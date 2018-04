La congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) consideró que lo dicho por Kenji Fujimori, en una conversación en la que también participó el legislador Guillermo Bocángel y el asesor Alexei Toledo, le ha hecho un “daño irreparable” a su imagen

Dijo esperar que Fujimori Higuchi desmienta “semejante patraña”.

En la conversación completa difundida por "Correo", Kenji Fujimori le dice a Moisés Mamani que los parlamentarios Luis Galarreta, Lourdes Alcorta y Úrsula Letona han recibido dinero de Odebretch.

Alcorta remarcó, en ese sentido, que no ha recibido dinero de ningún empresario brasileño.

“Primero quiero decir que me siento bastante golpeada con semejante patraña. [Es] una mentira que no tiene calificativo. Es incalificable y lo considero un daño irreparable. No he recibido un centavo de los Odebrecht ni de los brasileros”, señaló a la prensa.

“Yo espero que [Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori] tengan un mínimo de hombría y vengan a los pasos perdidos del Congreso a dar la cara y a desmentir semejante patraña”, enfatizó.

La legisladora cuestionó que ambos congresistas, “encerrados en cuatro paredes” se “hayan despachado como les ha dado la gana”.

Finalmente, Alcorta dijo estar dispuesta a afrontar cualquier investigación al respecto y reiteró que nunca ha recibido aportes de Odebrecht.