Del Águila fue reconocido como secretario general nacional de AP por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 25 de julio. Hasta esa fecha, eran pocas las acciones que la agrupación de la lampa podía tomar respecto a sus 13 parlamentarios investigados por integrar la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. Ello debido a que no tenían una dirigencia validada por el ente electoral.

El Ministerio Público investiga desde mayo del 2022 a los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Ilich López, Elvis Vergara y Juan Carlos Mori. En enero, la fiscalía incluyó en las pesquisas a sus colegas Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto. Junto a ellos también fueron añadidos congresistas del Bloque Magisterial.

De acuerdo con la tesis fiscal, el expresidente Castillo habría captado a estos legisladores “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”. A cambio del blindaje al exmandatario, los parlamentarios habrían recibido beneficios ilícitos en diversos ministerios e instituciones del Estado.

Acciones

Del Águila dijo a este Diario que, en las próximas semanas, la Secretaría Nacional de Disciplina de AP evaluará el caso de los 13 parlamentarios sindicados como ‘Los Niños’. Según explicó, dicho órgano se estaría instalando “inmediatamente” después del plenario de la organización política, que realizará dentro de dos semanas. “La ciudadanía requiere una acción del partido”, afirmó.

El dirigente consideró que los legisladores implicados en esta pesquisa fiscal deberían ser “expulsados” de AP debido a que su “accionar causó daño y desprestigio al partido”.

No obstante, resaltó que la agrupación respetará el “debido proceso, para que no haya lugar a reclamos, ni que puedan acudir a instancias como el Poder Judicial”.

Asimismo, opinó que los implicados en esta trama deberían “evitar” asumir la vocería de la bancada y “abstenerse” de “cargos en los que puedan sacar ventaja respecto a las denuncias que tienen”.

Del Águila Morote afirmó que los integrantes de la bancada de AP “han estado yendo por su propia cuerda”. Sin embargo, remarcó que, en los próximos días, “los congresistas tendrán que ajustarse a lo que el plenario establezca como línea política” del partido.

El secretario general de AP destacó que, este martes 1 de agosto, el Comité Ejecutivo de AP sostendrá una reunión con miras al plenario del partido.

“La agenda del plenario incluirá un análisis de la situación del partido [...] En este plenario se nombrará a la Secretaría Nacional de Disciplina para que empiecen a trabajar, lo primero que harán es abocarse al caso de ‘Los Niños’ y a los acusados por recortes de salarios [...] La Secretaría Nacional de Disciplina tomará en cuenta las opiniones que se viertan en el plenario, que se realizará aproximadamente en quince días”, remarcó.

Congresistas de Acción Popular como 'Los Niños'. (Composición: El Comercio)

Del Águila cuestionó el blindaje del Congreso hacia los primeros parlamentarios implicados en la trama. Ellos son Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi.

“El accionar de los congresistas en las comisiones o plenos o su vida cotidiana tiene que estar enmarcado en la buena conducta, tienen que ser referentes positivos. Desde ese punto de vista, todos los congresistas tienen que actuar en línea recta y en el marco de la ley”, concluyó.

Además… Voceros de AP implicados en el caso 'Los Niños' Elvis Vergara fue portavoz de la bancada durante el periodo 2021-2022. Fue uno de los primeros legisladores de AP involucrados en el caso 'Los Niños' junto con Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori e Ilich López. José Arriola se desempeñó primero como portavoz alterno de la agrupación. En el periodo 2022-2023, se convirtió en vocero titular. La fiscalía lo incluyó en enero en las pesquisas de 'Los Niños'. En marzo, durante diligencias fiscales por este caso, hallaron en su casa US$71.950 y S/33.570. Ilich López es portavoz alterno de la bancada y también fue uno de los congresistas accionpopulistas investigados por esta trama.

¿Qué pasaría con la bancada de AP en el Congreso?

Consultados por El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Elice y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi señalaron que la posible decisión del partido político no tendría repercusiones en la bancada parlamentaria.

Según explicaron, esto se debe a que “la expulsión [de un congresista] del partido político no determina su salida del grupo parlamentario”.

