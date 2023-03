Además, el bloque de Fuerza Popular acaba de presentar un pedido para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Mientras que diversas voces desde el Parlamento se han pronunciado en contra del ministro de Educación, Óscar Becerra, tanto por su gestión como declaraciones que ha brindado en medios de comunicación.

Vicente Romero Ministro del Interior

La interpelación impulsada por Perú Libre apunta a que el ministro Romero responda por la actuación de la Policía Nacional durante las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Hasta la fecha, 66 personas han muerto en el contexto de estas movilizaciones, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo: 48 durante enfrentamientos, 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, y 7 policías y militares. Una de las preguntas que se formularán al ministro hace referencia al uso de la fuerza policial durante las protestas en regiones en contraste con las acciones en Lima.

También se consultará al titular del Interior por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el pasado 21 de enero. Uno de los hechos por los que tendrá que responder Romero es la forma en que algunos agentes policiales trataron a las personas detenidas, así como las investigaciones que se hayan emprendido para determinar responsabilidades durante esta intervención.

Por su parte, el Bloque Magisterial también incluyó un pliego interpelatorio para que el ministro aclare qué tipo de armas llevaban los policías al momento de ingresar a la referida casa de estudios, qué hechos fueron reportados para que la Policía tenga que acudir, cuáles fueron las razones que motivaron las detenciones, qué protocolos se utilizaron, por qué se ingresó a la residencia universitaria, entre otros.

Finalmente, el bloque de Renovación Popular presentó una moción de interpelación para obtener respuestas respecto a la dotación de seguridad y equipamiento suficiente al personal policial que trabaja en el VRAEM. De otro lado, cuántas armas han sido confiscadas a terroristas durante la última emboscada en la zona.

Tras conocerse la aprobación de estas mociones, el ministro Romero dijo estar “preparado” para responder lo planteado por los bloques parlamentarios. “Estoy dispuesto y preparado para ir a aclarar en cualquier momento al Congreso”, declaró.

El congresista Carlos Zeballos, vocero alterno de Podemos Perú, dijo a El Comercio que primero esperarán la interpelación a Romero para tomar la decisión respecto a si apoyarían o no una posible censura en su contra.

Similar posición tiene Fuerza Popular. César Revilla, vocero alterno, comunicó a este Diario que antes de cualquier acción oirán al ministro Romero.

Mientras tanto, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, comentó a El Comercio que escucharán las respuestas del ministro, que se circunscriben en un pliego “bastante amplio, de más de 100. Eso nos permitirá evaluar si se va a censura o no”.

Jorge Chávez Cresta Ministro de Defensa

Fuerza Popular presentó la noche del miércoles una interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La moción plantea obtener respuestas respecto a los hechos ocurridos con integrantes del Ejército en Puno.

El último domingo, seis soldados fueron arrastrados en el río Ilave mientras intentaban cruzarlo. La tropa de 42 soldados había sido enviada a esa zona tras enfrentamientos entre manifestantes y policías.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, el capitán EP Josué Frisancho Lazo decidió dirigir la patrulla hacia el río y ordenó a los soldados formar una cadena humana para cruzar el río.

La moción plantea que el ministro Chávez responda 13 preguntas. Entre ellas, cuáles fueron los motivos del traslado, si se realizaron trabajos de inteligencia para prever enfrentamientos con la población, si las acciones fueron negligentes, qué acciones se han tomado para no repetir una situación similar, entre otros.

Parte del pliego interpelatorio que Fuerza Popular promueve.

La congresista Adriana Tudela, portavoz de Avanza País, adelantó a El Comercio que su bancada apoyará la interpelación al ministro de Defensa.

De otro lado, Carlos Zeballos, vocero alterno de Podemos Perú, comentó que personalmente se ha adherido a la moción de interpelación a Chávez Cresta.

En el Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, vocero titular, comentó que aún no se han reunido para tomar una decisión colegiada.

Por su parte, Renovación Popular también está promoviendo una interpelación a Chávez Cresta. En comunicación con El Comercio, el congresista Jorge Montoya, portavoz del bloque, comentó que desde el último martes están recolectando firmas para presentar esta moción, que consta de 15 preguntas.

“Estamos corriendo la interpelación desde ayer [martes] en la mañana. Faltan pocas firmas y pediremos que se haga lo más rápido posible. [...] Ya tenemos unas 17 firmas”, comentó Montoya.

