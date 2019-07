Alcorta critica a Bartra por solicitar más debate sobre movimientos regionales

La congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) criticó a su colega de bancada Rosa Bartra, quien preside la Comisión de Constitución, luego de que esta solicitara mayor tiempo para debatir el dictamen referido a la inscripción de movimientos regionales, uno de los proyectos de la reforma política.

El incidente involucró a la legisladora Marisa Glave (Nuevo Perú), quien también cuestionó que Bartra solicite más tiempo, cuando hubo un intenso debate en la comisión sobre este tema.

►Mercedes Araoz afirma que la unidad en PpK nunca se llegó a "construir"

►Congreso confirmó cambios a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas

“La votación ha sido alcanzada con el mínimo necesario, 66 votos. Yo no sé si -una reforma tan importante, que cambia realmente la forma de inscribir, sobre todo los movimientos regionales- [...] sea prudente exonerar algo que va a disponer nuevas reglas en un contexto como el que estamos viviendo”, argumentó Rosa Bartra ante el pleno del Congreso.

Tras esta participación, Marisa Glave, quien también forma parte de la Comisión de Constitución refirió:

“Hemos tenido una semana entera, en realidad un poco más desde que se hizo la primera votación en este pleno y el único cambio que ha sugerido reflexión de parte de la propia presidenta de la comisión es el cambio en alianzas. Todo lo que dijimos hoy, lo hemos dicho la sesión anterior y es lo que se dijo estos días”.

Esto fue respaldado por Lourdes Alcorta, quien lamentó que Rosa Bartra pretenda “tomar la atribución de decidir por todo el Congreso”.

“No coincido con la congresista Bartra, hemos tenido muchos debates sobre todos los proyectos, tarde, mañana y nunca, pero los hemos llevado a cabo. Ha habido votaciones en la comisión y acá, hoy día coincido con la señora Marisa Glave porque estamos en una votación y esa decisión no le corresponde solo a la presidencia. No es así, lo lamento, pero usted me empuja a decir cosas y hacer cosas que no hubiera querido”, contestó.

Finalizadas estas participaciones, Rosa Bartra reiteró que se trata de un tema delicado que no se ha debatido “lo suficiente”. Sin embargo, destacó que no será un “obstáculo” para que la “reforma avance”.

“Que este pleno, quienes han pedido entusiastamente exigir la segunda votación, que asuman su responsabilidad. Yo no voy a ser un obstáculo para que esta reforma avance. Solicito exoneración de segunda votación”, dijo.

Finalmente, la exoneración de la segunda votación fue aprobada con 65 votos a favor, 23 en contra y 15 abstenciones, lo que confirmó la aprobación del proyecto de ley sobre cambios en la norma de inscripción y cancelación de organizaciones políticas.