Actualmente, el bloque de la lampa cuenta con 15 legisladores, de los cuales 13 son investigados por el Ministerio Público por el caso ‘Los Niños’.

Elice dijo a este Diario que esta situación pondrá sobre los reflectores “cuánta disciplina partidaria” tienen los demás integrantes de la bancada de AP para adoptar la misma postura que el partido respecto a los congresistas involucrados en la trama de corrupción de la gestión castillista.

El exfuncionario del Congreso señaló que no es lógico que cuando un parlamentario es expulsado de las filas de una organización política continúe representando a la misma en el Poder Legislativo. “En algunos países sí hay una relación directa, en nuestro país no [...] Entonces, si son expulsados del partido, tendrían que ser expulsados del grupo parlamentario aparte, es decir, la expulsión del partido no determina su salida del grupo parlamentario”, afirmó.

Respecto a la cantidad de congresistas que perdería la bancada accionpopulista, Elice respondió que “si el grupo parlamentario queda con un número inferior al mínimo requerido, obviamente desaparecerá, salvo que, como ocurrió en otros momentos, aprueben una disposición de excepción”.

No obstante, consideró que ello “no debe ocurrir porque los partidos políticos deben hacerse responsables y deben sufrir una disminución de sus posibilidades de acción parlamentaria cuando no han tenido cuidado en cuanto a la selección o a quienes llevan al Congreso”.

En tanto, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi estimó que Acción Popular solo expulsaría a los seis legisladores que fueron involucrados inicialmente en el caso. Se trata de Darwin Espinoza, Ilich López, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancachi.

“Es importante que el señor Del Águila ponga orden [...] Lamentablemente no se ha hecho esa conexión entre la expulsión de un partido y la expulsión de la bancada”, dijo.

Rospigliosi señaló que “no hay coherencia” en que se exija a los postulantes al Congreso ser militantes de un partido político cuando, ante una expulsión por indisciplina, continúen integrando la bancada.

Indicó que no ve posible que la bancada de AP en el Congreso expulse a los sindicados como ‘Los Niños’ debido a que ellos tienen la vocería del bloque.

Advirtió que, si ‘Los Niños’ renuncian a la bancada, no tendrían impedimento formar una nueva bancada porque el reglamento del Parlamento no se los impide. “Estos parlamentarios cada día tienen más poder en el Congreso, eso se vio reflejado en los blindajes en el pleno”, remarcó.

El especialista puso sobre el tablero el proyecto de ley que plantea que los congresistas que renuncien a sus bancadas no puedan integrar ni formar nuevos bloques parlamentarios. El dictamen de esta iniciativa fue aprobado en junio por la Comisión de Constitución y está pendiente su debate y votación en el pleno.

Rospigliosi señaló que la decisión que adoptó el ROP de no inscribir al secretario general nacional de AP, Edmundo del Águila Morote, le hizo un “profundo e irreparable daño” al sistema de partidos políticos y que ello derivó en la inacción de la agrupación de la lampa frente al comportamiento de ‘Los Niños’. “Ellos eran los más contentos con esta decisión porque nadie los expulsaba”, subrayó.

Respuesta

En diálogo con este Diario, Ilich López, portavoz alterno de la bancada de AP, restó importancia a las declaraciones del secretario general de su partido. Asimismo, tildó de “error” que el JNE lo haya reconocido en el cargo.

López afirmó que “espera” que la Secretaría Nacional de Disciplina de AP siga “el debido proceso” y que, de no ser así, presentará una “acción de amparo ante el Poder Judicial”.

“Si la fiscalía no encuentra [pruebas de] nada y un juez no ha determinado [culpabilidad], ¿usted cree que un comité de disciplina va a encontrar responsabilidad? [...] Yo me voy a someter al debido proceso y si se vulneran mis derechos presentaré una acción de amparo ante el Poder Judicial”, expresó.

Asimismo, el congresista pidió que la fiscalía “acelere las investigaciones” del caso ‘Los Niños’ y subrayó que la pesquisa contra él y otros de sus cinco colegas se abrió hace casi un año y medio.

