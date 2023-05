La exprimera dama Eliane Karp abandonó los Estados Unidos dos semanas y media después de que su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, fuera extraditado al Perú y recluido en el penal de Barbadillo.

Al igual que el ex jefe de Estado, Karp es requerida por la justicia peruana. En su caso, por las millonarias compras de inmuebles que además involucran a su madre, Eva Fernenbug. La ex primera dama está inmersa en la investigación por presunto lavado de activos en el caso conocido como Ecoteva, una empresa constituida en Costa Rica.

El miércoles, tras confirmarse su huída, la fiscalía solicitó formar un cuaderno de detención con fines de extradición desde Israel contra Karp.

Su abogado Roberto Su había manifestado que la ex primera dama podía retornar a Perú siempre y cuando se levantara la orden de 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra.

Aunque su regreso es, más bien, algo improbable, Eliane Karp ha sido protagonista de una serie de y exabruptos excesos en su paso por la política peruana. No ha tenido reparos en calificar con sorna a políticos peruanos -llamó “panzón maléfico y asesino” a Alan García-, enfrentarse a la prensa, denominar a las organizaciones como “partiduchos tradicionales”, o sacar de quicio a comisiones investigadoras del Congreso.

2001: “Cholo sano y sagrado”

Fue durante la campaña electoral del 2001 cuando Eliane Karp acuñó una frase que aún hoy se recuerda sobre Alejandro Toledo.

“Escúchenme bien, limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano, mi cholo es sano y sagrado”, les dijo a los seguidores de Perú Posible reunidos en una plaza, en la recta final de la campaña electoral.

Setiembre 2002: “Partiduchos tradicionales”

El 9 de setiembre del 2002, con Alejandro Toledo en el Ejecutivo, Karp llamaba a los partidos políticos, en una conferencia con dirigentes de comunidades, como “partiduchos”.

“Queremos una verdadera reforma constitucional, y ciertos partiduchos tradicionales que dicen estar del lado del pueblo la están boicoteando, y no solamente eso, sino que también quieren hacer un golpe de Estado no solo para tirarse al cholo, sino para tirarse a todo el Congreso”, declaraba Karp en aquel entonces.





Junio 2006: Ataque a Lourdes Flores

En junio del 2026, Eliane Karp apuntó, con ligereza, contra Lourdes Flores, entonces lideresa del PPC y candidata de Unidad Nacional.

Aludió con desdén el hecho de que Flores no tenía hijos. Esto porque la política cuestionó el modelo económico del gobierno de Toledo, a lo que la exprimera la invitó “a dar a luz” en una comunidad nativa.

Junio 2006: “Perritos rabiosos”

Aún como primera dama, Eliane Karp volvió a referirse a los detractores de ella y su esposo con apelativos. Esta vez, lo hizo con los apristas durante una entrevista en CPN Radio.

Así, llamó “perritos rabiosos” a los dirigentes apristas por criticar sus viajes y acusarla de presuntos despilfarros.

Mayo 2013: “Panzón maléfico”

Fuera del poder, Eliane Karp continuó con los ataques a los detractores de su esposo, el expresidente Toledo. Para aquel año se habían revelado las millonarias compras que iniciaron el Caso Ecoteva.

En mayo del 2013, Karp utilizó su cuenta de Facebook para escribir: “Fuerza cholito lindo. Tu coraje es el nuestro, y nuestra fuerza te protege como un manto de luz. Un panzón maléfico y asesino jamás podrá vencer a un cholo armado con la verdad de sus convicciones democráticas”, posteó la exprimera dama.

Días después de esta declaración, Toledo fue entrevistado por El Comercio. “Eliane es una mujer que yo adoro, es mi compañera de vida. La amo, pero en este caso específico discrepamos. Entiendo el estado emocional viendo cómo jalonean a su marido y sabiendo que su mamá está enferma. En sus expresiones discrepo. Y nunca diría esas cosas porque respeto la institucionalidad de la Presidencia de la República. Yo soy un ex presidente. Yo no soy juez, ustedes los periodistas son los que juzgan. La verdad es que a mí me hubiera gustado ser periodista”, respondió el expresidente ante este reciente hecho.

Octubre 2013: Una jornada de excesos

La comparecencia de cinco horas de Eliane Karp ante la Comisión de Fiscalización del Congreso fue recordada por los intercambios que protagonizó la exprimera dama, dejando en segundo plano sus descargos por graves acusaciones.

Karp debía aclarar las presuntas irregularidades en la compra de dos inmuebles, a nombre de su madre, valorizados en US$ 4,5 millones. Por el contrario, se encargó de que sus respuestas irónicas saquen de quicio al presidente de esta comisión, el excongresista Vicente Zeballos.

Apenas ingresó a la sala de sesiones, Karp intentó entregar rosas a los integrantes de la comisión, generando gestos de incomodidad en algunos como Zeballos.

Ex Primera Dama Eliane Karp se presenta ante la comisión de Fiscalización en el Congreso de la República. FOTOS Epensa / Giuliano Buiklece / Giuliano Buiklece

En un intercambio con el excongresista fujimorista Héctor Becerril, Karp dijo: “Respecto al tribunal de la inquisición, estoy segura señor Becerril que si hubiera existido ya usted me hubiese quemado con mucho gusto”. A lo que Becerril respondió: “no solo a usted, al señor Alejandro Toledo también”. Zeballos pidió a los congresistas no caer en intercambios provocativos.

En otro momento, la exprimera dama también confrontó al excongresista Mauricio Mulder luego de que este pidió a Karp no pararse para responder las preguntas. Según dijo, esto generaba problemas para escuchar sus respuestas correctamente. La respuesta de Karp generó comentarios y risas entre los congresistas presentes.

“Señor Mulder, disculpe que no tengo su verbo, su mañosería política. Oh, perdón, se dice experiencia”.

Esta declaración volvió a generar una llamada de atención por parte de Zeballos y una respuesta. Pero ahí no quedó.

Karp agregó en su intervención: “De acuerdo al reglamento, siendo el español no mi idioma materno, podría pedir una traducción del francés o del quechua. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos”, a lo que Mulder respondió en francés.

En otro momento de la sesión, Karp decidió retirarse el saco que llevaba puesto. Congresistas y otras personas presentes reaccionaron con silbidos. “Siendo las 3 de la tarde, son prerrogativas de una mujer señor congresista”, les respondió. Finalmente, Eliane Karp logró desvirtuar el objetivo de su citación.

Julio 2019: “I don’t speak spanish”

Aunque la exprimera dama Eliane Karp había respondido previamente a medios de comunicación, luego declinó dar declaraciones a la prensa arguyendo que no podía hablar en español. Una justificación sin sustento.

“I don’t speak spanish”, dijo Karp cuando el dominical Panorama se contactó con ella, vía telefónica, en julio del 2019. La razón para este contacto era que pueda referirse sobre la situación de su esposo, quien había sido recientemente detenido en California debido al proceso de extradición en su contra.

Para entonces, el exmandatario acumulaba dos años siendo requerido por la justicia peruana luego de que el 9 de febrero del 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho había ordenado su prisión preventiva.