De acuerdo con el pliego interpelatorio, la bancada también propone que el titular de Defensa responda sobre los últimos hechos en Puno. Una de las consultas se refiere a conocer las responsabilidades que derivaron en las muerte de seis soldados. Por ejemplo, se plantea conocer cuál era la misión encomendada y quién dio las órdenes a la tropa, si ha identificado quiénes habrían atacado al grupo, entre otras consultas.

Parte de la interpelación que promueve Renovación Popular al ministro Jorge Chávez.

Óscar Becerra Ministro de Educación

Este miércoles, la congresista Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático-JP, denunció penalmente al ministro de Educación, Óscar Becerra, por el presunto delito de discriminación luego de emitir declaraciones agraviantes en contra de mujeres aimaras. En diálogo con Exitosa la parlamentaria comentó que las posteriores disculpas ofrecidas por el funcionario no son sinceras y son “bastante tardías”.

#8DeMarzo #DiaInternacionalDeLaMujer presentamos denuncia penal @FiscaliaPeru por presunto delito de discriminación contra Ministro @MineduPeru por agraviantes expresiones hacia las mujeres aymaras. Hoy reafirmamos nuestro derecho a una vida libre de todas las formas de violencia pic.twitter.com/AxH4arTull — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) March 8, 2023

Las expresiones de Becerra han sido rechazadas tanto por congresistas de la República como la sociedad civil, quienes han sancionado el contenido racista, clasista y misógino de las declaraciones compartidas durante una entrevista en Canal N. La congresista Flor Pablo (No agrupada) ha instado a la presidenta Dina Boluarte remover del cargo a Becerra.

RECHAZO enérgicamente las denigrantes palabras del ministro de Educación. La presidenta Boluarte DEBE repudiar y RECONSIDERAR la permanencia en su gabinete de un funcionario que abiertamente insulta a las mujeres. pic.twitter.com/xpMWqpQx2l — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) March 7, 2023

Los portavoces de Fuerza Popular y Podemos Perú comentaron a este Diario que aún no han evaluado una posición respecto a Becerra. Por parte de Avanza País, el congresista Diego Bazán consideró también sería oportuna la salida del ministro de Educación.

“El ministro de Educación, indiscutiblemente, es el responsable en que no puedan empezar las clases en Puno, y de que estoy seguro que no van a empezar el día 20, de que no se haya completado con habilitar toda la logística, de que los profesores no puedan a llegar a Puno a dictar clases. Este tipo de situación también conduzcan a que la presidenta pueda meditar, creo que sería un cambio saludable la salida del ministro de Educación”, declaró a RPP.

El penalista Andy Carrión explicó que para determinar si procede o no señalar este presunto delito es necesario analizar sus requerimientos. “Aquí hay puntos importantes: realizar actos de restricción, menoscabar el ejercicio de un determinado derecho. Deben estar relacionados a motivos racionales, de orientación sexual y aquí podría entrar el tema sexual femenino”, señaló como primer elemento.

En segundo lugar, estar basados también en la identidad étnica y cultural. “Becerra hizo referencia a las mujeres aimaras. Dijo incluso que los animales tienen mayores cuidados con sus hijos. Si uno compara el tenor literal con las exigencias del delito, creo que sí ameritaría abrir por lo menos una investigación” , consideró el abogado.

Por tanto, que el caso debe pasar por la Fiscalía de la Nación debido a que hubo un trato discriminatorio contra un grupo de personas.

La comisión de este delito tiene una sanción no menor de dos ni mayor a tres años de pena, que podría ser suspendida.

“Primero se analizan los presupuestos del delito, las exigencias. De acuerdo a las exigencias que hay, se subsume la conducta y con un agravante: que esta discriminación étnica, sexual, de identidad de género, la hace un ministro de Estado”, cuestionó Carrión.

La bancada de Perú Libre está evaluando la presentación de una moción de interpelación al titular de Educación debido a sus últimas declaraciones. Flavio Cruz, vocero de esta bancada, anticipó a El Comercio que están “proyectando” esta posibilidad.

A esta sancionable situación se añaden otros cuestionamientos por los que Becerra era señalado. Entre ellos, acelerar una contrarreforma universitaria con la designación de un nuevo superintendente que fue investigado por presunta corrupción.

⭕ El ministro Becerra expresó su preocupación por el hecho de que la Ley #ContrarreformaUniversitaria elimine el licenciamiento de facultades/escuelas/programas por la Sunedu. Esta preocupación debe convertirse en una propuesta que reponga a la Sunedu la capacidad de licenciar. pic.twitter.com/3Oms6IQWGZ — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) March 3, 2023