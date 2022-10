Los seis congresistas no solo se mantienen como integrantes en las comisiones claves. Tampoco se prevé un cambio inmediato en la vocería titular de la bancada, que recae en Elvis Vergara.

Ellos son acusados de ser parte de una presunta organización criminal que sería encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Los indicios que vinculan a los congresistas con esta grave imputación incluyen una presunta obtención ilícita de beneficios como el direccionamiento de licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Se añade que su respaldo a los gabinetes del gobierno habría ocurrido a cambio de ciertas contrataciones públicas y las de personas sugeridas por ellos.

De otro lado, se considera a los seis congresistas como “mandos medios” de la presunta organización criminal y de integrar el “brazo congresal” de la misma. También, según el testimonio de un colaborador eficaz, cuatro de ellos - Doroteo, Espinoza, López y Vergara- se habrían reunido en Palacio de Gobierno de manera “clandestina y oculta” con el jefe de Estado. Para ello, el presidente habría ordenado que se apaguen las cámaras de seguridad del ingreso de la sede del Ejecutivo.

Las comisiones que integran en el Congreso

Los congresistas, como representantes de Acción Popular, son integrantes titulares de comisiones claves en el Parlamento: Defensa, la encargada de la selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo, Economía y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el caso de la última, su participación ha sido especialmente cuestionada debido a que tres de los sindicados como ‘Los Niños’ están incluidos en una investigación en este fuero.

En agosto, el vocero Elvis Vergara ratificó a algunos de ellos en la presidencia de comisiones de trabajo para el periodo 2022-2023. Esto pese a que algunas integrantes de la bancada manifestaron su desacuerdo y acusaron la vulneración de su derecho a ser parte.

1 Raúl Doroteo Carbajo Comisiones que integra

Comisión Periodo comisión permanente 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria trabajo y seguridad social 15/09/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria justicia y derechos humanos 16/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria producción, micro y pequeña empresa y cooperativas 11/08/2022 al 15/09/2022 comisión ordinaria relaciones exteriores 11/08/2022 al 15/09/2022 comisión ordinaria defensa nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas 11/08/2022 al 26/07/2023

1 Juan Carlos Mori Comisiones que integra

Comisión Periodo junta de portavoces (suplente) 23/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria inclusión social y personas con discapacidad 26/07/2023 al 15/09/2021 comisión ordinaria educación, juventud y deporte (secretario) 18/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria economía, banca, finanzas e inteligencia financiera 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria salud y población 11/08/2022 al 26/07/2023

1 Jorge Luis Flores Ancachi Comisiones que integra

Comisión Periodo comisión ordinaria energía y minas (presidente) 18/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria comercio exterior y turismo 11/08/2022 al 15/09/2022 comisión ordinaria defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria salud y población 11/08/2022 al 26/07/2023 subcomisión de acusaciones constitucionales 25/08/2022 al 26/07/2023

1 Darwin Espinoza Vargas Comisiones que integra





Comisión Periodo consejo directivo 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión permanente 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria vivienda y construcción (vicepresidente) 18/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del estado 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria producción, micro y pequeña empresa y cooperativas 11/08/2022 al 26/07/2023 subcomisión de acusaciones constitucionales 25/08/2022 al 26/07/2023

1 Ilich López Ureña Comisiones que integra

Comisión Periodo consejo directivo 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria economía, banca, finanzas e inteligencia financiera (secretario) 18/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria constitución y reglamento 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria energía y minas 11/08/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria presupuesto y cuenta general de la república 11/08/2022 al 26/07/2023 subcomisión de acusaciones constitucionales 15/9/2022 al 26/07/2023

1 Elvis Vergara Mendoza Comisiones que integra

Comisión Periodo junta de portavoces 26/07/2022 al 26/07/2023 comisión ordinaria transportes y comunicaciones 11/08/2022 al 26/07/2023 comisiones especiales comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo (secretario) 27/06/2022 al 30/08/2022

¿Qué pasará con ‘Los Niños’ en el Congreso?

En la bancada de Acción Popular aún no hay una posición definida respecto a la continuidad o no de los señalados como ‘Los Niños’ en las comisiones que integran. En tanto esto sea definido, continuarán en sus respectivos grupos de trabajo.

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, dijo a El Comercio que “legalmente nada” impide que sus colegas de bancada se mantengan en las comisiones. “Ellos están fuera del partido con la suspensión. Pero como lo dice la Constitución, todos son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. […] esperamos a la fiscalía para determinar la presencia de ellos en las comisiones, empezando por el vocero titular”, comentó.

Otro factor a tener en cuenta será la decisión que tome Acción Popular respecto a la expulsión de los seis congresistas. “Si el partido a través del Tribunal de Justicia los expulsa, ahí sí definitivamente ya no podrían tener representatividad por el partido” , comentó Arriola.

Por tanto, hasta que esto se defina, ‘Los Niños’ seguirán en los cargos que desempeñan. Sin embargo, en el bloque hay voces discordantes con esta posición.

La congresista Karol Paredes considera que los congresistas implicados en la presunta organización criminal deben apartarse de las comisiones. Agregó que su presencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría incluso colisionar con el Reglamento del Congreso. “Hay que ser respetuosos del reglamento. Ninguna persona que tiene procesos debería ser parte de. No solo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Fiscalización y Ética. Hay que hacer prevalecer lo que dice el reglamento”, comentó.

Respecto a las demás comisiones que integran, Paredes agregó que “por la salud no solo de ellos, sino de la organización y la bancada, deberían ponerse a un costado. Eso lo decide cada congresista” .

