo que exigimos es que realmente los etnocaceristas tengamos esa representación como corresponde, o sea tengamos la vocería. El partido exige que tengamos una propia representación en el Congreso”, dijo Chavarría a El Comercio. Agregó que esta semana definirían el tema de una posible separación.

Según Chavarría, quienes integrarían una bancada etnocacerista son:

Cómo se dividiría la bancada de UPP si no hay acuerdos entre sus integrantes. (Infografía: El Comercio)

Sobre la conformación de un nuevo partido, mencionó que “ya estamos encaminados y enfocándonos a ello, y vamos a hacer todo el esfuerzo para el 2021”. Es decir, para participar en las próximas elecciones generales.

Quien también recalcó el deseo de la conformación de un partido etnocacerista propio es José Godoy, secretario general por Lima de esta agrupación. Sin embargo, para él este proyecto se desarrollará al margen de la alianza que tienen con UPP y no significa una ruptura de esta.

“Nosotros como militantes queremos también tener un partido propio, pero estamos respetando la alianza con UPP. Vamos a tener un partido propio pero en paralelo, acá no hay una división con UPP o con los etnocaceristas o con el Frente Patriótico. Eso es claro. La gente pide un partido propio. Se ha establecido un nuevo comité ejecutivo nacional y no hay ruptura con UPP”, dijo a este Diario.

Según Godoy, no hay desavenencias entre las filas de UPP, pero la conformación de una bancada etnocacerista dentro de la bancada general podría darse “si se salen de la línea política de lo que se ha establecido”. Es decir, “si UPP hace un trabajo muy aparte al que nosotros estamos planteando. Que hagan acuerdos…que se involucren o que se presenten para juegos, conversaciones que no han sido acordadas o traicionen los lineamientos con que hemos entrado al Congreso”, agregó Godoy.

Finalmente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala y también miembro de la comisión política del Frente Patriótico, mencionó que “tanto José Vega y Antauro Humala han llegado a un acuerdo de consolidar la alianza. Se han resuelto todas las discrepancias”.

“El partido etnocacerista desea inscribir un partido propio, eso no nos quita la alianza que tenemos. No nos resta la alianza. Es solo una especie de definición respecto al partido etnocacerista porque quiere tener inscrito su partido. El pilar central del Frente Patriótico es el partido etnocacerista. No hay discrepancias”, zanjó Huidobro.

“Estamos unidos. El partido etnocacerista está unido, el frente patriótico también. Estamos unidos en torno a la libertad de Antauro Humala, que se investigue qué pasó en Andahuaylas”, agregó la abogada.

El factor Yeni Vilcatoma

Esta semana, se conoció que la excongresista Yeni Vilcatoma sumirá la elaboración de un recurso de revisión de la sentencia de Antauro Humala. ¿Cuál será el papel de Carmen Huidobro en el equipo legal de Humala? Según dijo, ella se mantendrá en la defensa.

“Como siempre, soy abogada del mayor desde el 2014 y abogada del Andahuaylazo desde el 2008. Soy experta en el caso. La señora Vilcatoma solo va a ver la revisión de sentencia con Américo Prieto”, dijo a este Diario.

La excongresista Yeni Vilcatoma. (Foto: Gerardo Marín/GEC)

Pero la decisión de incluir a Vilcatoma en la defensa de Humala no fue bien recibida entre todos los seguidores del etnocacerismo. Según Chavarría, en el partido han rechazado la injerencia de la exparlamentaria en la organización política. “Si Antauro Humala hace que sea su abogada defensora, será él quien responda respecto al tema”, comentó.

Asimismo, Godoy dijo que tampoco observan con buenos ojos la inclusión de Vilcatoma. “Estamos en contra de que la señora Vilcatoma sea parte del aparato legal de Antauro. Va a sacar un comunicado oficial en el que va a corregir o descartar la posibilidad de que la señora Vilcatoma sea parte de su aparato legal. Eso no está definido al 100%. Pero obviamente como militantes estamos en contra porque la señora Vilcatoma ha sido parte de una bancada fujimorista. En esta semana sale el comunicado”, comentó.