“No se está respetando la Constitución, donde se establece la presunción de inocencia [...] ¿Van a expulsar a 14 congresistas [de AP]?”, cuestionó.

De otro lado, su colega Edwin Martínez, también investigado por la fiscalía, indicó que, pese a tener su “consciencia tranquila”, se someterá a cualquier decisión que tome el partido. “La Secretaría Nacional de Disciplina está en su derecho a abrir una investigación. Si en medio de una posible sanción, está la expulsión, la aceptaré”, respondió a este Diario.

El congresista admitió que el caso de ‘Los Niños’ le ha hecho “muchísimo daño” al partido.

Otra parlamentaria de AP que se mostró a favor de una sanción contra los implicados en esta pesquisa fue Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética. " Ya es hora de ordenar la casa”, dijo a El Comercio.

Otras polémicas Protagonizadas por congresistas de AP 1 Recortes de salarios José Arriola, Hilda Portero, Jorge Flores Ancachi José Arriola: En abril de este año, se reveló que el legislador de Acción Popular extendió a sus trabajadores declaraciones juradas en las que autorizan con su firma “donar” parte de sus remuneraciones. Estas supuestas donaciones serían aportes para apoyo social. Su caso quedó en suspenso en la Comisión de Ética.

En abril de este año, se reveló que el legislador de Acción Popular extendió a sus trabajadores declaraciones juradas en las que autorizan con su firma “donar” parte de sus remuneraciones. Estas supuestas donaciones serían aportes para apoyo social. Su caso quedó en suspenso en la Comisión de Ética. Jorge Flores Ancachi: "Cuarto Poder" difundió un audio en el que se escucha al parlamentario admitir que recorta el salario de sus trabajadores. La Comisión de Ética inició indagaciones preliminares por este caso.

"Cuarto Poder" difundió un audio en el que se escucha al parlamentario admitir que recorta el salario de sus trabajadores. La Comisión de Ética inició indagaciones preliminares por este caso. Marleni Portero: la congresista fue denunciada el 8 de mayo ante la Comisión de Ética del Congreso por haber utilizado presuntamente aportes de sus trabajadores para realizar donaciones. El 12 de junio, se aprobó el informe de calificación en su contra. **Arriola y Flores Ancachi fueron denunciados por la Procuraduría General del Estado (PGE) debido a los presuntos recortes. 2 Viaje a China Karol Paredes y Jorge Flores Ancachi Karol Paredes y Jorge Flores Ancachi fueron parte del grupo de congresistas que viajaron a China con todos los gastos pagados por una empresa privada. Los legisladores participaron de un evento de tecnología móvil realizado en Shangai del 28 al 30 de junio pasado.

De acuerdo con especialistas consultados por El Comercio, se trataría de una infracción al código de ética parlamentaria. 3 Viaje auspiciado por Huawei Luis Aragón El Comercio informó en julio que, las últimas dos veces que el congresista Luis Aragón (Acción Popular), salió del país lo hizo por invitación de la empresa Huawei para acudir a eventos relacionados con la tecnología móvil y las Tecnologías de la Información (TIC’s).

Aragón, que postuló sin éxito a la Presidencia del Congreso, no solo fue invitado por dicha empresa para viajar a España en febrero de este año. Similar situación ocurrió tres meses antes, en noviembre del 2022, cuando el legislador llegó a Ciudad de México.

Antes del viaje de febrero, Aragón recibió en su oficina la visita de tres ejecutivos de referida empresa. 4 Agresión María del Carmen Alva A inicios de junio, durante el debate y la votación de la bicameralidad, l as cámaras de TV captaron a Alva tratando de convencer con jaloneos a Francis Paredes (Bloque Magisterial) para que cambie su voto en contra de la iniciativa.

No fue la primera vez que la expresidenta del Congreso protagonizó una controversia. En agosto de 2022, la acciopopulista fue denunciada ante la Comisión de Ética, luego de haber agredido físicamente a la parlamentaria Isabel Cortez, de Cambio Democrático, durante el pleno del Congreso del 11 de agosto de ese año. Finalmente, Alva fue sancionada con ”recomendación pública” en febrero de 2023.