Asimismo, en cuanto a la vocería de Acción Popular, comentó que hace un tiempo solicitaron que esta sea cambiada, pero al ser minoría el grupo que lo pedía no prosperó la propuesta.

“Espero que a nuestro regreso a Lima podamos conversar como bancada, y vamos a volver a pedir que Vergara deje la vocería” , adelantó Paredes a El Comercio.

En tanto, en la dirigencia del partido Acción Popular también señalan que aquello que puede detonar el apartamiento de los mencionados congresistas será la decisión que tome el Tribunal de Disciplina de la organización.

Julio Chávez, secretario general nacional de Acción Popular, compartió el último martes un comunicado en el que informó que la Secretaría Nacional de Disciplina del partido ha solicitado al Tribunal de Disciplina que se sancione a los seis legisladores con la expulsión de la organización política.

Chávez, en conversación con El Comercio, estimó que hacia fines de mes se debería comunicar esta decisión final. “Hay una primera etapa de investigación interna, esta etapa ya acabó y es la que suspendió en un primer momento a los congresistas, les pidió sus descargos y acaba con un dictamen final. Ahora, el órgano que debe emitir la sanción es el Tribunal de Disciplina y ellos tienen unos 10 días para citar a una audiencia, que debe ser a fines de la otra semana. Luego, sacar su resolución. Ese es el procedimiento”, detalló.

Julio Chávez, secretario nacional de Acción popular, estimó que a fines de octubre se decida si 'Los Niños' serán expulsados del partido. Con ello, su continuidad en la bancada también se caería. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec) / Cesar Campos

El Tribunal de Disciplina de Acción Popular es integrado por unas ocho personas y es presidida por Liliana Alva Guerrero. “No dudamos de su profesionalismo y que se cautelen los intereses del partido”, agregó Chávez. Ningún actual congresista es parte de esta instancia interna. Para que se apruebe la expulsión de ‘Los Niños’ se requerirá una mayoría simple de votos.

Para Chávez, debido a que no hay una sanción específica en contra de los seis congresistas, no se puede determinar una medida que los aparte de las comisiones o la vocería. Además, si se resuelve una expulsión, será la bancada la que tome la decisión.

“En este momento ellos tenían una medida preventiva de suspensión de su militancia, pero no tenían una sanción. Tampoco tienen una sanción por parte del Poder Judicial ni del Congreso, hay trámites. Si hubiera una sanción de expulsión del partido, esta se comunica a la bancada para que se le solicite el apartamiento. Pero recién cuando haya una sanción concreta ”, dijo.

En cuanto a la continuidad de ellos en las comisiones, reiteró que “si son apartados del partido, salen de la bancada, dejar de ser parte no pueden ser parte de una comisión. Como partido culminamos nuestro trabajo emitiendo nuestro informe . Ellos [la bancada] tendrá que tomar la decisión y ahí se aplicará el reglamento. Si no son parte de la bancada, no podrían ser parte de la comisión, por lo menos no en representación de Acción Popular”.

Finalmente, consideró que debe proceder la salida de Jorge Flores, Darwin Espinoza e Illich López de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Hemos sugerido el cambio de los miembros de la Subcomisión, esto sin ningún ánimo de sentenciar ni condenar a nadie. Pero para no ser juez y parte sí sugerimos a la bancada el cambio de los miembros de AP en la SAC para que no haya conflictos de interés. Creo que eso se va a dar. Lo sugerimos hace 10 días”, precisó.

De otro lado, Víctor Andrés García Belaúnde dijo a este Diario que los congresistas implicados en ‘Los Niños’ deberían pedir la licencia en las comisiones que integran. “Deben tener un poco de dignidad y, como un gesto de buena voluntad, abstenerse en las comisiones. El vocero debería renunciar a la vocería”, agregó.

Personalmente consideró que, de no ocurrir eso, “demuestran un gran cinismo. Y corren el riesgo de que la bancada o el Congreso los suspendan, expulsen. La bancada [debería] separarlos”.

En la Mesa Directiva del Congreso estarían evaluando la continuidad de los tres congresistas que son parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Ahora se ha iniciado una investigación fiscal. Lo que invoco a estos congresistas es que nos ahorren el problema y que ellos tomen la decisión de salir de esas comisiones. […] Lo que vamos a hacer es evaluar eso como Mesa Directiva. Si tengo una acusación constitucional y soy miembro de la Subcomisión, lo que debo hacer es retirarme”, comentó este miércoles Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, a la prensa.

Reglamento del Congreso Artículo 20 .- d) De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales.

El congresista Jorge Flores dijo a El Comercio que se mantendrá en las comisiones que integra. Dijo que el último martes el presidente del Congreso, José Williams, envió un oficio al vocero Vergara indicando que, debido a esta prohibición, exhorta a considerar el reemplazo de Flores y Espinoza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Flores cuestionó que no se haya incluido en esta sugerencia a López. “Me voy a mantener en esta comisión [y en las demás], por qué me tengo que retirar” .

Indagaciones en el Congreso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este mes iniciar una investigación en contra de ‘Los Niños’. Esto a partir de una denuncia constitucional que presentó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

Asimismo, en la Comisión de Ética se aprobó en junio de este año la individualización del informe de calificación que declaraba procedente la investigación en contra de Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López.

Finalmente, a inicios de julio, la referida comisión rechazó -con los votos de Perú Libre, Somos Perú, Perú Democrático, Cambio Democrático, Acción Popular- iniciar investigaciones en contra de Doroteo, Espinoza, Mori y López. De otro lado, sí fueron aprobados los informes que declaraban procedentes las denuncias contra Flores y Vergara.

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, dijo a El Comercio que este lunes 17 darán a conocer el informe final y la propuesta del equipo técnico respecto al proceso en Ética.