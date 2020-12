El congresista José Luna Morales aseguró que cuando deje de ser congresista en el próximo mes de julio se someterá a las investigaciones del caso “Los gángsters de la política” que involucran también a su padre, fundador del partido Podemos Perú y candidato al Parlamento, José Luna Gálvez.

“No tiene ni pies ni cabeza la acusación fiscal que me ha hecho la fiscalía. Yo me someto a la justicia, ya voy a dejar de ser congresista en seis, siete meses y tendrán que investigarme como es debido”, manifestó en declaraciones a Canal N.

Cabe recordar que Luna Morales es el candidato por el número 1 de Podemos Perú para el Parlamento Andino en las elecciones generales del 2021, cargo por el cual también tendría inmunidad parlamentaria en caso fuera elegido.

El legislador calificó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra de su padre por el caso de “Los gángsters de la política” como algo que “no tiene ningún asidero” y dijo esperar que “se haga justicia” en la audiencia que el Poder Judicial lleva a cabo para evaluar dicho requerimiento.

“Las medidas restrictivas no tiene ningún asidero, ya lo demostró la defensa de mi padre (José Luna Gálvez) y espero que en la investigación se vea lo que él ha pedido, que se haga justicia y que no se trate de usar como una cortina política para tratar de dañar a un partido en plena campaña electoral”, sostuvo.

José Luna Morales dijo creer que la acusación fiscal que lo involucra a él y a su padre “no tiene ni pies ni cabeza” y pidió este martes que no se utilice la investigación como “una cortina política” para afectar a su agrupación política en el marco de la campaña electoral por las Elecciones Generales del 2021.

“Me mencionan [en la investigación] por ser gerente de la universidad Telesup y haber pagado a los señores que están implicados por la producción de libros. También se tendría que investigar a todos los gerentes de todas las universidades en donde han trabajado y han ganado miles de soles también”, señaló.

Luna Morales pide no usar investigación a su padre como "una cortina política"

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción del Poder Judicial a cargo del juez Jorge Chávez Tamaríz evalúa desde este lunes el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el candidato al Congreso y fundador de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, por sus presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los gángsters de la política’.

Según la tesis fiscal, Luna Gálvez sería el líder y financista de una organización criminal que habría influido en los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para lograr a la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en 2017, y así poder fundar su partido político.